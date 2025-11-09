Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Musk will mit KI-Satelliten Sonne abdunkeln: Was das für schwerwiegende Konsequenzen hätte

Um die Erderwärmung zu reduzieren, will Tech-Milliardär Elon Musk mithilfe von KI-betriebenen Satelliten die Sonne abdunkeln. Wissenschaftler:innen warnen allerdings vor möglichen katastrophalen Folgen der Geoengineering-Idee.

Von Jörn Brien
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Satelliten Erderwärmung

Könnten KI-gesteuerte Satelliten die Erderwärmung stoppen? (Symbolbild: Shutterstock/Artsiom P)

Neben der Reduktion von CO2-Emissionen oder dem Entfernen von Treibhausgasen aus der Atmosphäre sehen manche Ingenieur:innen die Möglichkeit, die Erderwärmung durch das Abschirmen von Sonnenstrahlen aufzuhalten. Jetzt hat auch Tesla-, X- und SpaceX-Chef Elon Musk eine solche Geoengineering-Idee ins Spiel gebracht.

Anzeige
Anzeige

Musk: Erderwärmung mit Satelliten verhindern

Anders als etwa auf riesige Sonnensegel oder das Sonnenlicht reflektierende Partikel in der Erdatmosphäre denkt Musk dabei aber an KI-gesteuerte Satelliten, wie er per X mitteilte. Eine solche Konstellation, so Musk, könnte die globale Erwärmung verhindern helfen, indem sie „winzige Anpassungen daran vornimmt, wie viel Sonnenenergie die Erde erreicht“.

Empfehlungen der Redaktion

Wissenschaftler:innen erteilen dem Musk-Vorschlag aber eine klare Abfuhr. So bezeichnete etwa Lili Fuhr vom Center for International Evironmental Law Musks Konzept gegenüber der Daily Mail als „hochspekulativ“. Ein solcher Eingriff könnte katastrophale Folgen haben.

Anzeige
Anzeige

Solar-Geoengineering als Gefahr für Erdklima

„Solar-Geoengineering ist von Natur aus unvorhersehbar und könnte unser ohnehin schon fragiles Klimasystem weiter destabilisieren“, so Fuhr. Das Problem: Würde eine solche Technologie eingesetzt, wäre es nicht möglich, das Ganze zu pausieren oder zu stoppen, ohne erhebliche Temperaturschwankungen und eine Beschleunigung der Erderwärmung zu riskieren.

Im entgegengesetzten Fall, dass zu viel Sonnenlicht blockiert wird, könnte der folgende Temperaturabfall die Erde in einen „Schneeball“ verwandeln – so wie dies schon einmal vor 720 Millionen Jahren der Fall gewesen sein soll. Auch eine nur geringe Reduzierung von Sonnenlicht könnte aber Expert:innen zufolge negative Auswirkungen auf Landwirtschaft, Wälder und die Sauerstoffproduktion haben.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Studie: Sonnenabdunklung verschlimmert Klimawandel

Wie gefährlich etwa die oben angedeutete die Aerosolinjektion der Stratosphäre (SAI) sein könnte, haben Forscher:innen in einer Ende Oktober 2025 veröffentlichten Studie dargelegt. Demnach könnte dies den Klimawandel sogar verschlimmern.

6 Bilder ansehen
6 Versprechen von Elon Musk, aus denen nie etwas geworden ist Quelle: Foto: Shutterstock/Frederic Legrand - COMEO

Laut Studie könnte es zu extremen Wetterereignissen wie Überschwemmungen und eisigen Kälteeinfällen sowie zu saurem Regen und für den Menschen gefährlichen giftigen Aerosolen kommen. Die Befürworter:innen der Technik, so die Forscher:innen, würden dramatisch unterschätzen, wie schwierig und kompliziert die Umsetzung sei.

Anzeige
Anzeige

Forscher: Auf machbare Lösungen konzentrieren

Ähnliches dürfte auch für Musks Vorschlag gelten. Die Kritiker:innen fordern daher, sich wieder stärker auf die machbaren Lösungen wie die schnelle Drosselung der CO2-Emissionen zu konzentrieren.

Top-Artikel
MIT Technology Review Solarenergie Klimawandel Studie Künstliche Intelligenz Elon Musk
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren