Rezepte aus Bildern: Wie KI in der Küche helfen kann

Mit Rezepten von KI ist es so eine Sache. Denn die Systeme haben natürlich keine Ahnung, wie Essen schmeckt. In der Vergangenheit gab es auch schon Fälle, bei denen KI-Rezepte fast zu einer Vergiftung geführt hätten. Dennoch könnte uns die Technik zumindest theoretisch auch in der Küche unterstützen.