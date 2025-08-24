Selbst KI-Bots werden toxisch: Simulation zeigt, warum Social Media kaum zu retten ist

Eine neue Studie zeigt: Die Grundprobleme der sozialen Medien lassen sich nicht über Änderungen am Algorithmus beheben. (Foto: Shutterstock / Kaspars Grinvalds)

Zwei Forscher der Universität Amsterdam haben eine faszinierende und zugleich beunruhigende Studie vorgelegt. Petter Törnberg und Maik Larooij erschufen ein komplettes soziales Netzwerk, dessen Nutzer:innen ausschließlich aus KI-Agenten bestanden. Diese basierten auf dem Sprachmodell GPT-4o von OpenAI.

Anzeige Anzeige

Ziel der Forscher war es, in einer kontrollierten Umgebung herauszufinden, warum Online-Plattformen so oft zu toxischen Orten verkommen. Vor allem aber wollten sie testen, ob sich diese Entwicklung durch gezielte Eingriffe aufhalten oder sogar umkehren lässt. Die Ergebnisse dieser Simulation, veröffentlicht in einem wissenschaftlichen Preprint, sind ernüchternd.

Drei Probleme, die von selbst entstehen

Das überraschendste Ergebnis der Simulation war, dass die grundlegenden Dysfunktionen heutiger sozialer Netzwerke auch ohne manipulative Algorithmen oder menschliches Fehlverhalten entstanden. Allein durch die grundlegenden Funktionen – posten, reposten und anderen Accounts folgen – bildeten sich spontan drei weithin bekannte Probleme.

Anzeige Anzeige

Erstens entstanden stark abgeschottete Echokammern, in denen die KI-Bots sich fast nur mit Gleichgesinnten vernetzten. Zweitens kristallisierte sich eine extreme Ungleichheit in der Verteilung von Aufmerksamkeit heraus, bei der eine winzige Elite von unter einem Prozent der Accounts den Löwenanteil aller Follower und Reposts auf sich vereinte. Drittens führte ein Effekt, den die Forscher als „Social Media Prism“ bezeichnen, dazu, dass die polarisierendsten und extremsten Stimmen überproportional verstärkt wurden.

Gut gemeinte Reformen scheitern oder verschlimmern die Lage

Im zweiten Schritt ihrer Untersuchung testeten die Forscher sechs populäre Reformvorschläge, um diesen negativen Entwicklungen entgegenzuwirken. Doch keine dieser Interventionen konnte die Probleme nachhaltig lösen. Einige Ansätze machten die Situation sogar noch schlimmer.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Die Umstellung auf einen chronologischen Feed beispielsweise reduzierte zwar die Aufmerksamkeitsungleichheit deutlich. Gleichzeitig erhöhte sie aber die Sichtbarkeit von extremen Inhalten, da diese in einem ungefilterten Strom stärker herausstachen. Andere Ideen, wie das gezielte Einblenden von Beiträgen politisch Andersdenkender oder das Verbergen von Follower-Zahlen, zeigten laut der Studie kaum einen messbaren Effekt.

Ein strukturelles Problem ohne einfache Lösung

Die Schlussfolgerung der beiden Forscher ist daher, dass die Ursachen für Polarisierung und Desinformation tiefer liegen als bisher oft angenommen. Es seien nicht primär die auf Engagement getrimmten Algorithmen oder die viel zitierten Filterblasen, sondern die grundlegende Architektur der Netzwerke selbst.

Anzeige Anzeige

Wie Petter Törnberg gegenüber dem Magazin Ars Technica erklärte, entstehe eine fatale Rückkopplungsschleife: „Die affektive, emotionale Handlung, etwas zu reposten, formt die Netzwerkstruktur, die dann wiederum bestimmt, welche Inhalte man in Zukunft sieht.” Diese Dynamik sei die Wurzel des Problems. Sie belohnt reaktives Verhalten und fördert so strukturell die immer gleichen negativen Muster.

Die Studie legt nahe, dass kleine Anpassungen an den Stellschrauben bestehender Plattformen kaum ausreichen werden, um eine gesündere Diskussionskultur zu etablieren. Stattdessen müsse man die fundamentalen Mechanismen von Sichtbarkeit und Interaktion überdenken. Angesichts der rasanten Entwicklung von KI-Systemen, die in der Lage sind, massenhaft auf maximale Provokation optimierte Inhalte zu erstellen, wird diese Herausforderung nicht kleiner.