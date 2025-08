KI-Oma Daisy macht Urlaub: Australisches Startup schickt neue Anti-Scammer-Bots ins Rennen

„Hör auf, mich Schätzchen zu nennen, du blöde …!“ poltert eine Männerstimme aus dem Telefon. „Alles klar, Schätzchen!“, antwortet die freundliche alte Damenstimme unbeirrt.

So klingt es, wenn Künstliche Intelligenz (KI) Telefonbetrüger zur Weißglut treibt. Das Beispiel stammt von KI-Oma „Daisy“, die ab November letzten Jahres im Auftrag des britischen Telekommunikationsunternehmens Virgin Media O2 betrügerische Anrufe entgegennahm. Um sie auf den Radar der Scammer zu bringen, hatten die Entwickler:innen eine eigens ihr zugewiesene Handynummer im Internet gestreut. Daisys Auftrag: Den Kriminellen so viel Zeit wie möglich stehlen, damit sie weniger echte Menschen hinters Licht führen können. Dafür stellte sich die alte Dame dumm, lenkte ab, und quatschte den Anrufer:innen generell so lange voll, bis sie entnervt aufgaben.

Die Idee ist bestechend, doch wie gut hat das Ganze funktioniert? Virgin Media O2 zieht eine positive Bilanz der Testphase, liefert aber kaum Daten. So habe die KI-Oma mehr als 1.000 Telefonate mit betrügerischen Anrufern geführt und sie insgesamt mehrere Hundert Stunden an der Strippe gehalten. Das längste Gespräch dauerte mehr als 40 Minuten.

Wie Scammer gewöhnlich reagieren

Zu Daisys Bilanz gehörten neben einer Flüchesammlung auch drei deutliche Warnzeichen, die – wiewohl sie selbstverständlich klingen – Verbraucher:innen beim Erkennen von Betrüger:innen helfen können. Erstens verraten sich Scammer, die sich oft als Mitarbeiter:innen von bekannten Computerunternehmen und Banken aus, meist durch ein Verhalten, das echte Mitarbeiter:innen nie an den Tag legen würden: Sie üben Druck aus und drohen etwa mit dem Verlust von Geld und rechtlichen Schritten. Zweitens werden sie, wenn man ihre Anweisungen nicht befolgt, unhöflich bis aggressiv. Und in einer dritten Eskalationsstufe leiten sie die Angerufenen an vermeintliche Vorgesetzte weiter, die dann noch mehr Stress machen.

In Daisys Gesprächen hatte sich noch ein weiteres Muster gezeigt: Betrügergruppen arbeiten offenbar oft zusammen und tauschen sich über Erfolge und Misserfolge aus. Denn Daisy wurde mit der Zeit mitunter schon früh in den Gesprächen erkannt. Da wäre es naheliegend, verschiedene KI-Omas und auch -Opas im Kampf gegen Telefonbetrüger:innen ins Rennen zu schicken. Das sei allerdings nicht geplant, sagt Unternehmenssprecher Luke Stallard.

Meldung „Spamverdacht“

Könnte man KI-Zeitverschwender dann vielleicht mit den Warndiensten kombinieren, die viele Mobilfunkanbieter jetzt schon anbieten und die Anrufe mit der Meldung „Spamverdacht“ versehen? In Deutschland versieht etwa der O2-Onlineschutz jeden Monat mehr als sechs Millionen Anrufe mit einer solchen Warnung.

Das sei zwar potenziell möglich, aber kompliziert und ressourcenintensiv, sagt Stallard. Mit automatisierten Umleitungen an KIs wie Daisy laufe man zudem Gefahr, legitime Anrufe zu häufig zu blocken. Man müsste Kund:innen ähnlich wie jetzt die Möglichkeit geben, Anrufe trotzdem anzunehmen oder eben an Daisy weiterzuleiten. Deshalb sei auch das nicht geplant.

Geht es mit der KI-Oma Daisy weiter?

Inzwischen ist Daisy leider nicht mehr im Dienst und es gebe keine Entscheidung dazu, ob oder wann sie zurückkehrt. „Sie macht gerade Urlaub in Cannes“, so Stallard augenzwinkernd. Hierzulande prüft das O2-Mutterunternehmen Telefónica Deutschland Holding „die Einführung einer deutschen Variante der KI-Oma“, sagt Pressesprecher Florian Streicher.

Während Europa noch überlegt, hat das australische Startup Apate schon losgelegt. Seine Anti-Betrüger-KI besitzt all diese Fähigkeiten bereits und bietet Chatbots an, die in Anrufen oder SMS-Gesprächen mehrere Sprachen sprechen und verschiedene Persönlichkeiten annehmen können. Entwickelt wurden sie von Dali Kaafar, Leiter des Cyber Security Hubs an der Universität Macquarie in Sydney, und Kollegen.

Neue Abwehr gegen Spam-Anrufe

Apate ist treffend nach der griechischen Dämonin des Betrugs und der Täuschung benannt. Die Idee dafür kam Kaafar, nachdem er bei einem Familienessen einen Spam-Anruf angenommen und den Betrüger – sehr zur Erheiterung seiner Kinder – 40 Minuten lang mit peinlichen Dad-Jokes und unsinnigem Gefasel in der Leitung hielt.

Sein Team begann zunächst damit, betrügerische Telefonanrufe zu analysieren und die Social-Engineering-Techniken zu identifizieren, die Betrüger:innen bei ihren Opfern anwenden. Dabei identifizierten sie zunächst mithilfe von maschinellem Lernen und natürlicher Sprachverarbeitung (NLP) typische Betrugsskripte. Anschließend trainierten sie Chatbots mit einem Datensatz von realen Betrugskonversationen, der aus Aufzeichnungen von Betrugsanrufen, Transkripten von Betrugs-E-Mails und Chat-Protokollen aus sozialen Medienplattformen stammte.

Kaafar zufolge haben Fortschritte in der NLP und das Klonen menschlicher Stimmen KI-Agenten ermöglicht, die flüssig sprechen, in einem Gespräch auf Kurs bleiben können und deren Antworten überzeugend konsistent sind. Ihre Identitäten variierten „in Bezug auf Geschlecht, Alter, Tonfall und kulturelle Nuancen – und wurden mit australischem Slang und Humor optimiert, um den Realismus zu verbessern“, sagt der Cybersicherheitsexperte.

Ähnlich wie bei Daisy streuten auch die australischen Forscher:innen Rufnummern im Internet, die zu ihrem System führten. Im Testbetrieb mit einem australischen Telekommunikationsunternehmen bekam die Apate-KI pro Monat 300.000 Anrufe weitergeleitet, von denen 159.000 (53 Prozent) tatsächlich von Betrüger:innen stammten. Dabei bewährte sich die digitale Dämonin auch bei 15.000 Hochrisiko-Gesprächen. Anrufe dauerten im Schnitt 2,5 Minuten, der Rekord liegt bei satten 54 Minuten. Insgesamt hielt das System Scammer pro Monat 613 Stunden in der Leitung, was 76,6 Acht-Stunden-Arbeitstagen oder drei Arbeitswochen entspricht. Pro Monat verhinderte es potenzielle finanzielle Schäden in Höhe von umgerechnet knapp einer Million Euro.

Bank nutzt spionierende Chatbots

Ende Juni präsentierte Apate nun seinen ersten Bankkunden. Die Commonwealth Bank of Australia (Commbank) nutzt ein Netzwerk aus Tausenden von Chatbots, die aus Anrufen und Textnachrichten Informationen über aktuelle Betrugstaktiken sammelt. Diese sollen „beinahe in Echtzeit“ in die Betrugsabwehr der Bank einfließen. Was das konkret bedeutet, ob zum Beispiel Bankkunden Warnungen über neue Betrugsmaschen erhalten, bei denen sich Betrüger:innen als Commbank-Mitarbeiter:innen ausgeben, oder ob sie gewarnt werden, wenn sie ungewöhnlich viel Geld an neue Empfänger:innen überweisen, verrät die Commbank bisher nicht. Man wolle aber industrieübergreifend helfen und generell vor neuen imitierten Organisationen und neuen Betrugskampagnen warnen.

„Ich vermute, dass das ultimative Metaszenario darin bestehen könnte, dass Betrüger:innen selbst KI einsetzen und ihre eigenen Betrugs-Chatbots trainieren, die dann dazu gebracht werden, mit den Chatbots der Telekommunikationsanbieter zu kommunizieren“, sagt Kaafar. „Wenn Betrugs-Chatbots am Ende mit Chatbots sprechen, die Betrug verhindern, anstatt Geld von echten Menschen zu stehlen, würde ich das als großen Erfolg sehen!“