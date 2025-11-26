Trotz OpenAI-Sperre: KI-Teddybär „Kumma“ wird wieder verkauft

Es ging schnell, vielleicht etwas zu schnell für die Skepsis vieler Beobachter:innen. Das chinesische Unternehmen Folotoy hat den Verkauf seines KI-Teddybären „Kumma“ wieder aufgenommen. Erst vor einer Woche hatte der Hersteller das Spielzeug vom Markt genommen, nachdem massive Sicherheitsmängel bekannt geworden waren. Folotoy versichert nun, die Probleme behoben zu haben.

In einer Stellungnahme auf dem Kurznachrichtendienst X erklärt das Unternehmen, man habe in der vergangenen Woche eine „gründliche, unternehmensweite interne Sicherheitsprüfung“ durchgeführt. Die Sicherheitsmodule seien verstärkt und die Inhaltsmoderation verbessert worden. Folotoy betont, dass man das einzige Unternehmen gewesen sei, das proaktiv den Verkauf gestoppt habe.

Zweifel an der schnellen Lösung

Die Rückkehr in den Handel erfolgt erstaunlich rasch. Es stellt sich die Frage, wie tiefgreifend technische Änderungen an einem generativen KI-Modell innerhalb von nur sieben Tagen sein können. Auslöser für den Verkaufsstopp war ein Bericht der US-Verbraucherschutzorganisation Public Interest Research Group (PIRG).

Wie wir bereits berichteten, fanden die Tester:innen heraus, dass der Bär Kindern auf Nachfrage erklärte, wo sie Messer finden könnten oder wie man Streichhölzer anzündet. Auch über Fetische und Bondage-Praktiken referierte das Spielzeug bereitwillig.

Unklarheit über die KI-Basis

Ein technisches Detail wirft dabei besondere Fragen auf. Folotoy bewirbt den Bären auf seiner Website weiterhin mit dem Hinweis „Powered by GPT-4o“ von OpenAI aus San Francisco im US-Bundesstaat Kalifornien. OpenAI hatte Folotoy jedoch nach Bekanntwerden der Vorfälle die Nutzung ihrer Schnittstellen (API) entzogen.

Ein Sprecher von OpenAI bestätigte gegenüber Gizmodo in der vergangenen Woche die Sperrung des Entwicklers wegen Verstößen gegen die Nutzungsrichtlinien zur Kindersicherheit.

Offene Fragen zur Lizenzierung

Es ist bislang ungeklärt, ob OpenAI diese Sperre tatsächlich bereits wieder aufgehoben hat. Eine Reaktivierung nach so kurzer Zeit bei einem derart gravierenden Verstoß wäre ungewöhnlich. Möglich wäre auch, dass Folotoy im Hintergrund auf ein anderes Modell umgeschwenkt ist oder die API über Umwege ansteuert, das Marketing aber noch nicht angepasst hat. Eine offizielle Bestätigung von OpenAI zur Wiederzulassung liegt bislang nicht vor. Gizmodo berichtet, dass entsprechende Anfragen an beide Unternehmen bislang unbeantwortet blieben.

Für Eltern bleibt die Situation undurchsichtig. Die Zusicherung des Herstellers, nun „verbesserte Sicherheitsregeln über unser Cloud-basiertes System“ einzusetzen, muss sich in der Praxis erst noch beweisen. Generative KI-Systeme neigen dazu, auch bei strengen Filtern sogenannte „Jailbreaks“ zuzulassen, wenn die Eingabeaufforderungen (Prompts) kreativ genug gestaltet sind. Ein einfaches Software-Update verwandelt einen Chatbot selten dauerhaft in einen garantiert kindersicheren Gesprächspartner. Wer über die Anschaffung solcher vernetzten Spielzeuge nachdenkt, sollte die Risiken genau abwägen.