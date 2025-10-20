Anzeige
News
Noch mehr KI für Whatsapp: Meta führt AI-Statusbilder ein

Whatsapp rollt ein neues KI-Feature aus: Nutzer:innen können jetzt per Texteingabe eigene Bilder für ihre Statusmeldungen generieren. Die Funktion basiert auf Metas generativer KI-Technologie und ist bereits für ausgewählte Android- und iOS-User verfügbar.

Von Christian Weindl
2 Min.
Noch mehr KI für Whatsapp: Meta führt AI-Statusbilder ein

Noch mehr Meta-AI für Whatsapp: Die KI kann jetzt auch Bilder für Statusmeldungen produzieren. (Symbolfoto: Azulblue/Shutterstock)

Mit dem jüngsten Update bringt Whatsapp die Meta-AI-Funktion Imagine in den Bereich der Statusmeldungen. Nutzer:innen können einfache Textanweisungen eingeben – etwa „ein Sonnenuntergang über den Bergen“ – und die KI erstellt daraus mehrere Bildvarianten.

Das gewählte Motiv lässt sich anschließend wie gewohnt als Status teilen, mit Text, Stickern oder Zeichnungen versehen. Damit erhöht Meta auch in diesem kleinen Nebenaspekt von Social Media den Anteil an KI-Slop.

KI-Bilder für Status-Updates kreieren

Laut eines Berichts von Wabetainfo basiert die neue Funktion auf Metas generativer KI und war zuvor bereits für personalisierte Chat-Hintergründe verfügbar.

Was als harmlose Gesprächsfenster-Dekoration angefangen hat, baut Meta in den kommenden Wochen wohl zur KI-Content-Fließbandproduktion aus: Im Reiter „Updates“ finden einige Nutzer:innen schon jetzt den neuen Menüpunkt „AI Images“ (KI-Bilder).

Nach Eingabe eines Text-Prompts erzeugt das KI-Tool mehrere Bilder, aus denen man als Anwender:in anschließend auswählen kann. Diese künstlich erschaffenen Fotos lassen sich dann ganz gewöhnlich weiter mit Filtern und Stickern bearbeiten.

Whatsapp will kreative Ausdrucksform mit KI verstärken

Meta zufolge soll die Funktion Statusmeldungen persönlicher und visueller machen. Nutzer:innen können ihre Stimmung, Ideen oder Erlebnisse mit selbst generierten Motiven ausdrücken – etwa mit futuristischen Stadtlandschaften, spektakulären „Naturaufnahmen“ oder kreativeren Designs.

Ob das generative Feature aber wirklich nur zum rein dekorativen Illustrieren von Texten dient, bleibt abzuwarten. Schon jetzt nutzen unterschiedlichste Akteure Bild- und Video-KI, um Deepfakes zu erzeugen und Falschinformationen eindrucksvoller zu gestalten.

Mit den Statusmeldungen gibt Meta jetzt einen weiteren Social-Media-Bereich für die sekundenschnelle Generierung von KI-Slop frei.

Spätestens seit Erscheinen von Sora 2 überrollt ein Tsunami von KI-Videos Tiktok und Instagram. Das zerstört allerdings den ursprünglichen Sinn von sozialen Medien. Ob das das Ende der Plattformen einläutet, oder lediglich zu einer radikalen Veränderung ihrer Funktion führt, wird die Zukunft zeigen.

Rollout und Verfügbarkeit

Die KI-generierten Wahtsapp-Statusbilder stehen derzeit nur einem begrenzten Nutzerkreis zur Verfügung. Laut WabetaInfo wird das Feature schrittweise über Server-Updates aktiviert. Es läuft auf den neuesten Whatsapp-Versionen für Android und iOS und soll in den kommenden Wochen weltweit ausgerollt werden.

