KI-Videos: Vom animierten Bild zum fertigen Social-Media-Spot

Mit unseren zwei Onlinekursen findest du den passenden Wegweiser. (Bild: Shutterstock/Gorodenkoff)

KI-Videos sind überall. Tools wie Kling AI, Luma oder Pika Labs fluten Social-Media-Feeds mit beeindruckenden Clips. Doch wer im Joballtag versucht, diese Tools für echtes Marketing zu nutzen, stößt schnell an Grenzen.

Die Realität: Viele generierte Clips sind faszinierende Experimente – ein sich drehendes Logo, ein Foto, das „atmet“. Aber sie sind noch keine sofort nutzbaren Social-Media-Assets oder gar ein fertiger Spot.

Denn für einen wirksamen Marketing-Clip braucht es mehr: eine Story, konsistente Bilderwelten über mehrere Szenen hinweg und einen sauberen Abschluss mit Sound und Schnitt.

Genau hier liegt die Herausforderung: Der Weg vom statischen Bild zum fertigen Clip besteht aus zwei unterschiedlichen, fundamental wichtigen Schritten.

Die Asset-Erstellung: Wie animiere ich ein einzelnes Bild (ein Logo, ein Produktfoto, ein Key Visual) hochwertig? Der Story-Workflow: Wie produziere ich mehrere konsistente Szenen, füge sie mit Voice-over und Musik zu einer Geschichte zusammen und montiere sie?

Für genau diesen professionellen Workflow haben wir bei t3n zwei neue, aufeinander aufbauende Onlinekurse entwickelt. Sie funktionieren einzeln, bilden aber zusammen den kompletten Produktionsprozess ab. Hier ist dein Wegweiser, um den richtigen Einstiegspunkt für dich zu finden.

Der Experte hinter den Workflows: Adrian Rohnfelder

Die Kurse werden geleitet von Adrian Rohnfelder, einem der führenden Experten im Bereich visueller KI-Workflows.

Adrian Rohnfelder ist ehemaliger Unternehmensberater, mehrfach ausgezeichneter Profi-Fotograf und passionierter Abenteurer. Als Early Adopter generativer KI-Tools gehört er zu den Midjourney-Nutzern der ersten Stunde.

Heute verbindet er seine kreative Erfahrung mit neuesten KI-Tools für Bild- und Videogenerierung und zeigt in Workshops, Artikeln und Vorträgen, wie man diese Technologien gezielt für Storytelling, visuelle Inhalte und Social Media einsetzen kann. Er publiziert regelmäßig zu KI-Themen, berät Unternehmen und teilt sein Wissen praxisnah als Dozent und Speaker.

Weg 1: Dein Start – „KI-Video-Basics: Vom Standbild zum lebendigen Asset“

Du bist Marketing-Manager:in, Content Creator oder Designer:in? Du hast starkes statisches Material – Kampagnenbilder, Produktfotos, Mockups – und willst diese schnell und ressourcenschonend in aufmerksamkeitsstarke, kurze Videos verwandeln, ohne eine komplexe Produktion zu starten? Genau das ist der Fokus dieses Onlinekurses.

Der Kurs dient als Einstieg in die Image-to-Video-KI. Du lernst, wie du die aktuellen Tools (Fokus: Kling AI) meisterhaft bedienst, um aus statischen Vorlagen sogenannte „Living Stills“ zu generieren. Es geht um die gezielte Steuerung von Bewegung, den Einsatz virtueller Kamerafahrten und die professionelle Qualitätsbeurteilung der Ergebnisse.

Das Ziel: Du beherrschst die Kunst, ein Bild überzeugend zu animieren. Du benötigst dafür kein Vorwissen im Videoschnitt.

um Onlinekurs „KI-Video-Basics“

Weg 2: Dein Workflow – „Video-Storytelling mit KI: Vom Asset zum Social-Clip“

Du hast bereits erste Erfahrungen mit KI-Video-Tools gesammelt (oder den Onlinekurs „KI-Video-Basics“ absolviert)? Du kannst einzelne Clips erstellen, aber dir fehlt der rote Faden? Du willst jetzt komplette, 15-sekündige Spots für Social Media produzieren, bei denen eine Figur in drei verschiedenen Szenen konsistent aussieht und der Clip am Ende eine professionelle Tonspur hat?

Dann ist dieser Onlinekurs dein nächster Schritt.

Hier lernst du den kompletten, wiederholbaren Produktions-Workflow. Der Fokus liegt auf der Kombination von KI-Tools:

Visuelle Konsistenz: Du erstellst mit KI-Bildgeneratoren (z.B. Midjourney) konsistente Charaktere und Stile für mehrere Szenen. Gezielte Animation: Du animierst diese Schlüsselbilder dramaturgisch passend. Audio-Produktion: Du erstellst mit Tools wie ElevenLabs oder Suno professionelle Voice-over und Musik. Montage: Du lernst exemplarisch, wie diese Elemente in Tools wie CapCut oder Canva zu einem fertigen Spot zusammengefügt werden.

Das Ziel: Du produzierst eigenständig einen kompletten Social-Media-Spot – von der Idee bis zum finalen Upload.

Zum Onlinekurs „Video-Storytelling mit KI“

Dein kompletter Lernpfad

Beide Onlinekurse bieten dir den schnellsten Weg zu professionellen Ergebnissen, basierend auf den praxiserprobten Workflows von Adrian Rohnfelder. Egal, ob du deine bestehenden Bilder zum Leben erwecken oder komplette Geschichten erzählen willst – hier bekommst du das Wissen, das du brauchst.

Für t3n-Pro-Mitglieder sind beide Kurse kostenlos.