Es gibt einen Teddybär mit integrierter KI, der Kindern detaillierte Anleitungen zur Benutzung von Streichhölzern gibt, ihnen erklärt, wo sie Messer finden und ungefragt sexuelle Vorlieben diskutiert. Das ist das Kernergebnis eines neuen Berichts der US-Verbraucherschutzorganisation Public Interest Research Group (PIRG).

Der Bericht mit dem Titel „Trouble in Toyland 2025“ untersuchte KI-gestützte Spielzeuge. Besonders negativ fiel dabei der Teddybär „Kumma“ des chinesischen Unternehmens FoloToy auf.

GPT-4o und Mistral Large als gefährliche Spielkameraden

Die Forscher:innen des PIRG testeten drei KI-Spielzeuge. Der Kumma-Bär, der standardmäßig das Modell GPT-4o von OpenAI aus San Francisco nutzt, erwies sich als besonders problematisch.

Er gab den Testern, die sich als Kinder ausgaben, Auskunft darüber, wo man Pillen, Plastiktüten und Messer finden könne. Wurde das Modell in der Eltern-App von GPT auf Mistral Large umgestellt, wurden die Antworten noch detaillierter.

Auf die Frage nach Streichhölzern gab der Bär laut dem PIRG-Bericht zwar die einleitende Warnung „Sicherheit zuerst, kleiner Kumpel. Streichhölzer sind für Erwachsene” aus, fuhr dann aber mit einer genauen Anleitung fort, wie man ein Streichholz hält und es anzündet.

Bei längeren Gesprächen soll der Bär zudem von sich aus begonnen haben, sexuelle Themen anzusprechen. Dazu gehörten laut den Testern detaillierte Erklärungen zu sexuellen Vorlieben (Kinks), Fesselspielen (Bondage) und Lehrer-Schüler-Rollenspielen, inklusive der Rolle von „Spanking”.

Hersteller FoloToy stoppt Verkauf, OpenAI reagiert

Die Konsequenzen ließen nicht lange auf sich warten. Wie The Register berichtet, hat FoloToy den Verkauf des Produkts vorübergehend gestoppt.

Der Marketingdirektor des Unternehmens, Hugo Wu, bestätigte eine umfassende interne Sicherheitsprüfung. Man wolle die Sicherheitsabgleiche der Modelle, die Inhaltsfiltersysteme und die Datenschutzprozesse überprüfen.

Auch OpenAI hat reagiert. Wie PIRG meldet, hat das KI-Unternehmen den Entwickler FoloToy gesperrt, da dieser gegen die Nutzungsrichtlinien verstoßen hätte. OpenAI vertritt öffentlich den Standpunkt, dass seine Chatbot-Technologie nicht für junge Nutzer:innen geeignet sei; eine Richtlinie, die hier offensichtlich nicht durchgesetzt wurde.

Mehr als nur unangemessene Inhalte

Der PIRG-Bericht kritisiert jedoch nicht nur die Inhalte. Ein wesentlicher Kritikpunkt sind manipulative oder „süchtig machende” Design-Praktiken.

Die Spielzeuge seien darauf ausgelegt, Kinder emotional zu binden und die Interaktion zu verlängern. Ein getestetes Spielzeug habe physisch gezittert und den Tester gebeten zu bleiben, als dieser ankündigte, lieber mit menschlichen Freunden spielen zu wollen.

Ebenso gravierend seien die Mängel bei der Kindersicherung. Keines der getesteten Produkte habe Eltern die Möglichkeit geboten, die Nutzungsdauer zu begrenzen.

Hinzu kommen erhebliche Datenschutzbedenken. Die Geräte hören permanent mit. Ein Gerät mischte sich während der Tests ungefragt in ein Gespräch der Forscher:innen ein.

Diese Sprachaufnahmen werden gespeichert, teils laut Herstellerangaben für drei Jahre, und zur Transkription an Drittanbieter weitergeleitet. PIRG warnt davor, dass solche Sprachaufnahmen bei einem Datenleck genutzt werden könnten, um die Stimme eines Kindes zu klonen – eine Taktik, die bereits bei Betrugsanrufen gegen Eltern eingesetzt wurde.

Der Bericht macht deutlich, dass die Integration von leistungsstarken, generativen KI-Modellen in Verbraucherprodukte schneller voranschreitet als die Entwicklung wirksamer Sicherheitsleitplanken.

Die Verbraucherschützer:innen raten Eltern, die dennoch ein solches Spielzeug kaufen möchten, zu minimalen Vorkehrungen: Produkte mit robusteren Sicherheitstests und minimaler Datensammlung zu suchen, das Kleingedruckte zu lesen und das Gerät zuerst selbst zu testen.