KI-Slop jetzt bald bei Sotheby’s? So entsteht ein neues Kunstgebiet

Das Netz ist mittlerweile voller KI-generierter Bilder und Videos, die man nur mit einem amerikanischen Slangbegriff bezeichnen kann: AI-Slop, eine wahre KI-Brühe. Da mag die Vorstellung, dass Tools wie Midjourney und Runway zur Schaffung von Kunst genutzt werden könnten, absurd erscheinen: Welchen künstlerischen Wert haben Werke wie der berühmt-berüchtigte „Shrimp Jesus” auf Facebook oder die lebendige Kaffeetasse „Ballerina Cappuccina” , die TikTok verstopft? Doch inmitten all dieses Schunds gibt es Menschen, die AI-Tools durchaus absichtsvoll einsetzen, um damit ihre Kunst zu unterstützen.

Einige von ihnen sind als KI-Künstler schon sehr erfolgreich: Sie haben eine große Online-Fangemeinde, verkaufen ihre Werke bei Auktionen und stellen sie sogar in Galerien und Museen aus. „Manchmal braucht man eben eine Kamera, manchmal eben KI und manchmal eben Farbe oder Bleistift oder ein anderes Medium“, betont Jacob Adler, der auch als Musiker und Komponist arbeitet und für sein Werk „Total Pixel Space“, gerade einen Preis gewonnenhat. „Es ist nur ein weiteres Werkzeug im Werkzeugkasten des Künstlers.“

Jeder kann zum KI-Künstler werden

Eines der zentralen Merkmale generativer KI-Tools ist ihre leichte Verfügbarkeit. Ohne Vorkenntnisse und in kürzester Zeit kann man ein Bild von allem erstellen, was man sich vorstellen kann – und zwar in jedem gewünschten Stil. Das ist ein wichtiger Grund, warum AI-Art so viel Kritik auf sich gezogen hat: Es ist eben mittlerweile kinderleicht, Websites wie Instagram und TikTok mit belanglosem Unsinn zu fluten. Unternehmen können zudem selbst Bilder und Videos generieren, anstatt ausgebildete Künstler zu beauftragen – und tun das auch zunehmend.

Henry Daubrez, Künstler und Designer, der KI-generierte Bilder für ein Bitcoin-NFT geschaffen hat, das bei Sotheby’s für 24.000 US-Dollar verkauft wurde, sieht diese einfache Zugänglichkeit als eines der positivsten Merkmale der generativen KI. Der erste „Filmmaker in Residence“ beim Internetriesen Google meint, dass auch Menschen, die ihre Kreativität längst aufgegeben haben oder einfach nie die Zeit hatten, ein künstlerisches Medium zu beherrschen, nun mitmachen können.

Auf den Geschmack kommt es an

Das bedeutet jedoch nicht, dass das nächste KI-generierte Meisterwerk von jeder beliebigen Person stammen kann. „Ich glaube nicht, dass [generative KI] eine ganze Generation von Genies hervorbringen wird“, sagt Daubrez, der sich selbst als „Künstler mit KI-Unterstützung“ bezeichnet. Werkzeuge wie DALL-E und Midjourney, die man einfach prompten kann, erfordern zwar kaum technische Vorkenntnisse, aber um mit diesen Tools etwas Interessantes zu entlocken und dann zu beurteilen, ob die Ergebnisse gut sind, braucht es sowohl Fantasie als auch künstlerisches Gespür. „Ich glaube, wir treten in die Ära einer neuen Generation ein, die von ihrem Geschmack bestimmt sein wird.“

Selbst für Künstler, die Erfahrung mit anderen künstlicherischen Medien haben, kann KI mehr als nur eine Beschleunigung ihrer Arbeit sein. Beth Frey, selbst ausgebildete bildende Künstlerin, die KI-Kunst auf einem Instagram-Account mit über 100.000 Followern teilte, fühlte sich schon zu den frühen generativen KI-Tools hingezogen, da diese noch etwas Unheimliches hatten – sie schätzte die deformierten Hände und merkwrüdigen Darstellungen sogar, die die Tools anfangs prägten. Im Laufe der Zeit wurden solche Fehler der Modelle ausgebügelt, was mit ein Grund dafür ist, dass Frey seit über einem Jahr kein KI-generiertes Werk mehr auf Instagram gepostet hat. „Je besser der Output wird, desto weniger interessant ist es für mich“, sagt sie. „Man muss sich jetzt mehr anstrengen, um einen Glitch zu bekommen.“ Damit meint sie, dass künstlerische Fehler durchscheinen.

Um mit KI echte Kunst zu schaffen, muss man unter Umständen die Kontrolle abgeben – an die Unternehmen, die die Tools ständig aktualisieren, und an die Tools selbst. Der Kurzfilm „Trickster“ von Kira Xonorika ist das erste Werk generativer KI in der ständigen Sammlung des Denver Art Museum. „Was mir an KI wirklich gefällt, ist das Element der Unvorhersehbarkeit”, sagt Xonorika. „Wenn man dafür offen ist, bereichert und erweitert das die eigenen Ideen.”

Aber die Idee der KI als Mitgestalter – oder auch nur als künstlerisches Medium – ist noch weit davon entfernt, allgemein akzeptiert zu werden. Für viele Menschen sind „KI-Kunst“ und „KI-Slop“ nach wie vor Synonyme. Und so dankbar etwa Daubrez auch für die Anerkennung ist, die er bisher erhalten hat, hat er doch festgestellt, dass es emotional sehr belastend ist, angesichts so starker Widerstände eine neue Kunstform zu entwickeln. „Solange nicht wirklich akzeptiert wird, dass KI nur ein Werkzeug wie jedes andere ist und die Menschen damit machen können, was sie wollen – und manche Ergebnisse großartig sein können, andere vielleicht nicht –, wird es weiterhin ein bittersüßes Unterfangen bleiben.“

