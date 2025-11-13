Anzeige
Podcast
KI-Mythen im Büroalltag: Warum deine Prompts nicht funktionieren

Du gibst detaillierte Prompts ein, aber die KI-Ergebnisse enttäuschen trotzdem? Das liegt an drei weitverbreiteten Mythen über künstliche Intelligenz. Die neue MeisterPrompter-Folge räumt mit diesen Irrtümern auf.

Von Stella-Sophie Wojtczak
2 Min.
Artikel merken
KI-Mythen im Büroalltag: Warum deine Prompts nicht funktionieren

Die Arbeit mit KI kann frustrieren: In der neuen Folge von t3n MeisterPrompter werden drei häufige Fehlannahmen aufgeklärt und Lösungen gezeigt. (KI-generiertes Bild: Midjourney / t3n)

Du schreibst umfangreiche Prompts, aber das Ergebnis ist dennoch ungenau und nicht zu gebrauchen? Das Problem kennen auch Prompt-Expertin Susanne Renate Schneider und t3n-Redakteurin Stella-Sophie Wojtczak. Ihre Erfahrung zeigt: Viel Text bringt nicht zwangsläufig besseren Output.

In der aktuellen Folge von t3n MeisterPrompter zeigen sie dir, wie du damit umgehen kannst. Insgesamt drei Prompt-Mythen klären die beiden auf.

Präzision statt Ausführlichkeit

Ein Mythos betrifft die Länge des Prompts. Entscheidend ist generell Präzision, nicht Ausführlichkeit. Unstrukturierte, lange Prompts mit irrelevanten Informationen verwirren die KI eher.

Orientiere dich dabei am bewährten, siebenstufigen Aufbau: Nenne Rolle, Aufgabe, Kontext, Tonalität, Zielgruppe und liefere Beispiele mit. Zudem bittest du um Rückfragen, damit die Aufgabe optimal gelöst wird. Bei komplexen Anfragen wie umfangreichen Texten, Mitarbeiterbefragungen und FAQ hilft ein Schritt-für-Schritt-Plan. Erkläre der KI die Aufgabe immer wie einem Praktikanten: klar und strukturiert.

Ergebnisse sind individuell

Dabei wirst du merken: Der selbe Prompt bringt euch im Test mit Kollegen nicht immer dasselbe Ergebnis. KI-Tools lernen aus deinem Nutzungsverhalten und passen Ergebnisse entsprechend an. Das erklärt, warum deine Kollegen etwa andere Fragebögen oder Kampagnen-Vorschläge erhalten.

Was ihr dabei immer tun solltet: Alle KI-Ergebnisse genau prüfen. Auch Quellenangaben können etwa falsch sein. KI unterscheidet nämlich nicht zwischen richtig und wahrscheinlich. ChatGPT liefert dir die wahrscheinlichste Antwort basierend auf Trainingsdaten – nicht die korrekte. Bittest du beispielsweise ohne konkrete Angaben um eine Stellenausschreibung, wird sie generisch. Nicht weil das optimal ist, sondern weil Standardformulierungen häufiger vorkommen.

Diese Wahrscheinlichkeitsberechnung zeigt wieder, warum präzise Prompts so wichtig sind. Je spezifischer deine Eingabe, desto gezielter kann die KI das passende Ergebnis liefern. Was du dabei beachten musst, zeigen dir Renate und Stella in der verlinkten Podcast-Folge.

Podcast über Apple, Spotify oder andere Plattformen abonnieren

Den Podcast t3n MeisterPrompter hörst du über die Podcast-Plattform deiner Wahl. Gebt dafür in der Suche „t3n MeisterPrompter“ ein. Alternativ findet ihr direkte Verlinkungen:

Du hast einen Vorschlag für ein Episoden-Thema? Schreib uns unter meisterprompter@t3n.de. Alternativ erreichst du Renate über Instagram und Tiktok unter @renate.gpt oder du meldest dich auf Instagram oder Tiktok unter @t3n_magazin.

Dieser Artikel wurde mithilfe unseres redaktionsinternen KI-Tools erstellt.

