KI-Startup von Mira Murati erhält Rekordfinanzierung: Das plant die ehemalige Technikchefin von OpenAI

Was Thinking Machines Lab konkret vorhat, ist noch nicht bekannt. Investor:innen scheinen trotzdem an das Unternehmen zu glauben. (Foto: Bangla press/Shutterstock)

Mira Murati, die ehemalige CTO von OpenAI, hat im Februar 2025 ein neues Startup gegründet: Thinking Machines Lab. Jetzt hat das junge Unternehmen laut eines Berichts der US-Computerzeitschrift Wired eine riesige Anfangsfinanzierung bekommen – ganze 2 Milliarden US-Dollar.

Anzeige Anzeige

Das Geld kommt von bekannten Investoren wie Andreessen Horowitz, Nvidia, AMD, Cisco und Jane Street. Die Bewertung des Startups liegt bereits bei 12 Milliarden Dollar. Ziel des Teams: eine neue Generation von KI-Modellen, die offen und für viele nutzbar sind – auch für Forschung und Startups.

Ehemalige Big-Tech-Mitarbeitende versammeln sich unter neuem Label

Hinter Thinking Machines steht ein Team, das sich sehen lassen kann: Neben Murati arbeiten mehrere andere Abtrünnige mit, die OpenAI verlassen haben – unter anderem John Schulman, einer der Hauptentwickler von ChatGPT.

Anzeige Anzeige

Auch andere bekannte KI-Forscher:innen wie Lilian Weng oder Luke Metz gehören zum Gründungsteam. Insgesamt sind schon rund 30 Forschende an Bord, viele davon mit Erfahrung bei Meta, OpenAI oder Mistral. Die Runde in dieser Größenordnung ist laut Wired die größte Seed-Finanzierung, die es bisher im KI-Bereich gab.

Das ist noch erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass das Startup bisher kein konkretes Produkt vorzuweisen hat. Lediglich vage Pläne und Konzepte sind bisher bekannt, die in den kommenden Monaten dann in ein neues KI-Modell fließen sollen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Thinking Machines Lab: Multimodale KI und Open-Source-Anteile

Murati kündigte auf X an, dass es sich um ein „multimodales“ KI-Modell handeln wird – also eine KI, die Text, Bilder und andere Inhalte gleichzeitig verarbeiten kann.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Ein Teil des Modells soll quelloffen sein, damit es von Entwickler:innen, Startups und Forschenden genutzt und weiterentwickelt werden kann. Auch wissenschaftliche Veröffentlichungen sind geplant, um die Entwicklung von fortschrittlicher KI transparenter zu machen.

Anzeige Anzeige

Neues KI-Startup: Künstliche Intelligenz „umfassend und gerecht“ verfügbar machen

Im Gegensatz zu manchen anderen Firmen im KI-Bereich will Thinking Machines laut Wired nicht einfach blind in Richtung Superintelligenz rennen. Trotzdem arbeitet das Team an großen Sprachmodellen, die mit den besten am Markt mithalten sollen.

Das Unternehmen will dabei bewusst auch Risiken im Blick behalten – und KI nicht nur für große Konzerne nutzbar machen. Murati erklärt in ihrem X-Post, man wolle die Tools „umfassend und gerecht“ für alle zur Verfügung stellen.

Die beeindruckende Finanzierung zeigt: Der Wettbewerb um Talente, Kapital und Einfluss in der KI-Welt wird härter – und Thinking Machines ist mittendrin.

Anzeige Anzeige

Das sind Deutschlands 10 stärkste Startup-Marken

10 Bilder ansehen Das sind Deutschlands 10 stärkste Startup-Marken Quelle: Nevernot GmbH

Mehr zu diesem Thema