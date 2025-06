Der KI-Terminator: Dieser Starinvestor befreit Firmen von Menschen und ersetzt sie durch Algorithmen

Was passiert, wenn die KI die Firma übernimmt? (Bild: Midjourney / t3n)

Hinter der Strategie steckt Elad Gil, ein in San Francisco im US-Bundesstaat Kalifornien ansässiger und in der Tech-Szene hoch angesehener Investor. Er war früh an Erfolgen wie Airbnb, Stripe und dem KI-Unternehmen Perplexity beteiligt. Wie das US-Magazin TechCrunch berichtet, verfolgt Gil nun sein nächstes großes Ziel: sogenannte „AI-powered Roll-ups“.

Die Idee ist, etablierte, personalintensive Dienstleistungsunternehmen wie Anwaltskanzleien oder Marketingagenturen aufzukaufen. Der entscheidende Unterschied zum klassischen Tech-Geschäft: Anstatt diesen Firmen nur Lizenzen für eine KI-Software zu verkaufen, übernimmt Gil sie komplett. Danach wird die KI nicht nur als Werkzeug eingesetzt, sondern direkt zum neuen, operativen Kern des Unternehmens, um repetitive Aufgaben von Mitarbeiter:innen zu automatisieren.

Die Logik hinter der KI-Übernahmewelle

Das Kalkül ist rein wirtschaftlich. Gil argumentiert, dass generative KI heute in der Lage sei, Aufgaben rund um Sprache, Text, Code oder Vertrieb so effizient zu übernehmen, dass die Kostenstruktur eines Unternehmens radikal verändert werden könne. In dem Gespräch mit TechCrunch skizziert er eine mögliche Steigerung der Bruttomarge von 10 auf 40 Prozent.

Dieser massive Effizienzgewinn würde es ihm ermöglichen, mit dem erhöhten Cashflow weitere Firmen zu übernehmen – und das zu Preisen, die für traditionelle Käufer:innen unerreichbar wären. Ein erstes, von Gil „betreutes“ Unternehmen namens Enam Co. aus San Francisco setzt diese Strategie bereits um und wurde laut Berichten mit über 300 Millionen US-Dollar bewertet. Zu den Investor:innen gehören bekannte Namen wie Andreessen Horowitz aus Menlo Park und der Startup-Fonds von OpenAI aus San Francisco.

Zwischen Effizienzgewinn und „Termiten-Kapitalismus“

Doch die Strategie hat auch eine deutliche Schattenseite. Das Online-Magazin Futurism vergleicht das Vorgehen mit aggressivem „Termiten-Kapitalismus“, einer Praxis aus der Private-Equity-Welt, bei der Firmen zur Profitmaximierung ausgehöhlt werden. Die Befürchtung ist, dass Gils Modell letztlich auf massive Entlassungen von hoch qualifizierten Fachkräften hinausläuft.

Zudem birgt die Wette auf die Fähigkeiten der KI ein Qualitätsrisiko, da die Modelle in vielen der anvisierten Bereiche noch fehleranfällig sind. Gil selbst grenzt sich von früheren, gescheiterten Versuchen sogenannter „technologiegestützter Roll-ups“ ab. Damals sei die Technologie oft nur ein „dünner Anstrich“ zur Steigerung der Bewertung gewesen. „Ich denke, im Fall von KI kann man die Kostenstruktur dieser Dinge tatsächlich radikal verändern“, erklärte er gegenüber TechCrunch.

Ein Trend, der Nachahmende finden könnte

Die Umsetzung ist allerdings anspruchsvoll. Gil selbst merkt an, dass die größte Herausforderung darin bestehe, Teams mit der seltenen Kombination aus technologischer Tiefe und Private-Equity-Erfahrung zu finden. Er habe bereits rund zwei Dutzend solcher Teams geprüft.

Dennoch könnte das Modell Schule machen. Es gibt Hinweise darauf, dass auch andere Risikokapitalgeber, wie die bekannte Firma Khosla Ventures aus Menlo Park, ähnliche Strategien erwägen. Sollte Gils Wette aufgehen, könnte dies nicht nur einzelne Unternehmen transformieren, sondern eine Konsolidierungswelle in ganzen Dienstleistungsbranchen auslösen.

Das Vorhaben bleibt eine der ambitioniertesten Wetten auf die Zukunftsfähigkeit künstlicher Intelligenz. Es verlagert die Technologie aus der Rolle eines externen Werkzeugs direkt in den Maschinenraum der Wertschöpfung. Ob daraus eine neue Generation hocheffizienter Unternehmen entsteht oder vor allem Arbeitsplätze verdrängt werden, wird sich zeigen müssen. Man weiß nicht, was man dabei hoffen soll.

