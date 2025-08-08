Effizienz oder Abzocke? Warum KI-Scanner bald auch dein Hotelzimmer überwachen könnten

Die Autovermietung Hertz nutzt seit Kurzem KI-Scanner, um Mietwagen bei der Rückgabe auf potenzielle Schäden zu prüfen. Wie CNBC berichtet, könnte eine ähnliche Technologie bald auch in Hotels zum Einsatz kommen. Wer profitiert am meisten von der vollautomatischen Schadensprüfung?

Hertz lässt Schäden durch KI in Rechnung stellen

An einigen Hertz-Standorten kommen jetzt KI-Scanner zum Einsatz, die zurückgegebene Fahrzeuge automatisch auf Schäden wie Kratzer im Lack oder Risse im Scheinwerfer prüfen. Das System erkennt selbst kleinste Mängel und stellt diese den Kund:innen vollautomatisch in Rechnung. Das Ziel der Autovermietung besteht einerseits darin, die Rückgabe zu beschleunigen. Andererseits will Hertz sich damit vor finanziellen Verlusten schützen, die durch nicht gemeldete Beschädigungen entstehen können.

Wer Einwände hat, muss sich zunächst an einem Chatbot wenden. Rückfragen sind zwar über ein Online-Formular möglich, laut Website kann die Antwort aber bis zu zehn Tage dauern. Expert:innen kritisieren diese Praxis, da die eingeschränkte Erreichbarkeit die Klärung von Reklamationen erschwere. Zudem könnten Mieter:innen benachteiligt werden, wenn das KI-System normale Gebrauchsspuren als kostenpflichtige Schäden auslegt und keine menschliche Prüfung mehr erfolgt.

Auch Hotels könnten auf den KI-Trend aufspringen

Hertz bezeichnet den Einsatz der neuen KI-Scanner als Fortschritt. Kein Wunder also, dass auch andere Bereiche der Reisebranche diesem Beispiel folgen wollen. Einige Hotels nutzen schon KI-gestützte Sensoren, um die Luftqualität zu überwachen und Verstöße gegen das Rauchverbot aufzudecken. Dabei könne es allerdings schnell zu einem Fehlalarmen kommen, denn oft reiche schon ein Fön oder Haarspray aus, um den Sensor auszulösen. Im schlimmsten Fall kann das dazu führen, dass das Hotel von seinen Gästen hohe Summen als Strafe fordert, obwohl tatsächlich nie auf dem Zimmer geraucht wurde.

„Ich sehe immer mehr Hotels, die KI in ihren Abläufen einsetzen – wenn auch bislang nicht so konsequent wie Hertz bei der automatisierten Schadenserkennung und -abrechnung“, so Jordan Hollander, Mitgründer einer Plattform für digitale Hoteltechnologien. Seiner Einschätzung nach würde sich die Branche aber ebenfalls in genau diese Richtung entwickeln.

Muss menschliche Kulanz KI-Scannern weichen?

Laut Shannon McKeen, Professor an der Wake Forest University School of Business, bringe der Einsatz solcher Systeme einen grundlegenden Konflikt zwischen Effizienz und Kund:innenzufriedenheit zum Vorschein: Es gehe nicht nur darum, ob KI einen Kratzer auf dem Kotflügel erkennen könne, sondern vielmehr darum, ob Unternehmen wirklich für jede mikroskopisch kleine Unregelmäßigkeit Gebühren verlangen wollen, die ein Mensch als normale Abnutzung durchgehen lassen würde.

KI ist stark in der Mustererkennung, hat aber gerade dort, wo es um Fingerspitzengefühl und Kulanz geht, noch Defizite, meint McKeen. Andere Unternehmen dürften deshalb genau beobachten, wie sich das KI-Experiment von Herz entwickelt. Führt die Nutzung von KI-Scannern auf lange Sicht wirklich zu effizienteren Prozessen und mehr Transparenz? Oder bieten sie doch nur eine neue Möglichkeit, um Kund:innen abzuzocken?

