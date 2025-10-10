KI unterwegs: So soll die Gemini-Integration Autofahren aufwerten

Mit Gemini-Integration muss man das Smartphone am Steuer nicht mehr in die Hand nehmen (Foto: Alex Photo Stock / Shutterstock)

Gemini goes Mercedes. Google Cloud hat ein Video veröffentlicht, dass die Integration seines KI-Assistenten an Bord eines Autos demonstrieren soll. Gemini löst den 2016 etablierten Vorgänger Google Assistant als intelligenten Begleiter am Steuer ab.

Anzeige Anzeige

Gemini an Bord des neuen Mercedes CLA

Magnus Östberg, der Software-Chef von Mercedes-Benz, holt in dem Clip an Bord des neuen Mercedes CLA 350 Steve Basra ab. Der ist bei Google Cloud der Leiter der Abteilung, die sich um die Zusammenarbeit mit der Automobilindustrie kümmert.

Östberg bittet Gemini zunächst, die Route zu Google 2000 auf dem Campus des Tech-Giganten im kalifornischen Mountain View zu finden. Das funktioniert rein kontaktlos. Dann fragt der Software-Chef nach einem Café in der Nähe.

Anzeige Anzeige

Als der KI-Assistent eine Location vorschlägt, hakt Östberg in natürlicher Sprache nach, ob die genannte Gaststätte auch Gebäck serviert. Gemini antwortet mit Informationen, die es sich laut Östberg aus Google Maps saugt.

Gemini ruft bei Restaurant an

Als Steve Basra einsteigt, lässt man sich aber erstmal zu einem hauseigenen Café von Google navigieren. Nachdem beide von der Zusammenarbeit geschwärmt haben, beschließen sie, die Kooperation zu feiern.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Die Männer suchen via Gemini nach einem italienischen Restaurant, das am Abend geöffnet hat. Basra will wissen, ob das ausgewählte Lokal eine gute Weinkarte hat. Die KI schlägt vor, bei dem Restaurant anzurufen, um das zu klären und gegebenenfalls gleich zu reservieren. Die Verbindung baut sie automatisch auf.

Start Ende des Jahres

Google und Mercedes hatten ihre Zusammenarbeit im Januar dieses Jahres angekündigt. Der Autobauer enthüllte dabei die Pläne, Gemini in seinen MBUX Virtual Assistant einbinden zu wollen.

Anzeige Anzeige

Noch arbeite man am letzten Schliff, wie Magnus Östberg in dem Video verrät. Ende 2025 soll dann der neue Mercedes CLA als weltweit erstes Auto mit Gemini im Cockpit die Werkstätten verlassen.

Google will Gemini in alle Fahrzeuge mit Android Auto bringen

Mercedes wird wohl nicht das einzige Unternehmen bleiben, das Gemini buchstäblich an Bord holt. Jedenfalls hat Google im Mai 2025 bekannt gegeben, den KI-Beifahrer in alle Fahrzeuge zu holen, die Android Auto unterstützen. Das sollen 250 Millionen Exemplare sein.

Außerdem soll Gemini in alle Vehikel einziehen, die Google built-in verbaut haben. Dabei sind Googles Dienste wie Maps, der Play Store oder (bisher) der Assistant direkt im Bordcomputer integriert. Dies trifft laut Google auf über 50 Modelle zu.