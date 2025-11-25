Anzeige
Feature
Vorlesung vom Chatbot: Zu Besuch bei Europas erstem KI-Professor

Wer Austausch mit Dozent:innen sucht, ist meist auf feste Sprechzeiten beschränkt. Das will die Akad University mit KI ändern. Wir haben die Premiere von Europas erstem KI-Professor live miterlebt – mit gemischten Gefühlen.

Von Florian Zandt
4 Min.
Video-Call mit dem Digitalen Zwilling: KI-Professor Valters ist der erste seiner Art in Europa. (Bild: Akad University)

Valters wartet geduldig, bis er dran ist. Er ruckelt ein wenig auf seinem Stuhl hin und her, blinzelt, spielt mit seinen Händen. Dann stellt ihm Tim Brüggemann, Rektor der Akad University und Experte für Bildungstechnologie, im Rahmen seiner Antrittsvorlesung eine Frage zum Thema internationales Marketing. Valters hibbelt erst mal ein paar Sekunden weiter, dann leitet er seine Antwort mit einem „Sehr gute Frage!“ ein. Und das verrät den Professor.

Florian Zandt

Als Redakteur für New Tech beschäftigt sich Florian Zandt intensiv mit allen Ausprägungen modernster Technologie und probiert neue Tools auch immer wieder selbst aus.
MIT Technology Review Künstliche Intelligenz Chatbot
