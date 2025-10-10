Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

KI unterwegs: So soll die Gemini-Integration Autofahren aufwerten

Mit einem Video anstatt einer Pressemitteilung: Google Cloud und Mercedes-Benz stellen ihre Kooperation vor. Der Clip demonstriert auf einer Testfahrt, was die Integration von Googles KI-Assistent Gemini an Bord eines Mercedes so kann.

Von Sebastian Milpetz
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
KI unterwegs: So soll die Gemini-Integration Autofahren aufwerten

Mit Gemini-Integration muss man das Smartphone am Steuer nicht mehr in die Hand nehmen (Foto: Alex Photo Stock / Shutterstock)

Gemini goes Mercedes. Google Cloud hat ein Video veröffentlicht, dass die Integration seines KI-Assistenten an Bord eines Autos demonstrieren soll. Gemini löst den 2016 etablierten Vorgänger Google Assistant als intelligenten Begleiter am Steuer ab.

Anzeige
Anzeige

Gemini an Bord des neuen Mercedes CLA

Magnus Östberg, der Software-Chef von Mercedes-Benz, holt in dem Clip an Bord des neuen Mercedes CLA 350 Steve Basra ab. Der ist bei Google Cloud der Leiter der Abteilung, die sich um die Zusammenarbeit mit der Automobilindustrie kümmert.

Empfehlungen der Redaktion

Östberg bittet Gemini zunächst, die Route zu Google 2000 auf dem Campus des Tech-Giganten im kalifornischen Mountain View zu finden. Das funktioniert rein kontaktlos. Dann fragt der Software-Chef nach einem Café in der Nähe.

Anzeige
Anzeige

Als der KI-Assistent eine Location vorschlägt, hakt Östberg in natürlicher Sprache nach, ob die genannte Gaststätte auch Gebäck serviert. Gemini antwortet mit Informationen, die es sich laut Östberg aus Google Maps saugt.

Gemini ruft bei Restaurant an

Als Steve Basra einsteigt, lässt man sich aber erstmal zu einem hauseigenen Café von Google navigieren. Nachdem beide von der Zusammenarbeit geschwärmt haben, beschließen sie, die Kooperation zu feiern.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Die Männer suchen via Gemini nach einem italienischen Restaurant, das am Abend geöffnet hat. Basra will wissen, ob das ausgewählte Lokal eine gute Weinkarte hat. Die KI schlägt vor, bei dem Restaurant anzurufen, um das zu klären und gegebenenfalls gleich zu reservieren. Die Verbindung baut sie automatisch auf.

 Start Ende des Jahres

Google und Mercedes hatten ihre Zusammenarbeit im Januar dieses Jahres angekündigt. Der Autobauer enthüllte dabei die Pläne, Gemini in seinen MBUX Virtual Assistant einbinden zu wollen.

Anzeige
Anzeige

Noch arbeite man am letzten Schliff, wie Magnus Östberg in dem Video verrät. Ende 2025 soll dann der neue Mercedes CLA als weltweit erstes Auto mit Gemini im Cockpit die Werkstätten verlassen.

Google will Gemini in alle Fahrzeuge mit Android Auto bringen

Mercedes wird wohl nicht das einzige Unternehmen bleiben, das Gemini buchstäblich an Bord holt. Jedenfalls hat Google im Mai 2025 bekannt gegeben, den KI-Beifahrer in alle Fahrzeuge zu holen, die Android Auto unterstützen. Das sollen 250 Millionen Exemplare sein.

Außerdem soll Gemini in alle Vehikel einziehen, die Google built-in verbaut haben. Dabei sind Googles Dienste wie Maps, der Play Store oder (bisher) der Assistant direkt im Bordcomputer integriert. Dies trifft laut Google auf über 50 Modelle zu.

Mehr zu diesem Thema
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren