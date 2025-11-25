Vorlesung vom Chatbot: Zu Besuch bei Europas erstem KI-Professor
Valters wartet geduldig, bis er dran ist. Er ruckelt ein wenig auf seinem Stuhl hin und her, blinzelt, spielt mit seinen Händen. Dann stellt ihm Tim Brüggemann, Rektor der Akad University und Experte für Bildungstechnologie, im Rahmen seiner Antrittsvorlesung eine Frage zum Thema internationales Marketing. Valters hibbelt erst mal ein paar Sekunden weiter, dann leitet er seine Antwort mit einem „Sehr gute Frage!“ ein. Und das verrät den Professor.
- Zugriff auf alle Artikel auf t3n.de
- t3n Magazin und Technology Review in Digitaler Form
- Reduzierte Werbung
- Wöchentlicher Newsletter
im ersten Monat, danach ab 9,90 € pro MonatJetzt testen
Du bist bereits Plus- oder Pro-Member?Hier anmelden
Als Redakteur für New Tech beschäftigt sich Florian Zandt intensiv mit allen Ausprägungen modernster Technologie und probiert neue Tools auch immer wieder selbst aus.