Im Sommer 2024 ist es passiert. Der Albtraum vieler Musiker:innen ist eingetreten. Mit „Verknallt in einen Talahon“ hat im August 2024 zum ersten Mal ein KI-generierter Song in die Charts geschafft. Der Song von Butterbro soll eine Parodie auf alte deutsche Schlager sein und bedient sich damit rassistischen Stereotypen. Eigentlich war der Song ein Meme auf Tiktok. Dann erschien er auf Spotify, dann kam er in die Charts. Zwei Wochen hielt er sich dort. Mit einem Einstieg auf Platz 48 kann man zwar bislang nicht von einem Megahit sprechen. Dennoch bleibt die Frage: Werden KI-Songs in Zukunft die Charts dominieren? Oder war „Verknallt in einen Talahon“ ein One-Hit-Wonder?