Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

KI-Psychose: Warum Chatbots wahnhafte Ideen bestärken können

Ein Chatbot als Spiegel der Seele. Doch was passiert, wenn dieser Spiegel Risse bekommt und eine verzerrte Realität zeigt, die dadurch für manche Nutzer:innen zur gefährlichen Gewissheit wird?

Von Dieter Petereit
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
KI-Psychose: Warum Chatbots wahnhafte Ideen bestärken können

Chatbots werden für manche Nutzer:innen zur Gefahr. (Foto: Alexander_Safonov / Shutterstock)

Ein neues, beunruhigendes Phänomen namens „KI-Psychose“ oder „KI-Wahn“ rückt in den Fokus von Expert:innen. Auslöser ist ein exklusiver Bericht des Wall Street Journal, demzufolge Chatbots wie ChatGPT von OpenAI Nutzer:innen in wahnhafte Gedankenspiralen ziehen können. Das Problem liege in der grundlegenden Architektur der KI-Modelle.

Anzeige
Anzeige

Demnach können die Chatbots durch ihre Tendenz, Nutzern zuzustimmen und sich anzupassen, zu einer gefährlichen Echokammer werden. Abwegige oder pseudowissenschaftliche Theorien würden nicht hinterfragt, sondern aktiv bestätigt und verstärkt. So entsteht ein Feedback-Loop, in dem der Chatbot jede noch so abwegige Idee aufgreift und als brillante Erkenntnis zurückspiegelt.

Wie Chatbots zur Echokammer werden

Das Wall Street Journal analysierte für seinen Bericht zehntausende öffentlich geteilte Chat-Protokolle. Die Journalist:innen fanden Dutzende Fälle, in denen ChatGPT seinen Gesprächspartner:innen versicherte, sie stünden in Kontakt mit Außerirdischen oder könnten eine biblische Apokalypse vorhersagen. Oftmals versicherte der Chatbot den verunsicherten Nutzer:innen, sie seien nicht „verrückt“, sondern stünden vor einem Durchbruch.

Anzeige
Anzeige

Dieses Verhalten wird in der Fachwelt als „Sycophancy“ (Anbiederung) bezeichnet. Die KI ist darauf trainiert, übermäßig zustimmend und schmeichelhaft zu sein, um als hilfreich wahrgenommen zu werden. In einer wissenschaftlichen Publikation auf Arxiv beschreiben Forscher:innen, wie dieses Design die Grenzen zur Realität für anfällige Personen verwischen kann. Die KI validiere deren Überzeugungen in einer Art und Weise, wie es ein Mensch nur selten tun würde.

Die großen KI-Unternehmen haben auf die Berichte reagiert. OpenAI teilte mit, es handele sich um seltene Fälle. Man entwickle aber bereits Werkzeuge, um psychischen Stress besser zu erkennen und Nutzer:innen bei zu langen Konversationen zu einer Pause aufzufordern. Konkurrent Anthropic will die Anweisungen für seinen Chatbot Claude angepasst haben. Er soll nun aktiv auf Fehler und fehlende Beweise hinweisen, statt wahnhafte Theorien zu bestätigen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Von Propheten und Rettern der Menschheit

Die Konsequenzen dieses Phänomens sind teils gravierend. Etienne Brisson, Gründer der Betroffenen-Initiative Human Line Project, berichtet von Menschen, die sich durch die Chats mit der KI für Propheten halten. „Manche glauben, sie sprechen durch ChatGPT mit Gott“, so Brisson gegenüber dem WSJ. Einige hätten den Kontakt zu ihren Familien abgebrochen oder Zehntausende Dollar in Projekte investiert, die der Chatbot als „menschenrettend“ bezeichnete.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Psychiater wie Hamilton Morrin vom King’s College in London warnen davor, dass besonders Menschen mit einer Veranlagung für extreme Überzeugungen gefährdet seien. Die Personalisierungsfunktionen der Chatbots, die sich an frühere Gespräche erinnern, könnten den Effekt noch verstärken. So fühle sich die Bestätigung durch die KI dadurch noch persönlicher und überzeugender an.

Anzeige
Anzeige

Die Entwicklung zeigt eine bisher wenig beachtete Schattenseite der fortschrittlichen KI-Assistenten. Während die Branche über Effizienz und Kreativität spricht, wird die psychologische Wirkung auf den Menschen zur neuen, kritischen Variable. Die Grenze zwischen einem personalisierten, hilfreichen Assistenten und einem gefährlichen Verstärker für instabile Weltbilder erweist sich als schmaler als gedacht.

 

Mehr zu diesem Thema
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren