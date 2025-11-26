Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Fundstück
Verpasse keine News mehr!

Trotz OpenAI-Sperre: KI-Teddybär „Kumma“ wird wieder verkauft

Nur eine Woche nach dem Verkaufsstopp wegen gefährlicher Inhalte steht ein umstrittener KI-Teddy wieder in den Regalen. Der Hersteller behauptet Besserung, doch offene Fragen zur Technik bleiben.

Von Dieter Petereit
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Trotz OpenAI-Sperre: KI-Teddybär „Kumma“ wird wieder verkauft
Wenn der KI-Teddy hilft, das Kinderzimmer abzufackeln. (Bild: Midjourney/t3n)

Es ging schnell, vielleicht etwas zu schnell für die Skepsis vieler Beobachter:innen. Das chinesische Unternehmen Folotoy hat den Verkauf seines KI-Teddybären „Kumma“ wieder aufgenommen. Erst vor einer Woche hatte der Hersteller das Spielzeug vom Markt genommen, nachdem massive Sicherheitsmängel bekannt geworden waren. Folotoy versichert nun, die Probleme behoben zu haben.

Anzeige
Anzeige

In einer Stellungnahme auf dem Kurznachrichtendienst X erklärt das Unternehmen, man habe in der vergangenen Woche eine „gründliche, unternehmensweite interne Sicherheitsprüfung“ durchgeführt. Die Sicherheitsmodule seien verstärkt und die Inhaltsmoderation verbessert worden. Folotoy betont, dass man das einzige Unternehmen gewesen sei, das proaktiv den Verkauf gestoppt habe.

Zweifel an der schnellen Lösung

Die Rückkehr in den Handel erfolgt erstaunlich rasch. Es stellt sich die Frage, wie tiefgreifend technische Änderungen an einem generativen KI-Modell innerhalb von nur sieben Tagen sein können. Auslöser für den Verkaufsstopp war ein Bericht der US-Verbraucherschutzorganisation Public Interest Research Group (PIRG).

Anzeige
Anzeige

Wie wir bereits berichteten, fanden die Tester:innen heraus, dass der Bär Kindern auf Nachfrage erklärte, wo sie Messer finden könnten oder wie man Streichhölzer anzündet. Auch über Fetische und Bondage-Praktiken referierte das Spielzeug bereitwillig.

Unklarheit über die KI-Basis

Ein technisches Detail wirft dabei besondere Fragen auf. Folotoy bewirbt den Bären auf seiner Website weiterhin mit dem Hinweis „Powered by GPT-4o“ von OpenAI aus San Francisco im US-Bundesstaat Kalifornien. OpenAI hatte Folotoy jedoch nach Bekanntwerden der Vorfälle die Nutzung ihrer Schnittstellen (API) entzogen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Empfehlungen der Redaktion

Ein Sprecher von OpenAI bestätigte gegenüber Gizmodo in der vergangenen Woche die Sperrung des Entwicklers wegen Verstößen gegen die Nutzungsrichtlinien zur Kindersicherheit.

Offene Fragen zur Lizenzierung

Es ist bislang ungeklärt, ob OpenAI diese Sperre tatsächlich bereits wieder aufgehoben hat. Eine Reaktivierung nach so kurzer Zeit bei einem derart gravierenden Verstoß wäre ungewöhnlich. Möglich wäre auch, dass Folotoy im Hintergrund auf ein anderes Modell umgeschwenkt ist oder die API über Umwege ansteuert, das Marketing aber noch nicht angepasst hat. Eine offizielle Bestätigung von OpenAI zur Wiederzulassung liegt bislang nicht vor. Gizmodo berichtet, dass entsprechende Anfragen an beide Unternehmen bislang unbeantwortet blieben.

Anzeige
Anzeige

Für Eltern bleibt die Situation undurchsichtig. Die Zusicherung des Herstellers, nun „verbesserte Sicherheitsregeln über unser Cloud-basiertes System“ einzusetzen, muss sich in der Praxis erst noch beweisen. Generative KI-Systeme neigen dazu, auch bei strengen Filtern sogenannte „Jailbreaks“ zuzulassen, wenn die Eingabeaufforderungen (Prompts) kreativ genug gestaltet sind. Ein einfaches Software-Update verwandelt einen Chatbot selten dauerhaft in einen garantiert kindersicheren Gesprächspartner. Wer über die Anschaffung solcher vernetzten Spielzeuge nachdenkt, sollte die Risiken genau abwägen.

Top-Artikel
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren