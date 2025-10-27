Feature

Von CustomGPT bis Workflows: Diese KI-Tools unterstützen eine Programmiererin bei ihrer Arbeit

Künstliche Intelligenz nimmt Programmiererinnen und Entwicklern den Job weg – heißt es. Aber viele von ihnen nutzen KI selbst für die Arbeit. Mira Jago ist eine von ihnen und denkt nicht, dass sie so schnell ersetzt wird. Sorgen macht ihr aber eine andere Veränderung in der App-Entwicklung.