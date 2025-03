KI-Smartphones: Auf der Suche nach dem Killer-Feature

Die Weiterentwicklung von Smartphones ist mittlerweile stark von KI getrieben. Das sehen wir an allen Ecken, auch wenn Apple in diesem Bereich vor größeren Herausforderungen steht. Schaut man sich in der Android-Welt um, stellt vor allem Google die Weichen für smartere Smartphones (und andere Produktkategorien). In den nächsten Monaten oder Jahren wird sicher noch vieles in puncto KI ausprobiert und wieder fallen gelassen, um Funktionen zu finden, die Nutzer:innen echten Mehrwert bieten. Aber das macht diese Zeit so spannend.