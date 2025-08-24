Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Selbst KI-Bots werden toxisch: Simulation zeigt, warum Social Media kaum zu retten ist

Das Grundproblem der sozialen Netzwerke sind nicht die Algorithmen, sondern die Architektur selbst. Das belegt ein neues Experiment mit KI-Bots.

Von Dieter Petereit
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Selbst KI-Bots werden toxisch: Simulation zeigt, warum Social Media kaum zu retten ist

Eine neue Studie zeigt: Die Grundprobleme der sozialen Medien lassen sich nicht über Änderungen am Algorithmus beheben. (Foto: Shutterstock / Kaspars Grinvalds)

Zwei Forscher der Universität Amsterdam haben eine faszinierende und zugleich beunruhigende Studie vorgelegt. Petter Törnberg und Maik Larooij erschufen ein komplettes soziales Netzwerk, dessen Nutzer:innen ausschließlich aus KI-Agenten bestanden. Diese basierten auf dem Sprachmodell GPT-4o von OpenAI.

Anzeige
Anzeige

Ziel der Forscher war es, in einer kontrollierten Umgebung herauszufinden, warum Online-Plattformen so oft zu toxischen Orten verkommen. Vor allem aber wollten sie testen, ob sich diese Entwicklung durch gezielte Eingriffe aufhalten oder sogar umkehren lässt. Die Ergebnisse dieser Simulation, veröffentlicht in einem wissenschaftlichen Preprint, sind ernüchternd.

Drei Probleme, die von selbst entstehen

Das überraschendste Ergebnis der Simulation war, dass die grundlegenden Dysfunktionen heutiger sozialer Netzwerke auch ohne manipulative Algorithmen oder menschliches Fehlverhalten entstanden. Allein durch die grundlegenden Funktionen – posten, reposten und anderen Accounts folgen – bildeten sich spontan drei weithin bekannte Probleme.

Anzeige
Anzeige

Erstens entstanden stark abgeschottete Echokammern, in denen die KI-Bots sich fast nur mit Gleichgesinnten vernetzten. Zweitens kristallisierte sich eine extreme Ungleichheit in der Verteilung von Aufmerksamkeit heraus, bei der eine winzige Elite von unter einem Prozent der Accounts den Löwenanteil aller Follower und Reposts auf sich vereinte. Drittens führte ein Effekt, den die Forscher als „Social Media Prism“ bezeichnen, dazu, dass die polarisierendsten und extremsten Stimmen überproportional verstärkt wurden.

Gut gemeinte Reformen scheitern oder verschlimmern die Lage

Im zweiten Schritt ihrer Untersuchung testeten die Forscher sechs populäre Reformvorschläge, um diesen negativen Entwicklungen entgegenzuwirken. Doch keine dieser Interventionen konnte die Probleme nachhaltig lösen. Einige Ansätze machten die Situation sogar noch schlimmer.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Die Umstellung auf einen chronologischen Feed beispielsweise reduzierte zwar die Aufmerksamkeitsungleichheit deutlich. Gleichzeitig erhöhte sie aber die Sichtbarkeit von extremen Inhalten, da diese in einem ungefilterten Strom stärker herausstachen. Andere Ideen, wie das gezielte Einblenden von Beiträgen politisch Andersdenkender oder das Verbergen von Follower-Zahlen, zeigten laut der Studie kaum einen messbaren Effekt.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Ein strukturelles Problem ohne einfache Lösung

Die Schlussfolgerung der beiden Forscher ist daher, dass die Ursachen für Polarisierung und Desinformation tiefer liegen als bisher oft angenommen. Es seien nicht primär die auf Engagement getrimmten Algorithmen oder die viel zitierten Filterblasen, sondern die grundlegende Architektur der Netzwerke selbst.

Anzeige
Anzeige

Wie Petter Törnberg gegenüber dem Magazin Ars Technica erklärte, entstehe eine fatale Rückkopplungsschleife: „Die affektive, emotionale Handlung, etwas zu reposten, formt die Netzwerkstruktur, die dann wiederum bestimmt, welche Inhalte man in Zukunft sieht.” Diese Dynamik sei die Wurzel des Problems. Sie belohnt reaktives Verhalten und fördert so strukturell die immer gleichen negativen Muster.

Die Studie legt nahe, dass kleine Anpassungen an den Stellschrauben bestehender Plattformen kaum ausreichen werden, um eine gesündere Diskussionskultur zu etablieren. Stattdessen müsse man die fundamentalen Mechanismen von Sichtbarkeit und Interaktion überdenken. Angesichts der rasanten Entwicklung von KI-Systemen, die in der Lage sind, massenhaft auf maximale Provokation optimierte Inhalte zu erstellen, wird diese Herausforderung nicht kleiner.

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Künstliche Intelligenz Social Media
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare (2)

Community-Richtlinien

Moritz Dunkel
20.08.2025, 10:10 Uhr

Die Studie zeigt eindrucksvoll: Nicht die Nutzer sind das Problem – sondern die Plattformlogik selbst. Selbst KI-Bots rutschen in toxische Muster ab. Wer glaubt, ein chronologischer Feed würde alles lösen, unterschätzt die Tiefe des Problems. Social Media braucht ein radikales Umdenken.

Julia Birkefeld
23.08.2025, 15:03 Uhr

Hört auf zu weinen. Soziale Netzwerke sind super. Es kommt ausschließlich darauf an, was man selbst draus macht. Wenn jemand toxisch ist, sind nicht die „Architekturen“ dran schuld.

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren