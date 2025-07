Schwarze, glänzende Lederjacke, graue, akkurat gescheitelte Haare, schmucklose Brille. Wer sich in Tech-Zirkeln bewegt, weiß bei dieser groben Beschreibung schon, wer dahintersteckt. Jensen Huang, Geschäftsführer von Nvidia, ist mittlerweile genauso bekannt wie ein Mark Zuckerberg oder ein Jeff Bezos. Weil seine Firma untrennbar mit dem KI-Boom verbunden ist und ihn mit ihren Hochleistungs-Chips erst möglich macht. Und weil Nvidia momentan das wohl einzige Unternehmen ist, das mit KI tatsächlich Geld verdient.

Zwischen März und Mai dieses Jahres hat der Konzern aus 44 Milliarden US-Dollar Umsatz einen Gewinn von rund 19 Milliarden Dollar generiert. Stand heute ist Nvidia mit einer Marktkapitalisierung von über vier Billionen Dollar die wertvollste Firma der Welt. Mit dafür veranwortlich: Das Zurückrudern der US-Regierung bei den Exportverboten für die in China beliebten H20-Chips.

Von den 44 Milliarden entfallen nur etwa fünf auf Geschäftsbereiche, die nichts mit Rechenzentren zu tun haben. Heißt: Nvidia ist eine waschechte KI-Firma geworden, ein Infrastrukturantreiber mit Anhängseln im Bereich Software, Gaming und Mobilität.

Auch deswegen wird es schwierig, größere Tech-Firmen und Startups zu finden, die nicht irgendwie mit Nvidia verbandelt sind. Rund 1.000 Einträge zählt die offizielle Partnerdatenbank des Chipherstellers, 80 davon haben ihren Sitz in Deutschland. Aber Konzerne, die enger mit Huangs Unternehmen verknüpft sind und nicht nur Nvidia-Infrastruktur nutzen, gibt es deutlich weniger. Und obwohl der Chiphersteller auf der Innovationsmesse Viva Technology in Paris im vergangenen Juni angekündigt hat, seine Bemühungen in Europa zu verstärken, fließt primär Hardware und nicht etwa Kapital in die Region.

Aber wohin und an wen gehen die Finanzspritzen? Wir haben aufgedröselt, in welche europäischen Firmen Nvidia und sein Risikokapitalarm Nventures tatsächlich Geld stecken – und warum diese Investitionen nicht innovativ oder mutig, sondern erwartbar sind.

Chips statt Kapital: Wen fördert Nvidia mit Hardware?

Zuerst schauen wir uns aber die auf der Viva Technology angekündigten Partnerschaften an, die Nvidia über die kommenden Jahre intensivieren will. In Deutschland springt vor allem eine angekündigte Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom ins Auge. An einem nicht näher bestimmten Standort soll eine auf die Industrie ausgerichtete KI-Cloud entstehen, befeuert von 10.000 Blackwell-Beschleunigern, die vor allem mittelständischen Unternehmen zugutekommen soll.

Laut einer Nvidia-Pressemeldung sollen dort beispielsweise die Berechnungen für das Training der Roboter des Startups Neura Robotics abgewickelt werden. Zu Preisen und Verfügbarkeiten ist bislang noch nichts bekannt, auch einen Starttermin für das Projekt gibt es noch nicht.

In eine ähnliche Kerbe schlägt die Vertiefung der Partnerschaft mit Siemens im Bereich der industriellen Automation. Die beiden Firmen arbeiten schon seit 2022 zusammen. Kürzlich wurden beispielsweise auf den industriellen Gebrauch zugeschnittene PCs vorgestellt, auf denen Siemens-Software mit Nvidia-Hardware arbeitet. Außerdem erwähnenswert: Die Supercomputer Jupiter in Jülich und Blue Lion in Garching bei München, die ebenfalls von Nvidia unterstützt werden.

In Italien und Frankreich sind Domyn respektive Mistral AI wichtig. Anders als in Deutschland mit seinem Fokus auf Mittelstand und Industrie fördert Nvidia mit den beiden Firmen Entwickler von Sprachmodellen. Domyn arbeitet an Trainingsdaten für den verantwortungsvollen Einsatz von KI in stark regulierten Wirtschaftszweigen. Mithilfe von rund 6.000 Nvidia-Blackwell-Beschleunigern und lokalen Partnern von Nvidia sollen große Sprachmodelle trainiert werden, die auf europäische Souveränität einzahlen.

Die Zusammenarbeit mit Mistral AI ist in einer anderen Liga angesiedelt. Rund 18.000 Blackwell-Chips soll die KI-Plattform Mistral Compute umfassen, die im hauseigenen Rechenzentrum eingesetzt werden und europaweit verfügbar sein soll. Auch hier ist das Ziel, Europa unabhängiger von Cloud-Lösungen aus den USA zu machen.

Außerdem arbeitet die US-Firma verstärkt mit Telekommunikationsanbietern wie Orange aus Italien, Swisscom aus der Schweiz oder Telefónica aus Spanien am Ausbau ihrer Cloud-Kapazitäten. Indirekten Support für europäische Firmen und Startups soll es durch weitere „Technologiezentren“ in Finnland, Spanien, Italien, Deutschland und dem Vereinigten Königreich geben, die Unternehmen bei der Integration von Nvidia-Produkten in ihre Arbeit unterstützen sollen.

In welche europäischen Firmen investiert Nvidia?

Ein erster Blick auf das Crunchbase-Profil von Nvidia zeigt: Wirklich viel Geld für Fremdinvestitionen nimmt die Firma erst seit 2023 in die Hand. Das ist kein Zufall. Denn OpenAI hat mit der Veröffentlichung von ChatGPT erst im November 2022 den KI-Hype losgetreten, der Nvidia ordentlich Kapital einbringt. Von den 129 bei Crunchbase gelisteten Investitionen stammen rund 50 aus den vergangenen eineinhalb Jahren. Unter anderem war die Firma an Finanzierungsrunden von OpenAI, Figure und ScaleAI beteiligt.

Schaut man nur auf europäische Firmen, wird der Kreis kleiner. Aus 129 Investitionen werden sieben, und nur bei fünf davon fließt auch Kapital. Die Finanzierung mit dem größten Medienecho dürfte die von Mistral AI sein. Das französische Startup möchte mit seinen gleichnamigen Sprachmodellen eine europäische Konkurrenz zu ChatGPT, Claude und Co. aufbauen. Im Juni 2024 bekommt die Firma eine Finanzspritze mit Nvidia-Beteiligung in Höhe von 600 Millionen Euro, was zu einer Bewertung von etwa sechs Milliarden Dollar führt.

Ein weiteres Startup im Nvidia-Portfolio innerhalb Europas ist Wayve. Die 2017 gegründete britische Firma stellt Software her, mit der sich Fahrzeuge ohne zusätzliche Sensoren für den (teil-)autonomen Betrieb umrüsten lassen. Nvidia beteiligt sich zusammen mit Softbank und Microsoft an einer Eine-Milliarde-Dollar-Runde im Mai vergangenen Jahres. Getestet werden die Autos derzeit in San Francisco und London. Im März wird bekannt, dass die Firma eine deutsche Niederlassung bei Stuttgart plant.

Der letzte Hochkaräter, den Nvidia finanziell unterstützt, ist Nebius aus den Niederlanden. Die Firma, die KI-Rechenzentren betreibt, hat t3n schon im Zuge einer Analyse von Coreweave genauer beleuchtet. Im Dezember 2024 erhält der Rechenzentrumsbauer frisches Kapital in Höhe von 700 Millionen Dollar, um die internationale Expansion anzutreiben. Mit Varjo, einer finnischen Firma mit Fokus auf VR in der Industrie, und Heyhack aus Dänemark, einer Plattform für Penetration Testing, finden sich auch zwei kleinere Startups im Portfolio des US-Tech-Konzerns.

Nvidias Risikokapital fließt in Health Tech

Neben seinen regulären Investitionstätigkeiten hat Nvidia mit Nventures auch einen Risikokapitalarm, der Geld in kleinere, aber vielversprechende Startups steckt. Von den sechs europäischen Firmen, die Nvidia so bezuschusst, sitzen fünf in London, sämtliche Finanzierungsrunden finden 2023 und 2024 statt.

Besonders hervorzuheben ist der Fokus von Nventures auf den Gesundheitssektor. Mit Relation Therapeutics und Charm Therapeutics sind allein zwei Firmen mit Fokus auf die Herstellung von neuen Arzneimitteln dabei. Moon Surgical hingegen entwickelt Cobots für die Chirurgie. Erwartbarere Investitionsziele sind Synthesia und PolyAI, die an KI-Video-Generatoren und automatisierten Mensch-Maschine-Dialogen via Conversational AI arbeiten, sowie Orbital Materials, das KI-gestütztes Produktdesign für Grafikbeschleuniger und Rechenzentrumskomponenten anbietet.

Wirklich große Sprünge lassen sich mit dem gesammelten Kapital aber nicht machen. Mit Ausnahme von Synthesia, das über sieben Runden rund 340 Millionen Dollar einsammelt, und PolyAI, das in fünf Runden auf etwa 120 Millionen Dollar kommt, liegt die Gesamtfinanzierung der Startups jeweils unter 100 Millionen Dollar, teilweise deutlich.

Nvidias Europa-Investitionen sind nicht mutig, sondern logisch

Schaut man sich die europäische Investitionstätigkeit von Nventures und Nvidia als Ganzes an, ergibt sich ein wenig überraschendes Bild. Denn die Finanzspritzen injiziert der Chiphersteller genau in die Bereiche, in denen er ohnehin tätig ist. Große Sprachmodelle benötigen für die Cloud-Ausführung viel Rechenleistung, was die Verbindung zu Mistral AI erklärt.

Außerdem muss diese Rechenleistung in Form von Chips in Rechenzentren verbaut werden, wo Nebius und Orbital Materials ins Spiel kommen. Und dass Nvidia einen starken Fokus auf physische KI, also autonomes Fahren, Digitalisierung der Industrie und Fertigung sowie Robotik legt, ist auch nichts neues. So lassen sich die Investitionen in Wayze, Varjo und Moon Surgical erklären.

Die vergleichsweise geringe Anzahl an Investitionszielen in Europa zeigt aber auch, wie sich Nvidia seine Position auf dem europäischen Kontinent sichert. Das passiert nicht hauptsächlich durch die finanzielle Förderung mittels Investitionen. Viel mehr stellt die Firma Infrastruktur bereit. Die bespielen dann Partner wie die Deutsche Telekom, Domyn in Italien oder Telefónica in Spanien.

Damit schlägt der Hersteller auch einen Spagat zwischen den Rufen nach digitaler Souveränität, die mit der Verwaltung durch im jeweiligen Land ansässige Firmen gesichert werden soll, und dem Anzapfen eines finanzstarken Marktes mit Aufholwunsch im globalen KI-Wettlauf. Die Gefahr, dass sich der Kontinent von einer Software- in eine Hardwareabhängigkeit begibt, weil Nvidia-Chips nur mit der hauseigenen Software wirklich rund laufen, bleibt allerdings.