Warum deine KI-Videos immer anders aussehen – und wie du das Problem löst
Stell dir vor, ein Regisseur würde bei einem Dreh einfach sagen: „Dunkler Wald, Spannung, eine Frau rennt“ – und eine komplette Szene entsteht, samt Set, Beleuchtung und Kameraführung. Klingt absurd? Genau das erwarten allerdings viele derzeit von KI-Videotools.
In der Realität basiert jede professionelle Videoproduktion – ob Werbespot, Musikvideo oder Spielfilm – auf einem durchdachten Storyboard, detaillierten Kameraplänen, bewusst gewählten Perspektiven und kompositorischer Feinsteuerung. Genau diese feine Steuerung fehlt den aktuellen Text-to-Video-Modellen – also KIs, die auf Basis einer reinen Texteingabe ganze Videosequenzen erzeugen – bisher komplett. Trotz aller beeindruckenden Fortschritte bei KI-Video-Modellen fehlt für den professionellen Einsatz die wichtigste Zutat: Kontrolle.
Vom Hype zur Realität: Wo Text-to-Video (noch) scheitert
Wer in den vergangenen Monaten durch Social Media gescrollt hat, ist sicher auf spektakuläre „Wow“- und „Besser als Hollywood“-KI-Videos gestoßen – produziert mit Tools wie Sora 2, Google Veo 3.1 oder Runway Gen‑3. Hyperrealistische Kamerafahrten, cineastische Lichtstimmungen, dynamische Szenen – alles allein durch ein paar Zeilen Text erzeugt.
Doch der Eindruck täuscht. Die eindrucksvollsten Ergebnisse sind meist handverlesen, nachbearbeitet – und oft reiner Zufall. Wer selbst mit diesen Tools arbeitet, merkt schnell: Text-to-Video funktioniert trotz ausgeklügelter JSON-Prompts (also Befehlen in Code-Struktur) noch nicht zuverlässig. Die Resultate sind visuell beeindruckend, aber unpräzise, instabil und kaum steuerbar.
Typische Schwächen aus der Praxis
- Kaum Wiederholbarkeit: Schon ein unveränderter Prompt liefert bei jedem Durchlauf neue Ergebnisse. Es ist unmöglich, eine einmal gut gelungene Szene gezielt zu reproduzieren.
- Konsistenz? Fehlanzeige: Charaktere, Kleidung oder Produkte variieren ständig.
- Keine gezielte Bearbeitung: Wer nur ein Detail ändern möchte, muss das gesamte Video neu generieren – mit unvorhersehbarem Ergebnis.
Der bessere Weg: Ein kontrollierter Image-to-Video-Workflow
Weil Text-to-Video derzeit kaum planbar ist, arbeite ich fast ausschließlich mit einem Image‑to‑Video‑Workflow – einem Ansatz, bei dem ein vorhandenes Bild als klarer visueller Startpunkt für die KI-Animation dient. Dieser Weg ermöglicht deutlich mehr Kontrolle und konsistentere Ergebnisse.
1. Idee & Story
Eine Idee, ein Bild oder eine Szene entsteht – oder ein Kunde liefert eine Anforderung. Diese Gedanken entwickle ich gemeinsam mit ChatGPT weiter, formuliere eine klare Bildidee und lasse mir von einem speziell trainierten CustomGPT einen passenden Prompt für den Bildgenerator schreiben.
2. Bildgenerierung
Die visuelle Umsetzung erfolgt mit Midjourney oder Google Gemini Flash 2.5 (Nano Banana), oft auch in Kombination. Ich achte auf Perspektive, Komposition und Details (Stichwort: „KI-Hände“), korrigiere per Inpainting oder Outpainting und feile so lange, bis das Bild wirklich passt.
3. Qualitätsboost per Upscaling
Anschließend verbessere ich Texturen und Auflösung mit Magnific AI. Das sorgt nicht nur für mehr Details, sondern verleiht dem Bild auch die nötige Schärfe und Auflösung.
4. Vom Bild zum Video
Dann folgt Phase zwei, die eigentliche Regie: Ich lasse mir per CustomGPT einen präzisen Prompt für das Video schreiben – inklusive Kamerafahrten, Bewegungen, Lichtstimmung und Timing. Dieses Paket lade ich in Kling AI (oder alternativ Google Veo 3.1) und erhalte eine kurze, stimmige Szene.
5. Feinschliff & Sound
Je nach Einsatzzweck kommen anschließend O-Ton, Stimme und Soundtrack hinzu – etwa mit ElevenLabs, Suno AI oder direkt über Veo 3.1, das bereits native Audiounterstützung bietet.
6. Workflow-Suiten statt Tool-Hopping
Die Schritte 1 bis 5 beschreiben die universelle Logik für kontrollierte Ergebnisse. Um das ständige Springen zwischen Einzeltools in Browsertabs zu vermeiden, nutze ich zunehmend Suiten wie Flora AI. Diese Plattformen bündeln die Teilschritte – von der Bildgenerierung über das Upscaling bis zur Animation – in einer Oberfläche. Der kreative Prozess und die Tools bleiben dieselben, aber die Reibungsverluste im Workflow sinken deutlich.
Fazit: Wer steuert, gewinnt
Text-to-Video ist faszinierend – aber (noch) nicht professionell einsetzbar. Wer für Kunden arbeitet und auf Wiederholbarkeit sowie konkrete Vorgaben angewiesen ist, stößt mit reinem Prompting schnell an Grenzen.
Der kombinierte Image‑to‑Video‑Workflow bietet derzeit die beste Kontrolle, höhere Konsistenz und – richtig eingesetzt – sichtbar bessere Ergebnisse. Nicht durch Zufall, sondern bewusst gestaltet.
Und bis eine KI wirklich versteht, was ein „dunkler Wald, Spannung, eine Frau rennt“ filmisch bedeutet, bleibe ich lieber selbst Regisseur.
Adrian Rohnfelder ist preisgekrönter Fotograf, ehemaliger Unternehmensberater und Early Adopter für generative KI. Er zeigt praxisnah, wie Profis KI-Tools für visuelles Storytelling und Content-Erstellung nutzen – auch in seinem t3n Onlinekurs KI-Video-Workflow – von der Idee zum Social Spot. Melde dich jetzt an – hier geht’s zum Shop!