News
KI soll herausgeschnittene Szenen aus Filmklassiker rekonstruieren

Ein ehrgeiziges Experiment hat es sich zum Ziel gesetzt, verlorenes Filmmaterial aus Orson Welles’ „The Magnificent Ambersons“ wiederherzustellen. Kann das mithilfe eines neuen KI-Modells tatsächlich gelingen?

Von Noëlle Bölling
2 Min.
Kann KI dabei helfen, verlorene Filmklassiker zu retten? (Bild: Gearstd/Shutterstock)

Generative KI kann heute schon Erstaunliches leisten. Aber ist die Technologie auch dazu in der Lage, eine Dreiviertelstunde eines Films originalgetreu zu rekonstruieren? Dieses Experiment wagt das Filmstudio Fable: Wie The Guardian berichtet, will es die 43 Minuten, die einst aus Orson Welles’ The Magnificent Ambersons herausgeschnitten wurden, mithilfe von KI nachbilden. Aber nicht alle sind von diesem Vorhaben begeistert.

Ein verlorenes Werk der Filmgeschichte

Fable hat eine Plattform entwickelt, mit der Nutzer:innen Cartoons mithilfe von KI-Prompts erstellen können. Jetzt will das Unternehmen seine Technologie weiter ausbauen: Dafür hat Fable ein neues Modell vorgestellt, das in der Lage sein soll, lange und komplexe Handlungsstränge zu generieren. Geplant ist, dass der Regisseur Brian Rose dieses Modell innerhalb der kommenden zwei Jahre einsetzen wird, um das fehlende Material aus The Magnificent Ambersons zu rekonstruieren. Er hat schon die vergangenen fünf Jahre damit verbracht, Welles’ ursprüngliche Vision digital aufzuarbeiten.

Aber warum ausgerechnet dieser Film? The Magnificent Ambersons gilt als eines der bedeutendsten verlorenen Werke der Filmgeschichte. Laut Techcrunch ist es vor allem die Faszination für den Mythos des Films und die Vorstellung dessen, was hätte sein können, die das Studio antreibt. Allerdings gibt es ein entscheidendes Problem: Die Rechte an dem Werk liegen nicht bei Fable. David Reeder, der Nachlassverwalter von Welles’ Tochter, bezeichnete das Projekt als Versuch, mit dem kreativem Genie des gefeierten Regisseurs Aufmerksamkeit zu erregen und kritisierte das Projekt als rein mechanische Übung, die nichts mit dem einzigartigen Denken von Orson Welles zu tun habe.

Kann KI Welles‘ Meisterwerk retten?

Orson Welles begann 1942 mit der Produktion des Films The Magnificent Ambersons, der in Deutschland unter dem Titel Der Glanz des Hauses Amberson bekannt ist. Er basiert auf dem Roman des US-Autors Booth Tarkington und erzählt vom Aufstieg und Niedergang einer wohlhabenden Familie in einer amerikanischen Kleinstadt zur Zeit der frühen Industrialisierung. Welles hatte die Vorlage schon im Jahr 1939 erfolgreich als Hörspiel adaptiert. Nach enttäuschenden Testvorführungen ließ das Studio allerdings mehr als 40 Minuten entfernen und drehte ein alternatives Ende. Die Master-Negative des herausgeschnittenen Materials wurden später vernichtet, um Speicherplatz zu sparen.

Über die Jahrzehnte hinweg gab es zahlreiche Versuche, den Film wiederherzustellen. Jetzt soll erstmals KI zum Einsatz kommen, um die fehlenden Szenen zu rekonstruieren. „Viele Menschen sind zurecht skeptisch gegenüber den Auswirkungen von KI auf das Kino, aber wir hoffen, dass dieses Projekt zeigt, welchen positiven Beitrag KI zum Erzählen von Geschichten leisten kann“, erklärte Fable-CEO Edward Saatchi. Da das Studio nicht über die Rechte verfügt, wird der rekonstruierte Film voraussichtlich nur in wissenschaftlichen oder experimentellen Kontexten gezeigt. Laut Saatchi bestehe das Ziel allerdings auch nicht darin, die fehlenden 43 Minuten zu kommerzialisieren. Vielmehr solle nach 80 Jahren endlich die Frage beantwortet werden, ob der Film in seiner ursprünglichen Form der beste aller Zeiten hätte sein können.

