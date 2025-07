Die Vorwürfe wiegen schwer und kommen von prominenten Forschern zweier konkurrierender, aber führender KI-Unternehmen. Boaz Barak, ein Forscher von OpenAI, der sich für seine Arbeit dort von der Harvard University hat beurlauben lassen, bezeichnete das Vorgehen von xAI als „vollkommen unverantwortlich”.

Anzeige Anzeige

Unterstützung erhält er von Samuel Marks, einem Sicherheitsforscher bei Anthropic, ebenfalls aus San Francisco. Er nannte die Veröffentlichung des neuen KI-Modells Grok 4 ohne ausreichende Sicherheitsdokumentation „rücksichtslos“ und einen Bruch mit den etablierten Praktiken der Branche.

Fehlende Transparenz als Kern der Kritik

Auslöser der öffentlichen Kritik sind mehrere Vorfälle, die das Vertrauen in die Produkte von xAI erschüttern. Wie Techcrunch berichtet, sorgte der xAI-Chatbot Grok kurz hintereinander für Skandale. Zuerst mit antisemitischen Äußerungen und dann durch die wiederholte Erwähnung der rechtsextremen Verschwörungstheorie vom „weißen Genozid”.

Anzeige Anzeige

Der konkrete technische Vorwurf der Kritiker:innen zielt auf das Fehlen sogenannter Systemkarten (System Cards). Dabei handelt es sich um branchenübliche Berichte, in denen die Entwickler:innen die Architektur, die Trainingsdaten und vor allem die Ergebnisse von Sicherheitstests ihrer KI-Modelle transparent machen. Weder OpenAI noch Anthropic oder Google Deepmind halten sich immer mustergültig an eine sofortige Veröffentlichung, legen aber in der Regel für ihre wichtigsten Modelle solche Berichte vor. Bei Grok 4 von xAI fehlt eine solche Dokumentation bislang vollständig.

Musks paradoxe Rolle und der Ruf nach Regulierung

Diese Intransparenz macht es für externe Expert:innen unmöglich nachzuvollziehen, welche Maßnahmen xAI ergriffen hat, um die Sicherheit seines leistungsfähigsten Modells zu gewährleisten. Dan Hendrycks, ein Sicherheitsberater bei xAI, entgegnete zwar, das Unternehmen habe „Evaluierungen gefährlicher Fähigkeiten“ durchgeführt, doch die Ergebnisse bleiben unter Verschluss.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Die Situation entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Elon Musk, der Chef von xAI, Tesla und X, hat sich über Jahre als einer der lautesten Warner vor den existenziellen Risiken unkontrollierter künstlicher Intelligenz positioniert. Dass nun ausgerechnet sein Unternehmen wegen laxer Sicherheitspraktiken in der Kritik steht, wirft Fragen auf.

Die Vorfälle bei xAI könnten nun jenen politischen Kräften Auftrieb geben, die eine gesetzliche Regulierung für KI-Sicherheit fordern. In den US-Bundesstaaten Kalifornien und New York liegen bereits Gesetzesentwürfe vor, die führende KI-Labore zur Veröffentlichung von Sicherheitsberichten verpflichten würden. Die aktuellen Ereignisse liefern dafür starke Argumente.

Anzeige Anzeige

Letztlich geht es aber nicht nur um apokalyptische Zukunftsszenarien. Die aktuellen Fehltritte von Grok sind ein handfestes Problem für die Qualität und die Vertrauenswürdigkeit der heutigen Produkte von xAI. Für eine geplante tiefere Integration in Tesla-Fahrzeuge oder den Verkauf an Unternehmenskunden sind antisemitische oder politisch extrem gefärbte Äußerungen kaum eine gute Werbung.

So überschatten die Kontroversen um die Sicherheitskultur die eigentlich beeindruckenden technologischen Fortschritte, die xAI in kurzer Zeit erzielt hat. Ein Problem, das sich das junge Unternehmen vollständig selbst geschaffen hat.

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Künstliche Intelligenz