KI in Kinderhänden: Wie Eltern sich darauf vorbereiten können

Ob KI-Kuscheltiere wie Grem, das Storybook-Feature von Google Gemini oder die zahlreichen Angebote für vermeintliche kinderfreundliche KI-Chatbots im Netz: Künstliche Intelligenz ist längst nicht mehr nur auf die Erwachsenenwelt beschränkt. Obwohl Chatbot-Anbieter wie OpenAI laut offiziellen Vorgaben die Nutzung ihrer Dienste erst ab 13 Jahren erlauben und 13- bis 18-Jährige ChatGPT nur unter Aufsicht benutzen sollen, dürfte diese Einschränkung in der Realität quasi keine Rolle spielen. Denn eine Altersabfrage findet sich bei keinem KI-Chatbot, zumal die Angebote häufig auch ohne Registrierung frei zugänglich sind.