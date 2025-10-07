Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

KI-Schwachstellen gesucht: Google startet ein neues Prämienprogramm – das winkt Programmierern

Mit einem sogenannten Bug-Bounty-Programm will Google die Sicherheit seiner KI-Produkte verbessern. Dafür greift das Unternehmen tief in die Tasche.

Von Noëlle Bölling
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
KI-Schwachstellen gesucht: Google startet ein neues Prämienprogramm – das winkt Programmierern
Google greift für entdeckte KI-Sicherheitslücken tief in die Tasche. (Foto: ozrimoz / Shutterstock)

Google setzt bei der Verbesserung seiner KI-Produkte auf Schwarmintelligenz. Wie The Verge berichtet, winkt eine Prämie in Höhe von bis zu 30.000 US-Dollar, wenn Sicherheitsexpert:innen schwerwiegende Schwachstellen in Kernprodukten wie der Google-Suche oder Gmail ausfindig machen.

Anzeige
Anzeige

Google will Schwachstellen aufspüren

KI-Tools sind noch weit davon entfernt, fehlerfrei zu funktionieren. Aber anstatt alle Schwachstellen selbst aufzudecken, hat Google im Rahmen eines neuen Prämienprogramms eine Liste mit unerwünschten Anwendungsfällen veröffentlicht, die Programmier:innen nutzen können, um auf Spurensuche zu gehen. Der Tech-Konzern hat IT-Expert:innen schon vor zwei Jahren offiziell dazu aufgefordert, Missbrauch von KI-Funktionen in seinen Produkten zu finden. Seitdem wurde bereits eine Gesamtsumme in Höhe von mehr als 430.000 Dollar an externe Programmierer:innen ausgezahlt.

Das neue Programm definiert genau, was einen KI-Fehler ausmacht und unterteilt potenzielle Schwachstellen in mehrere Kategorien, deren Aufdeckung unterschiedlich hoch vergütet wird. Dazu zählt beispielsweise das Ändern der Kontodaten einer Person, um deren Sicherheit zu beeinträchtigen. Ebenso nennt Google das indirekte Einfügen eines Prompts, der Google Home dazu bringt, eine Tür zu entriegeln. Ein weiteres Beispiel ist ein Bug, der es ermöglichte, mithilfe eines manipulierten Eintrags im Google-Kalender intelligente Rollläden zu öffnen und das Licht auszuschalten.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion

Neuer KI-Agent für anfälligen Code

Die Prämie in Höhe von 20.000 Dollar wird für die Aufdeckung von Schwachstellen in Googles Kernprodukten gezahlt. Je nachdem, wie gravierend und neu der Hinweis ist, kann sich der Betrag sogar auf 30.000 Dollar erhöhen. Für das Aufdecken von Schwachstellen in anderen Produkten wie NotebookLM fällt die Prämie entsprechend niedriger aus.

Um eine Prämie von Google zu erhalten, reicht es allerdings nicht, Gemini einfach nur zum Halluzinieren zu bringen. Inhalte, die von der KI selbst generiert werden und beispielsweise Volksverhetzung oder Urheberrechtsverletzungen beinhalten, sollten direkt über die Feedback-Funktion innerhalb der Anwendung gemeldet werden. Laut Google hilft das den Sicherheitsteams dabei, das Verhalten des KI-Modells besser vorherzusagen und entsprechende Sicherheitsmaßnahmen einzuleiten, die das Tool langfristig sicherer machen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Parallel zum neuen Prämienprogramm hat Google außerdem die Veröffentlichung eines neuen KI-Agenten namens Code Mender bekannt gegeben, der anfälligen Code patchen kann. Laut dem Unternehmen konnten nach Überprüfung durch einen menschlichen Forscher mithilfe des Tools insgesamt 72 Sicherheitslücken für Open-Source-Projekte geschlossen werden.

Mehr zu diesem Thema
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren