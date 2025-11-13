KI-Mythen im Büroalltag: Warum deine Prompts nicht funktionieren

Die Arbeit mit KI kann frustrieren: In der neuen Folge von t3n MeisterPrompter werden drei häufige Fehlannahmen aufgeklärt und Lösungen gezeigt. (KI-generiertes Bild: Midjourney / t3n)

Du schreibst umfangreiche Prompts, aber das Ergebnis ist dennoch ungenau und nicht zu gebrauchen? Das Problem kennen auch Prompt-Expertin Susanne Renate Schneider und t3n-Redakteurin Stella-Sophie Wojtczak. Ihre Erfahrung zeigt: Viel Text bringt nicht zwangsläufig besseren Output.

Anzeige Anzeige

In der aktuellen Folge von t3n MeisterPrompter zeigen sie dir, wie du damit umgehen kannst. Insgesamt drei Prompt-Mythen klären die beiden auf.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Podigee GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Präzision statt Ausführlichkeit

Ein Mythos betrifft die Länge des Prompts. Entscheidend ist generell Präzision, nicht Ausführlichkeit. Unstrukturierte, lange Prompts mit irrelevanten Informationen verwirren die KI eher.

Anzeige Anzeige

Orientiere dich dabei am bewährten, siebenstufigen Aufbau: Nenne Rolle, Aufgabe, Kontext, Tonalität, Zielgruppe und liefere Beispiele mit. Zudem bittest du um Rückfragen, damit die Aufgabe optimal gelöst wird. Bei komplexen Anfragen wie umfangreichen Texten, Mitarbeiterbefragungen und FAQ hilft ein Schritt-für-Schritt-Plan. Erkläre der KI die Aufgabe immer wie einem Praktikanten: klar und strukturiert.

Ergebnisse sind individuell

Dabei wirst du merken: Der selbe Prompt bringt euch im Test mit Kollegen nicht immer dasselbe Ergebnis. KI-Tools lernen aus deinem Nutzungsverhalten und passen Ergebnisse entsprechend an. Das erklärt, warum deine Kollegen etwa andere Fragebögen oder Kampagnen-Vorschläge erhalten.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Was ihr dabei immer tun solltet: Alle KI-Ergebnisse genau prüfen. Auch Quellenangaben können etwa falsch sein. KI unterscheidet nämlich nicht zwischen richtig und wahrscheinlich. ChatGPT liefert dir die wahrscheinlichste Antwort basierend auf Trainingsdaten – nicht die korrekte. Bittest du beispielsweise ohne konkrete Angaben um eine Stellenausschreibung, wird sie generisch. Nicht weil das optimal ist, sondern weil Standardformulierungen häufiger vorkommen.

Diese Wahrscheinlichkeitsberechnung zeigt wieder, warum präzise Prompts so wichtig sind. Je spezifischer deine Eingabe, desto gezielter kann die KI das passende Ergebnis liefern. Was du dabei beachten musst, zeigen dir Renate und Stella in der verlinkten Podcast-Folge.

Anzeige Anzeige

Podcast über Apple, Spotify oder andere Plattformen abonnieren

Den Podcast t3n MeisterPrompter hörst du über die Podcast-Plattform deiner Wahl. Gebt dafür in der Suche „t3n MeisterPrompter“ ein. Alternativ findet ihr direkte Verlinkungen:

Du hast einen Vorschlag für ein Episoden-Thema? Schreib uns unter meisterprompter@t3n.de. Alternativ erreichst du Renate über Instagram und Tiktok unter @renate.gpt oder du meldest dich auf Instagram oder Tiktok unter @t3n_magazin.

Dieser Artikel wurde mithilfe unseres redaktionsinternen KI-Tools erstellt.