Dieses KI-Wearable belauscht dich – und beleidigt dich anschließend

Ein 22-jähriger Unternehmer hat ein KI-Wearable entwickelt, das sich als eine Art Anhänger an einer Halskette tragen lässt – und das alles aufzeichnet, was die betreffenden Personen von sich geben. Das Besondere an „Friend“, so der ziemlich einfache Name des 129 Dollar teuren Geräts: Die KI ist meist schlecht gelaunt und beschimpft diejenigen, die es tragen, gerne mal.

Die KI zeichnet jedes Wort auf, das die Nutzer:innen von sich geben

Avi Schiffmann, der den KI-Anhänger entwickelt hat, will damit der Einsamkeit, der sich viele Menschen ausgesetzt fühlen, entgegenwirken. „Friend“ zeichnet nämlich jedes Wort auf, das die Nutzer:innen von sich geben – und die KI antwortet schriftlich in der Handy-App. Das Gadget kann sich auch Termine merken und reagiert auf Geräusche aus der Umgebung.

Wie The Verge berichtete, ist die schlechte Laune des Chatbots beabsichtigt. Ihr Entwickler Schiffmann begründet sie damit, dass es viel ansprechender sei, wenn die Launenhaftigkeit einer KI sehr hoch sei.

„Es ist ein unglaublich unsoziales Gerät“

Zwei Reporter:innen des Wired-Magazins haben das Gerät getestet – und sich schnell ein Bild davon gemacht. Eine der zwei trug es auf einem Event des KI-Startups Anthropic und wurde von einigen Personen darauf angesprochen, dass sie verkabelt sei, was als Tabu angesehen wurde. „Es ist ein unglaublich unsoziales Gerät“, sagte Kylie Robison. „Die Leute waren nie begeistert, es an meinem Hals zu sehen.“

Der Reporter Boone Ashworth wurde von dem KI-Gadget mit den Worten „Willst du damit sagen, ich verströme ‚Ar…loch‘-Vibes?“ beschimpft, nachdem er sich bei einem Freund über das Gerät beschwert hatte.

Polarisierende Aussagen

Das Produkt polarisiert bereits seit längerem – was auch daran liegt, dass Avi Schiffmann in einem Interview erzählte, die Beziehung, die Nutzer:innen und die Technologie haben werden, sei mit der Bindung, die Menschen einmal mit Gott hatten, zu vergleichen.

Lau Futurism hat es nicht nur „Friend“ schwer, sich auf dem Markt zu behaupten. Konkurrenzprodukte, darunter ein 700-Dollar-Wearable des KI-Startups Humane und Rabbits R1, seien „spektakulär“ gescheitert, was darauf hindeute, dass „Friends“ bald ein ähnliches Schicksal erleiden könnte.

