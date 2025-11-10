KI-Training mit sensiblen Nutzerdaten: Diese Änderungen soll die EU an der DSGVO planen

Wird die DSGVO angepasst, um es KI-Unternehmen in Europa leichter zu machen? (KI-generiertes Bild: Midjourney / t3n)

2024 ist der AI Act der EU in Kraft getreten. Das Ziel war es seither, KI-Systeme zu regulieren und Nutzer:innen davor zu bewahren, dass ihre Daten unrechtmäßig zum Training der Tools genutzt werden. Doch seit geraumer Zeit gibt es einen Umschwung in der EU. Mit einer AI-first-Strategie soll im KI-Wettlauf mit anderen Nationen aufgeholt werden. Doch dafür müssen offenbar die vorhandenen Regularien aufgeweicht werden.

Steht die DSGVO dem KI-Fortschritt im Weg?

Das geht aus einem Bericht von Netzpolitik hervor, der sich auf einen geleakten Gesetzvorschlag der EU-Kommission stützt. Die Änderungen werden von den Verantwortlichen der EU-Kommission als „digitaler Omnibus“ bezeichnet und sollen in mehreren Bereichen Anpassungen vornehmen, um es KI-Unternehmen leichter zu machen, in der EU Fuß zu fassen und zu wachsen.

Eine der Änderungen würde vorsehen, dass KI-Unternehmen künftig ihre Tools mit sensiblen Daten der Nutzer:innen trainieren dürfen, wenn es ein berechtigtes Interesse gibt. Dadurch wären die Unternehmen nicht mehr in der Pflicht, Nutzer:innen um ihre Einwilligung zu bitten. So heißt es in dem Dokument: „[…] das wäre etwa dann der Fall, wenn das Verarbeiten von persönlichen Daten notwendig ist, um Bias zu entdecken und zu entfernen […] oder wenn das Verarbeiten von persönlichen Daten darauf abzielt, akkurate und sichere Outputs für einen förderlichen Zweck zu nutzen, etwa um die Zugänglichkeit zu Diensten zu verbessern“.

Zudem sieht die EU-Kommission dem Bericht zufolge Änderungen an der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) vor, um KI-Unternehmen die Arbeit zu erleichtern. Aktuell dürfen sensible Daten wie religiöse Zugehörigkeit, sexuelle Vorlieben, ethnische Herkunft oder Gesundheitsdaten nicht für KI-Trainings genutzt werden, da sie durch Artikel 9 der DSGVO einen erhöhten Schutz erhalten. Durch die Änderung würde der erhöhte Schutz nur noch gelten, wenn die entsprechenden Informationen direkt aus den Daten entnommen werden können.

Genauer heißt es dabei im geleakten Dokument: „Es gibt keine signifikanten Risiken, wenn die persönlichen Daten nicht von Natur aus sensibel sind, sondern nur indirekt sensible Informationen offenbaren. Etwa dann, wenn die sexuelle Orientierung oder der Gesundheitszustand eines Individuums nur durch intellektuelle Handlungen wie Vergleiche, Querverweise, Zusammentragen oder Deduktion abgeleitet werden können“. Lassen sich die Daten zudem keiner Person direkt zuordnen, würden die bisherigen Schutzmechanismen ebenfalls nicht mehr greifen. Der Gesetzesentwurf würde allerdings weiterhin einräumen, dass biometrische und genetische Daten weiterhin unter dem Schutz der DSGVO stehen sollten.

Weitere Änderungen und wann sie vorgestellt werden

In den Dokumenten, die beide zusammen mehr als 200 Seiten umfassen, schlägt die EU-Kommission zudem eine Änderung von Cookie-Bannern vor. Auch hier soll es ein berechtigtes Interesse von Website-Betreiber:innen und Tracking-Firmen geben. Sollte ein solches berechtigtes Interesse vorliegen, könnten User:innen den Cookies nur noch nachträglich widersprechen. Künftig soll die EU-Kommission sogar planen, maschinenlesbare Angaben umzusetzen. Heißt: Browser oder Betriebssysteme sollen Signale an Website-Betreiber:innen übermitteln und so voreingestellte Präferenzen zur Cookie-Nutzung von User:innen übermitteln.

Aktuell handelt es sich bei den Dokumenten noch um Entwürfe. Bis zu ihrer Vorstellung vor der EU-Kommission könnten also noch Änderungen vorgenommen werden. Laut ersten Informationen sollen die Gesetzesänderungen am 19. November 2025 präsentiert werden. Wie Politico berichtet, könnte die Entscheidung darüber weitreichende Diskussionen zwischen den Nationen auslösen. So sollen etwa Estland, Frankreich, Österreich und Slowenien gegen die Änderungen sein, während Deutschland Anpassungen begrüßen würde.

Auf Linkedin schreibt der ehemalige Kommissionsdirektor und Gründervater der DGSVO, Paul Nemitz, zu den geplanten Änderungen: „Am Ende wird nichts vom Datenschutz übrig bleiben, weil KI allgegenwärtig ist. […] Das bedeutet, dass unsere Leben, unsere Wünsche, unser Denken, unsere Aktivitäten sowie unsere menschlichen Beziehungen und Kommunikationen zum Futter für riesige KI-Systeme und ihren Profit werden.“

