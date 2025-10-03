Anzeige
Fundstück
KI statt Chef: Warum Mitarbeiter von ChatGPT bessere Ratschläge erwarten

Empathie ist eine Fähigkeit, die oft allein dem Menschen zugeschrieben wird. Laut einer Studie fühlen sich Angestellte aber tatsächlich durch ChatGPT besser unterstützt als durch die eigenen Vorgesetzten.

Von Noëlle Bölling
2 Min.
Ist ChatGPT emphatischer als menschliche Führungskräfte? (Foto: Shutterstock/ voronaman)

Die meisten Angestellten wenden sich mit Problemen und Fragen lieber an ChatGPT, anstatt bei ihren Vorgesetzten um Hilfe zu bitten. Das hat eine Umfrage der Online-Plattform Resume Now zur schnellen Erstellung von Lebensläufen und Bewerbungsschreiben ergeben. Insgesamt wurden 968 Mitarbeiter:innen in den USA zu ihrer Nutzung von KI-Chatbots am Arbeitsplatz befragt.

Bessere Kommunikation am Arbeitsplatz dank KI

Für viele Arbeitnehmer:innen sind Tools wie ChatGPT aus dem Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken: 56 Prozent gaben im Rahmen der Befragung an, dass KI-Bots ihre Ergebnisse mindestens verdoppeln. Ein weiteres Viertel (26 Prozent) sagt, dass sie ihnen zumindest sehr viel bei ihren Aufgaben helfen. Dementsprechend glauben 77 Prozent der Mitarbeiter:innen, dass ihre Produktivität darunter leiden würde, wenn sie ChatGPT nicht mehr nutzen dürften. 44 Prozent geben sogar an, dass ihre Leistung ernsthaft beeinträchtigt werden würde.

Laut der Umfrage nutzen Angestellte ChatGPT vor allem, um Konversationen und E-Mails vorzubereiten. 93 Prozent haben KI schon einmal verwendet, um ein Gespräch mit ihrem Chef oder ihrer Chefin vorzubereiten. 61 Prozent haben mithilfe des Chatbots bereits Nachrichten an ihre direkten Vorgesetzten verfasst. Auch das Erstellen von Reports und E-Mails (57 Prozent), Brainstorming (53 Prozent) sowie Programmierung und Debugging (52 Prozent) werden als häufige Anwendungsfälle genannt. Das deutet darauf hin, dass ChatGPT gerade bei E-Mails und Gesprächen längst zu einem verlässlichen Werkzeug geworden ist, das Mitarbeiter:innen dabei hilft, klarer zu kommunizieren.

KI bietet bessere und empathischere Unterstützung

97 Prozent geben an, sich bei Fragen lieber an KI-Bots wie ChatGPT zu wenden, anstatt ihre:n Vorgesetzte:n um Hilfe zu bitten. Der Grund: Viele finden, dass ChatGPT schneller und empathischer antwortet. Während im Rahmen der Umfrage 72 Prozent angaben, dass der Chatbot hilfreichere Ratschläge gibt, sagten weitere 37 Prozent, dass sie dem Urteilsvermögen ihrer Vorgesetzten nicht trauen würden. Sieben von zehn Angestellten meinen außerdem, dass ChatGPT ihre beruflichen Herausforderungen besser verstehen würde. Fast die Hälfte (49 Prozent) gibt an, dass der Bot sie auch emotional besser unterstützt als menschliche Vorgesetzte.

Mit 93 Prozent fühlt sich die überwiegende Mehrheit der Angestellten wohl dabei, mit ChatGPT ihre psychische Gesundheit zu besprechen. Besonders besorgniserregend: Fast sechs von zehn Mitarbeiter:inenn (57 Prozent) befürchten negative Konsequenzen, wenn sie ihren Vorgesetzten die falschen Fragen stellen. Weitere 38 Prozent geben an, nicht inkompetent erscheinen zu wollen. KI bietet eine Möglichkeit, diese Lücke zu füllen: Mitarbeiter:innen können sich Tools wie ChatGPT zuwenden, Fragen stellen und Lösungen finden, ohne dabei Druck zu verspüren oder Angst vor einer Bewertung zu haben.

Vorgesetzte müssen empathischer werden

Die Umfrage zeigt: Vielen Mitarbeiter:innen scheint es am Arbeitsplatz an Vertrauen zu fehlen. Resume Now bezeichnet diesen Trend als „AI Boss Effect“: KI verändert die Art und Weise, wie Angestellte am Arbeitsplatz um Hilfe oder eine zweite Meinung bitten. Die Ergebnisse sollten deshalb vor allem für Führungskräfte ein Alarmsignal darstellen. Bisher war die Rede davon, dass Berufsanfänger:innen durch KI ersetzt werden könnten. Allerdings zeigt die Umfrage, dass auch Aufgaben von Vorgesetzten schon heute teilweise von Tools wie ChatGPT übernommen werden. Empathie wurde lange Zeit ausschließlich dem Menschen zugeschrieben – die Antworten belegen aber, dass genau das vielen Angestellten am Arbeitsplatz fehlt und sie sich lieber der KI zuwenden.

MIT Technology Review Studie Künstliche Intelligenz ChatGPT Management Personal Kommunikation
