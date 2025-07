Elon Musk hat das bei seiner KI-Firma xAI entwickelte Sprachmodell und den gleichnamigen Chatbot Grok schon auf verschiedene Art und Weise zu beeinflussen versucht. So sollte das KI-System „Anti-Wokeness“ injiziert bekommen und aufhören, sich als Musk auszugeben – dessen Meinung soll allerdings Kernfunktion bleiben.

KI soll Emotionen interpretieren lernen

Wie Business Insider jetzt unter Berufung auf geleakte interne Dokumente und Kommunikationsdaten berichtet, sollen xAI-Mitarbeiter:innen im April 2025 zu einem KI-Training aufgefordert worden sein, das nicht bei allen gut ankam. Im Rahmen des intern „Skippy“ genannten Projekts sollten über 200 Angestellte Grok beibringen, menschliche Emotionen besser interpretieren zu können.

Das Projekt beinhaltete Videoaufnahmen von den Gesichtern der Mitarbeiter:innen – was bei einigen die bange Frage auslöste, was xAI mit diesen Aufnahmen anstellen werde. Einige entschlossen sich, gleich gar nicht an dem Projekt teilzunehmen.

Laut Business Insider mussten die in das Projekt involvierten KI-Trainier:innen über eine Dauer von einer Woche Videos von sich aufnehmen, die sie bei Gesprächen mit Mitarbeiter:innen zeigten. Außerdem sollten sie bestimmte Gesichtsausdrücke machen, die ebenfalls auf Video festgehalten wurden.

xAI will Grok ein Gesicht geben

Aus den internen Dokumenten geht hervor, dass es bei dem Projekt darum gehen sollte „Grok ein Gesicht zu geben“, wie ein führender xAI-Manager zitiert wird. Und: Die Aufnahmen sollen möglicherweise dazu eingesetzt werden, „Avatare von Menschen“ zu entwickeln.

Derweil wurde den Mitarbeiter:innen versichert, dass die Videos nicht außerhalb von xAI und nur zu KI-Trainingszwecken verwendet würden. Es gehe nur darum, Grok beizubringen, was ein Gesicht ist.

Allerdings mussten die Mitarbeiter:innen eine Einverständniserklärung unterzeichnen, die xAI „dauerhaften Zugriff“ auf die Daten gewährt. Auch könnten die Aufnahmen demnach zu Schulungszwecken und zur „Bewerbung kommerzieller Produkte und Dienstleistungen von xAI“ verwendet werden. Digitale Versionen der Personen würden aber nicht erstellt.

Manche der vorgegebenen Fragen für die per Video aufgezeichneten Gespräche werfen allerdings zumindest Zweifel an der Redlichkeit des Projekts auf. So sollten sich die Mitarbeiter:innen etwa darüber unterhalten, wie man Menschen heimlich manipulieren könne, um seinen Willen durchzusetzen.

In den Dokumenten finden sich entsprechend zahlreiche Hinweise auf Zweifel der beteiligten Mitarbeiter:innen. Dutzende von ihnen sollen in Meetings die Nutzung ihrer Daten sowie die Einverständniserklärung kritisiert haben. So sorgte sich eine Person, inwieweit es möglich sei, die Videoaufnahmen per KI so zu manipulieren, dass sie Dinge sage, die sie nie gesagt habe.

xAI hat sich auf Anfrage von Business Insider nicht zu dem Thema geäußert. Möglich ist, dass die neuen, durchaus fragwürdigen Avatare Ani und Rudi mit den über die Videos erhobenen Daten trainiert wurden. Wenn sie mit den Nutzer:innen kommunizieren, bewegen sich ihre Lippen und sie machen realistische Gesten.

Grok-Begleiter: Neuer KI-Avatar in Arbeit

Jetzt arbeitet xAI laut Elon Musk an einem Grok-Begleiter, der von den Schauspielern Edward Cullen (Twilight) und Christian Grey (50 Shades of Grey) inspiriert sein soll. Mitte Juli 2025 wurde dazu eine neue Stelle ausgeschrieben, bei der es um die Entwicklung von Avataren geht.

