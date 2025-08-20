KI trifft Genschere: Wie die Genom-Editierung sicherer werden soll

Ein internationales Forschungsteam unter Leitung der Universität Zürich hat eine neue Methode zur gezielten Veränderung von DNA vorgestellt. Das in der Fachzeitschrift Nature vorgestellte Verfahren – die Forschenden taufen es Pythia – verknüpft Gentechnik mit Künstlicher Intelligenz. Das Versprechen: Mit der Methode soll in die Zukunft geblickt werden können, weshalb sie nach der antiken Hohepriesterin des Orakels im Apollon-Tempel von Delphi benannt wurde.

Anzeige Anzeige

Diese Methode wäre ein wichtiger Schritt, um die Genom-Editierung in der Praxis sicherer zu machen. Mögliche Risiken der Genom-Editierung sind bisher, dass das Erbgut an der falschen Stelle getrennt wird oder ungewollte DNA-Fragmente eingebaut werden und damit Mutationen (unbeabsichtigte Veränderungen) im Erbgut auslösen. Die Pythia bildet demnach die Basis für neue Ansätze der Gentherapie bei Menschen, so das Forschungsteam.

Wie KI die Genom-Editierung verbessern soll

Die Studie basiert auf dem Geneditierungs-Tool CRISPR-Cas9: Dabei handelt es sich um ein Werkzeug, das es ermöglicht, DNA an einer beliebigen Stelle zu zertrennen. Danach kann ein Gen entweder entfernt oder eine neue, vorab definierte Sequenz hinzugefügt werden – dadurch verändert sich das Erbgut. Aufgrund dieses Vorgehens wird das Verfahren oft als Genschere beschrieben. Das von dem Forschungsteam entwickelte KI-gestützte Tool soll nun Voraussagen darüber treffen können, wie genau Zellen ihre DNA nach der Anwendung von CRISPR reparieren, um den Schnitt zu „heilen“. Dazu hat das Forschungsteam sogenannte DNA-Reparaturvorlagen von einer KI entwerfen lassen. „Die Vorlagen wirken wie ein molekularer Klebstoff und leiten die Zelle an, präzise genetische Veränderungen vorzunehmen“, so der Erstautor Thomas Naert.

Anzeige Anzeige

KI erkennt Muster und trifft Vorhersagen

Die Ergebnisse zeigen, dass die KI in der Lage gewesen ist, die Regeln des Reparaturprozesses der DNA genau zu befolgen. Auf dieser Basis konnte die KI lernen und Vorhersagen über diesen Prozess treffen. Um zu dieser Erkenntnis zu kommen, simulierte das Forschungsteam Millionen möglicher Editierungsergebnisse.

Die KI-entwickelten Reparaturvorlagen wurden zunächst in menschlichen Zellkulturen getestet. Um die Erkenntnisse weiter zu sichern, wurde die Pythia an lebenden Organismen validiert – darunter Mäuse und Krallenfrösche. Ein Versuch zeigte zum Beispiel, dass die Forschenden mit ihrem Verfahren erfolgreich DNA in Hirnzellen von Mäusen verändern konnten. „Neben der Technologie selbst begeistern uns auch die Möglichkeiten, die sie eröffnet. Pythia bringt KI-Vorhersagen basierend auf großen Datenmengen mit echten biologischen Systemen zusammen“, so Mitautor Soeren Lienkamp.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Neben der präziseren Genom-Editierung könnte das Verfahren ebenso ermöglichen, Gene, die bestimmte Proteine bilden, mit fluoreszierenden Markern zu kennzeichnen. „So können wir direkt beobachten, was einzelne Proteine in gesundem und krankem Gewebe tun“, so Naert.

Anzeige Anzeige

Ethische Fragen

Seit etwa einem Jahrzehnt wird der Nutzen der Genschere erforscht und in unterschiedlichen Feldern getestet. In der Landwirtschaft dient sie unter anderem dazu, Nutzpflanzen widerstandsfähiger gegenüber Krankheiten und Umweltbelastungen zu machen.

Das KI-gestützte Verfahren könnte durch seine höhere Genauigkeit nützlich sein. Dennoch bleiben Methoden zur Veränderung des Erbguts mit erheblichen ethischen Fragen verbunden – vor allem mit Blick auf den Menschen. Ein wesentlicher Punkt ist dabei die mögliche Auswirkung von CRISPR-Cas9 auf die menschliche Evolution. Ende 2023 hat die Europäische Arzneimittel Agentur (EMA) erstmalig empfohlen, die Genschere als Therapie einzusetzen. Das Ziel liegt dabei bei der Heilung von zwei Bluterkrankungen: der Sichelzellanämie und der beta-Thalassämie.

Mehr zu diesem Thema