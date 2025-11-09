Musk will mit KI-Satelliten Sonne abdunkeln: Was das für schwerwiegende Konsequenzen hätte
Neben der Reduktion von CO2-Emissionen oder dem Entfernen von Treibhausgasen aus der Atmosphäre sehen manche Ingenieur:innen die Möglichkeit, die Erderwärmung durch das Abschirmen von Sonnenstrahlen aufzuhalten. Jetzt hat auch Tesla-, X- und SpaceX-Chef Elon Musk eine solche Geoengineering-Idee ins Spiel gebracht.
Musk: Erderwärmung mit Satelliten verhindern
Anders als etwa auf riesige Sonnensegel oder das Sonnenlicht reflektierende Partikel in der Erdatmosphäre denkt Musk dabei aber an KI-gesteuerte Satelliten, wie er per X mitteilte. Eine solche Konstellation, so Musk, könnte die globale Erwärmung verhindern helfen, indem sie „winzige Anpassungen daran vornimmt, wie viel Sonnenenergie die Erde erreicht“.
Wissenschaftler:innen erteilen dem Musk-Vorschlag aber eine klare Abfuhr. So bezeichnete etwa Lili Fuhr vom Center for International Evironmental Law Musks Konzept gegenüber der Daily Mail als „hochspekulativ“. Ein solcher Eingriff könnte katastrophale Folgen haben.
Solar-Geoengineering als Gefahr für Erdklima
„Solar-Geoengineering ist von Natur aus unvorhersehbar und könnte unser ohnehin schon fragiles Klimasystem weiter destabilisieren“, so Fuhr. Das Problem: Würde eine solche Technologie eingesetzt, wäre es nicht möglich, das Ganze zu pausieren oder zu stoppen, ohne erhebliche Temperaturschwankungen und eine Beschleunigung der Erderwärmung zu riskieren.
Im entgegengesetzten Fall, dass zu viel Sonnenlicht blockiert wird, könnte der folgende Temperaturabfall die Erde in einen „Schneeball“ verwandeln – so wie dies schon einmal vor 720 Millionen Jahren der Fall gewesen sein soll. Auch eine nur geringe Reduzierung von Sonnenlicht könnte aber Expert:innen zufolge negative Auswirkungen auf Landwirtschaft, Wälder und die Sauerstoffproduktion haben.
Studie: Sonnenabdunklung verschlimmert Klimawandel
Wie gefährlich etwa die oben angedeutete die Aerosolinjektion der Stratosphäre (SAI) sein könnte, haben Forscher:innen in einer Ende Oktober 2025 veröffentlichten Studie dargelegt. Demnach könnte dies den Klimawandel sogar verschlimmern.
Laut Studie könnte es zu extremen Wetterereignissen wie Überschwemmungen und eisigen Kälteeinfällen sowie zu saurem Regen und für den Menschen gefährlichen giftigen Aerosolen kommen. Die Befürworter:innen der Technik, so die Forscher:innen, würden dramatisch unterschätzen, wie schwierig und kompliziert die Umsetzung sei.
Forscher: Auf machbare Lösungen konzentrieren
Ähnliches dürfte auch für Musks Vorschlag gelten. Die Kritiker:innen fordern daher, sich wieder stärker auf die machbaren Lösungen wie die schnelle Drosselung der CO2-Emissionen zu konzentrieren.