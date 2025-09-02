Durch KI ersetzt: Salesforce schmeißt Tausende Mitarbeiter raus

Salesforce-Chef Marc Benioff setzt voll auf KI. (Foto: picture alliance / Anadolu | Halil Sagirkaya)

Der US-amerikanische SAP-Rivale Salesforce setzt offenbar stärker als bisher gedacht auf künstliche Intelligenz (KI). Im Juni 2025 war bekannt geworden, dass der Cloud-Softwarekonzern durch KI-Tools 50 Millionen US-Dollar an Personalkosten eingespart hat. Von Entlassungen war da aber nicht die Rede.

Salesforce: 4.000 Support-Mitarbeiter entlassen

Jetzt hat Salesforce-CEO Marc Benioff in einer Folge des Podcasts „The Logan Bartlett Show“ erklärt, dass sein Unternehmen 4.000 der 9.000 im Kund:innenservice tätigen Mitarbeiter:innen entlassen habe. Das entspricht einer Kürzung um 45 Prozent.

Benioff begründete den massiven Einschnitt laut Financial Express unter anderem damit, dass sich bei Salesforce in den vergangenen 26 Jahren 100 Millionen nicht beantworteter Anfragen gesammelt hätten. Es seien einfach nicht genügend Mitarbeiter:innen vorhanden gewesen.

KI-Agenten sollen Kunden zurückrufen

Statt die Zahl der Support-Angestellten entsprechend auszubauen, greift Salesforce jetzt zu einem drastischen Stellenabbau. Die 4.000 entlassenen Mitarbeiter:innen sollen künftig durch KI-Agenten ersetzt werden. Diese, so Benioff, werden ab sofort „jede Person zurückrufen, die uns kontaktiert“.

Ein Echtzeit-Überwachungstool soll erkennen, wann die KI-Agenten auf menschliche Hilfe angewiesen sind und entsprechende Alarme auslösen. Um die Entwicklung seiner KI-Agenten zu verbessern, hatte Salesforce Ende Mai 2025 die Big-Data-Firma Informatica für acht Milliarden Dollar übernommen.

Klarna: KI-Fail in der Kundenkommunikation

Dass KI in der Kommunikation mit Kund:innen nicht immer eine gute Idee ist, zeigen sowohl Umfragen unter Callcenter-Kund:innen als auch das Umsteuern beim Finanzdienstleister Klarna.

Die Kostensenkungen im Supportbereich, in dem Hunderte Mitarbeiter:innen durch KI ersetzt wurden, hätten die Qualität beeinträchtigt, gestand der Klarna-Chef Sebastian Siemiatkowsk im Mai zerknirscht ein. Künftig will das Unternehmen hier wieder mehr menschliche Mitarbeiter:innen einsetzen.

Callcenter-Anrufer wollen menschlichen Kontakt

Berichte von Beschäftigten in Callcentern zeigen laut Bloomberg, dass die Anrufer:innen wenig von einem möglichen KI-Gegenüber angetan seien und zunehmend Kontakt zu menschlichen Support-Mitarbeiter:innen verlangten. Das geht soweit, dass menschliche Angestellte für KI-Agenten gehalten und angeschrien werden.

