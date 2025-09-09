Anzeige
News
Paukenschlag im KI-Rechtsstreit: Milliarden-Deal von Anthropic auf Eis gelegt

Ein 1,5-Milliarden-Dollar-Vergleich sollte den Streit zwischen dem KI-Unternehmen Anthropic und tausenden Autor:innen beenden. Doch ein Richter hatte andere Pläne und schickte die Anwält:innen mit Hausaufgaben zurück.

Von Dieter Petereit
2 Min.
Paukenschlag im KI-Rechtsstreit: Milliarden-Deal von Anthropic auf Eis gelegt

Richter widerspricht KI-Vergleich. (Bild: Shutterstock/rawf8)

Es ist eine der höchsten Summen, die je in einem Urheberrechtsstreit auf dem Tisch lag. Das KI-Unternehmen Anthropic aus San Francisco im US-Bundesstaat Kalifornien hatte sich mit den Kläger:innen auf einen Vergleich über 1,5 Milliarden US-Dollar geeinigt.

Der Vorwurf lautet, Anthropic habe seine großen Sprachmodelle mit illegal beschafften, urheberrechtlich geschützten Werken trainiert – ein Thema, das die gesamte KI-Branche betrifft und zuletzt etwa in der Klage der New York Times gegen OpenAI prominent wurde.

Richter Alsup fordert Schutz für Sammelkläger:innen

Doch die vorläufige Genehmigung dieses gewaltigen Vergleichs wurde nun gestoppt. Der zuständige Richter William Alsup vom US-Bezirksgericht für den Northern District of California verweigerte seine Zustimmung mit deutlichen Worten.

Die Vereinbarung sei „nirgendwo annähernd fertig“, wie Bloomberg Law aus der Gerichtsanhörung zitiert. Der Richter äußerte die Sorge, der Deal könne den Autor:innen und Verlagen „aufgezwungen“ werden.

Konkret fehlen ihm entscheidende Grundlagen für eine faire Abwicklung. Dazu gehören eine finale Liste der betroffenen Werke, eine vollständige Liste der anspruchsberechtigten Kläger:innen und ein transparentes Verfahren zur Benachrichtigung aller Beteiligten.

Richter Alsup kritisierte, dass in Sammelklagen oft die eigentlichen Geschädigten den Kürzeren ziehen, sobald die finanziellen Rahmenbedingungen für die Anwaltskanzleien geklärt sind.

Ein potenzieller Präzedenzfall mit Hindernissen

Der Fall wird in der Tech-Branche genau beobachtet, da er als Blaupause für ähnliche Klagen gegen andere KI-Entwickler wie OpenAI oder Meta Platforms dienen könnte. Die Einigung sah eine Zahlung von rund 3.000 Dollar pro betroffenem Werk vor, was zukünftige Forderungen beeinflussen dürfte.

Die Intervention des Richters sorgt jetzt für eine Neubewertung. Er verlangt einen Prozess, der sicherstellt, dass die Gelder tatsächlich bei den Rechteinhaber:innen ankommen und Anthropic im Gegenzug vollständige Rechtssicherheit für die verglichenen Werke erhält.

Widerspruch gegen die Haltung des Gerichts kommt von der Verlagsseite. Maria A. Pallante, die Präsidentin der Association of American Publishers mit Sitz in Washington D.C., warf dem Gericht laut Engadget ein mangelndes Verständnis für die Funktionsweise der Verlagsbranche vor.

Sie befürchtet, der vom Richter geforderte Prozess zur Anspruchsanmeldung sei in der Praxis „nicht praktikabel“.

Wie es jetzt weitergeht

Richter Alsup hat den beteiligten Parteien klare Fristen gesetzt. Bis zum 15. September 2025 muss eine finale Liste der Werke eingereicht werden.

Bis zum 10. Oktober 2025 müssen dann alle weiteren vom Gericht geforderten Dokumente, inklusive des Antragsformulars für die Autor:innen, zur Prüfung vorliegen. Erst danach wird über eine vorläufige Genehmigung des Vergleichs neu entschieden.

