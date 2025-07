KI zur Teamstärkung: Verbessert ChatGPT die psychologische Sicherheit bei der Arbeit?

Hagen Frankenstein ist seit Januar 2024 Geschäftsführer bei Meditüv, vorher war er unter anderem Head of Erea Management im Norden, Osten und Süden. (Montage: Tüv Nord – Meditüv / t3n)v

Psychologische Sicherheit ist gefühlvoll: Empfindungen sind für sie entscheidend, sie ist nicht messbar. Wie soll sie dann durch Künstliche Intelligenz gestärkt werden? Die Technologie kann schließlich nicht fühlen und tut sich mit der Erkennung von noch immer Emotionen schwer.

Anzeige Anzeige

Eigenes GPT unterstützt Selbstreflexion

Dennoch sieht Hagen Frankenstein, Geschäftsführer von Meditüv, KI als praktisches Hilfsmittel zur Teamstärkung. In seinem Team ist die Nutzung des Tüv-eignen GPTs sowie von Microsoft Copilot dafür üblich. Er selbst nutzt die KI-Software als Reflexionshilfe.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Podigee GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

„Ich hatte neulich ein relativ anstrengendes Personalgespräch“, sagt er im Podcast t3n Interview. Sein Gegenüber habe er anschließend nicht nach Feedback fragen können. Stattdessen schilderte er die Situation dem GPT-Modell, das ihm damit bei der folgenden Gesprächsanalyse half.

Anzeige Anzeige

Die eigene Reflexion mit KI zu unterstützen, wirke indirekt auf die psychologische Sicherheit im Team. Die Offenheit, sich selbst zu hinterfragen, ist eine Grundlage, damit im Team konstruktives Feedback gegeben wird.

KI wird zum „Anwalt des Teufels“

Im Team nutzen sie KI zudem als Advocatus Diaboli. Den „Anwalt des Teufels“ spielen bisher Mitarbeiter:innen. Sie hatten die Aufgabe, Ideen sehr kritisch zu hinterfragen. Eine Schwierigkeit ist dabei, dass das Team die Person möglicherweise zu sehr mit dieser Rolle verbindet. Durch die KI-Nutzung wird das Risiko umgangen, kein Mensch muss die Position einnehmen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Kommt KI jedoch wirklich auf ein hinterfragendes Niveau, das förderlich für Prozesse ist? Schließlich ist unter anderem ChatGPT als People-Pleaser bekannt. Im Podcast t3n Interview beantwortet Frankenstein diese und auch die Frage, ob KI in Form von Agenten ein Teammitglied wird.

t3n Interview abonnieren

Ihr könnt den Podcast t3n Interview bequem in der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. In der Regel findet ihr den Podcast, wenn ihr ihn dort einfach sucht. Ansonsten könnt ihr auch den RSS-Feed manuell in der App eingeben.

Anzeige Anzeige