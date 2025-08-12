KI und der Arbeitsmarkt: Wie Europa aufgestellt ist und welche 3 Skills wichtig werden

Künstliche Intelligenz macht die Arbeitswelt nervös. Bei Reddit diskutieren Studierende, welche Studiengänge direkt in die Erwerbslosigkeit führen, Freiberufler:innen sorgen sich um ihre Zukunft. Und ja, KI könnte auch deinen Job bedrohen.

Anzeige Anzeige

Expertenwissen hat laut einer prominenten MIT-Studie aus dem Jahr 2023 eine Halbwertszeit von fünf Jahren. Und in 20 Jahren könnte die Hälfte der heute existierenden Jobs verschwunden sein. Selbst die Hälfte aller CEO war 2023 davon überzeugt, dass KI sie ersetzen könnte.

Bildungsstrategien zu KI: Europa sticht heraus

Doch es gibt auch zuversichtliche Perspektiven. 65 Prozent der Kinder, die heute eine Grundschule besuchen, werden später einen Job haben, den es jetzt noch gar nicht gibt, schätzt die Bildungsforscherin Lehong Shi von der University of Georgia.

Anzeige Anzeige

Gut für uns: Deutschland und Spanien sieht Shi als führend darin, die Bevölkerung auf die neuen Umwälzungen am Arbeitsmarkt vorzubereiten. Shi hat die Bildungsstrategien von 50 Ländern mit Blick auf KI analysiert und im Forschungsmagazin „Human Resource Development Review“ eine Übersicht veröffentlicht.

„Um in verschiedenen Branchen konkurrenzfähig zu bleiben, ist es entscheidend, Mitarbeitende auf den Umgang mit Künstlicher Intelligenz vorzubereiten“, sagt Shi.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Besonders Europa tut sich Shis Analysen zufolge dabei hervor, zielorientierte Programme aufzulegen. Dazu kommen Mexiko und Australien. Als bedeutsam für die deutsche KI-Strategie sieht Shi die Tatsache, dass auch ein Kulturwandel angestrebt wird. Menschen sollen neugierig auf KI gemacht werden.

Für Spanien hebt sie hervor, dass dies schon in der Vorschule passiert – ob man das jetzt möchte, ist sicher wirklich eine Frage der Kultur. Andere Länder platzieren das KI-Training im Bereich der Schulbildung oder als Qualifizierungsprogramme neben dem Beruf.

Anzeige Anzeige

Auffallend sei, dass die USA derzeit KI-Bildung eher mittelmäßig priorisieren. Eine im Vergleich zu anderen öffentlichen Themen geringere Priorisierung hat sie in asiatischen Ländern wie China und Vietnam festgestellt, aber auch in Brasilien und Österreich.

Einen wichtigen Unterschied sieht Shi darin, dass in vielen Ländern Europas eine Kultur des lebenslangen Lernens fester etabliert sei.

3 übersehene Top-Skills der Zukunft

Sie sieht Kreativität, die Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit anderen und Kommunikationsfähigkeiten als zentral für die Zukunft. Sie seien es, die Menschen von Maschinen abheben. Doch ausgerechnet diese Fähigkeiten seien es auch, die in den Qualifizierungsprogrammen bislang wenig Berücksichtigung finden.

Anzeige Anzeige

1. Kreativität

Künstliche Intelligenz ist in der Lage, Produkte zu erzeugen, die wir Menschen als kreativ wahrnehmen. Sie kann Menschen begeistern und Rätsel lösen, die wir nicht entschlüsseln. Ersetzen kann sie menschliche Kreativität dennoch nicht, weil Kreativität, gedacht als kognitiver Prozess, auf Wahrnehmung basiert: sehen, hören, schmecken, riechen, fühlen.

Und das werden Menschen noch für sehr lange Zeit besser können als Maschinen. Kreativität kann künstlerisch sein oder im Bereich der Problemlösung liegen. KI ist dabei nicht zu unterschätzen – Menschen aber auch nicht.

2. Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit zwischen Menschen hat sich vielfach als Schlüssel für kreative und ungewöhnliche Lösungen erwiesen. Sie ist besonders spannend, wenn verschiedene Menschen mit verschiedenen Erfahrungen und Persönlichkeiten gemeinsam an Ideen arbeiten. In vielen krisensicheren Bereichen ist sie unumgänglich: in der Pflege, in der Bildung, in der medizinischen Versorgung.

Anzeige Anzeige

In einer Zeit, in der viele Menschen von zu Hause arbeiten, ist die Fähigkeit zur Zusammenarbeit also ein bedeutender Bildungsaspekt.

3. Kommunikation

Was eine Person sagt und was die andere versteht, mag eine Schnittmenge haben – am Ende sind die beiden Perspektiven aber immer unvereinbar. Entsprechend wichtig sind gute Kommunikations-Skills bei Menschen, die zusammenarbeiten oder die für andere arbeiten.

KI und Menschen koexistieren

Künstliche Intelligenz prägt die Jobs der Zukunft. Das werden Menschen aber auch. Eine smarte persönliche Strategie nimmt das Beste aus dem, was auf nationaler Ebene passiert, Bildungsangebote und Förderprogramme zum Beispiel. Dazu gehört eine Kultur, die jeder für sich selbst entwickeln kann: Mit Wertschätzung für KI, Kreativität und Mut in der Nutzung und ganz viel Fokus auf das, was bis auf Weiteres nur Menschen leisten können.

In eigener Sache: In unserem t3n-Guide lernst du, wie du dein Unternehmen jetzt strategisch auf den KI-Umbruch vorbereitest. In unserem t3n-Guide lernst du, wie du dein Unternehmen jetzt strategisch auf den KI-Umbruch vorbereitest. Hier geht’s zum Shop!

Neue Arbeitswelt: 9 (+1) deutschsprachige Podcasts zum Folgen

10 Bilder ansehen Neue Arbeitswelt: 9 (+1) deutschsprachige Podcasts zum Folgen Quelle:

Mehr zu diesem Thema