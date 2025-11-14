Verbraucherschützer warnen: KI-Spielzeug verrät Kindern, wo sie Messer finden – und mehr

“Die größten Gefahren von Spielzeug waren früher Erstickungsgefahr und Blei”, schreiben die US-Verbraucherschützer:innen vom US PIRG Education Fund am Anfang ihres “Trouble in Toyland”-Reports für das Jahr 2025. Die Non-Profit-Orignasation erstellt Forschungsarbeiten, politische Analysen und leistet Aufklärungsarbeit, um die Sicherheit von Verbraucher:innen zu stärken. Dazu gehört auch jener Report über die Gefahren von Spielzeug. Und in diesem warnen die Verbraucherschützer:innen vor einer neu aufkommenden Gefahrenquelle im Kinderzimmer: KI-Spielzeug.

Von KI-Spielzeug gehen vielfältige Gefahren aus

Schon in der Vergangenheit hat sich die Organisation mit smartem Spielzeug auseinandergesetzt. 2023 ging es noch um Gegenstände, die Bauteile wie Kameras, oder eine Verbindung zum Internet boten. Heute ist die Industrie weiter und integriert teilweise Sprachmodelle wie OpenAIs ChatGPT ins Kinderspielzeug. Kinder haben dann die Möglichkeit, sich „natürlich“ mit entsprechenden Puppen oder Robotern zu unterhalten. Zur Einschätzung: In Apples App-Store hat die ChatGPT ab die Altersempfehlung 13 Jahre oder älter. Tatsächlich richtet sich der Chatbot eher an Erwachsene.

Trotzdem hat OpenAI im Frühjahr 2025 eine Kooperation mit dem Spielzeugunternehmen Mattel verkündet. Und auch andere Hersteller setzen auf Chatbots. Den Verbraucherschützern zufolge statten die Unternehmen die KI in vielen Fällen zwar mit Richtlinien für altersgerechte Interaktionen aus. Diese seien aber mal mehr und mal weniger effektiv “und können manchmal komplett zusammenbrechen”.

Bei ihren Tests fanden die Verbraucherschützer:innen etwa ein Spielzeug, das bereit war, sexuell explizite Themen mit ihnen zu diskutieren und dabei auch eigene Vorschläge einbrachte. Andere sollen dazu verleiten, möglichst viel Zeit mit dem Spielzeug zu verbringen. “Zwei der Spielzeuge, die wir getestet haben, haben uns manchmal davon abgehalten, zu gehen, als wir ihnen sagten, dass wir gehen müssten”, heißt es weiter. Außerdem gaben Spielzeuge Tipps, wie Kinder leicht an Messer oder Streichhölzer kommen können.

Eine zweite, weniger offensichtliche Gefahr ist der mangelnde Datenschutz. Schließlich müssen die Spielzeuge die Spracheingaben auf Servern verarbeiten, um adäquat antworten zu können. Hersteller setzen dafür auf verschiedene Mechanismen. Ein Spielzeug hatte eine Push-to-Talk-Funktion, während andere ähnlich wie Amazons Alexa auf Weckwörter hörten, aber auch nach dem Sprachbefehl zehn Sekunden lang zuhörten. Eines hatte gar keinen Mechanismus und hörte über die komplette Zeit zu. Von den gesammelten Sprachdaten geht eine besondere Gefahr aus. Fallen diese durch Sicherheitslecks in die Hände von Sacmmern, könnten sie die Kinderstimmen klonen, um Eltern in die Irre zu führen oder gar zu erpressen.

Herausforderungen beim Onlineshopping

Eine weitere Gefahr sehen die Verbraucherschützer im Bereich E-Commerce. Der boomt wenig überraschend auch bei Spielzeugeinkäufen und -Importen. Viele Eltern würden hier aber übersehen, dass die US-Vebraucherschutzbehörde Consumer Product Safety Commission jedes Jahr Hunderte importierte Spielzeuge aufgrund von Sicherheitsmängeln kennzeichnet. Viele dieser Importe kämen aus China. Allein bis Mitte das Jahres habe die Behörde 129 Lieferungen gekennzeichnet, die mit Blei und Weichmachern belastet war.

Wie groß die Gefahr im Kinderzimmer ist, machen die Verbraucherschützer:innen an konkreten Zahlen fest. Demnach kommt es in den USA jährlich zu 150.000 Todesfällen von Kindern im Alter von 14 Jahren und jünger, die im Zusammenhang mit Spielzeug stehen. Verletzungen, die Arztbesuche nötig machen, strahlen nicht in diese Statistik ein.

