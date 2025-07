KI der US-Arzneimittelbehörde: Schnell, effizient – und voller Fehler

Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA setzt auf ein KI-Sprachmodell, um ihre internen Prozesse zu beschleunigen. Mit Elsa will FDA Commissioner Marty Makary Anträge auf Medikament-Zulassungen schneller prüfen, Etiketten vergleichen und Nebenwirkungen auswerten lassen.

Damit soll vor allem Zeit gespart werden. Doch während Makary das System als revolutionären Produktivitätsschub feiert, warnen laut einer CNN-Recherche die Mitarbeitenden der FDA: Elsa liefere teils falsche Quellen, halluziniere Fakten – und tue das mit verblüffender Überzeugung.

FDA: KI soll Studien auswerten – und erfindet selbst welche

Elsa wurde speziell für den FDA-Einsatz entwickelt. Anders als herkömmliche Sprachmodelle verarbeitet sie keine firmeneigenen Daten, sondern arbeitet in einer abgeschotteten Cloud-Umgebung, zugeschnitten auf behördliche Anforderungen.

Ihre Aufgaben: klinische Dokumente analysieren, Studien scannen und zusammenfassen, oder Medikamentenetiketten vergleichen. So soll die Software zum Beispiel Fragen zu Nebenwirkungen beantworten, oder zusammenfassende Auskünfte geben können, wie in etwa über Behandlungs- und Medikationsempfehlungen der FDA bei Fettleber.

Makary sagt: „Was früher mehrere Tage gedauert hat, erledigt Elsa in wenigen Minuten.“ Für ihn ist Elsa der erste Schritt hin zu einer FDA, die aktiv moderne Technologie nutzt.

Was zunächst gut klingt, ist wie so vieles in der Trump-Administration aber wohl mehr Schein als Sein. Denn wenn Elsa keine passenden Studien parat hat, dann erfindet die KI wohl einfach selbst welche.

FDA-KI: Halluzinationen und sperrige Bedienung

Interne Stimmen aus der Arzneimittelbehörde sind in ihrem Urteil über Elsa offenbar deutlich weniger enthusiastisch als ihr Chef Makary. In der CNN-Recherche berichten FDA-Mitarbeitende von gravierenden Schwächen: Elsa sei sperrig zu bedienen, antworte teils inhaltsleer – oder mit erfundenen Fakten.

Ein:e Mitarbeitende:r bringt es auf den Punkt: „Alles, was man nicht doppelt überprüft, ist unzuverlässig. Elsa denkt sich Dinge aus – und tut das auch noch sehr überzeugend.“

Makary bestätigt, dass Elsa mitunter falsche Angaben macht. Das sei „potenziell problematisch“, aber nicht unüblich für KI-Modelle.

Tatsächlich halluzinieren eigentlich alle LLM beim jetzigen Stand der Technik. Inwiefern dieser Umstand die Gefährlichkeit von Elsas falschen Auskünften abschwächen soll, geht aus Makarys Statement allerdings nicht hervor.

Eher fragt man sich, wieso eine derart fehleranfällige Methode für so eine wichtige Aufgabe herangezogen wird.

Fehler kosten mehr Zeit, als sie einsparen

Makary setzt auf menschliche Kontrolle im Nachgang. Laut Mitarbeitenden spart man dadurch aber am Ende überhaupt keine Zeit, sondern braucht sogar mehr, um jedes kleine Detail der Antwort zu überprüfen.

„Wenn Elsa beispielsweise eine zwanzigseitige Forschungsarbeit zu einem neuen Medikament in einem einzigen Absatz zusammenfasst, lässt sich nicht nachvollziehen, ob sie dabei etwas falsch darstellt oder etwas übersieht, das ein menschlicher Prüfer als wichtig erachtet hätte“, so ein:e Mitarbeitende:r der FDA gegenüber CNN.

Laut der Chefetage der Arzneimittelbehörde ist die Nutzung des Elsa-Tools freiwillig. Die CNN-Quellen geben an, dass aufgrund der Ineffizienz nur sehr wenige darauf zurückgriffen.

Auch wenn KI-Sprachmodelle schon vieles können, die Liste ihrer Einschränkungen und Fehleranfälligkeiten ist lang. Die Technologie ist eben noch nicht weit genug entwickelt, um verlässlich Analysen durchzuführen, anhand derer man lebenswichtige Entscheidungen treffen kann. Die Implementierung ins Gesundheitswesen erscheint daher eindeutig übereilt.

Trotzdem muss man sich am Ende doch eingestehen: Eine KI, die es mit Fakten nicht so genau nimmt und im Brustton der Überzeugung Unwahrheiten erzählt – die passt ja auch sehr gut zur Trump-Regierung und Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr.

