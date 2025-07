334.000 vs. 57.000 Euro: Warum der günstige Elektro-Kia den Ferrari-V12 im Sprint dominiert

Ein Drag Race zwischen zwei Fahrzeugen auf Augenhöhe – zumindest auf dem Papier: Der Ferrari Purosangue mit 715 PS und V12 gegen den vollelektrischen Kia EV6 GT mit 641 PS. Aber ein Video der Auto-Verkaufsplattform Carwow zeigt: In der Realität spielt der E‑Motor seine Stärken gegenüber dem Verbrenner aus.

Trotz nominell weniger Leistung beschleunigt der elektrische Kia den Ferrari mehrmals deutlich aus – dank vollem Drehmoment ab der ersten Millisekunde und exakter Launch‑Control.

Sofortdrehmoment schlägt Hubraum

Während der Purosangue auf einen massiven V12-Motor mit 6,5 Litern Hubraum setzt, mobilisiert der EV6 GT seine 641 PS über zwei Elektromotoren, die per Overboost ihre volle Kraft abrufen. Das maximale Drehmoment liegt bei 770 Newtonmetern. Der besondere Clou: Es steht bei E‑Autos sofort zur Verfügung.

Während der Ferrari also wortwörtlich langsamer in die Gänge kommt, zieht der Kia davon. Der EV6 GT beschleunigt laut Hersteller in 3,5 Sekunden auf 100 Kilometer pro Stunde. Laut Inside EVs haben unabhängige Tests die Zahl bestätigt. Das Auto soll beim Sprint sogar noch einige Zehntelsekunden schneller sein – und hängt den Ferrari deswegen in den meisten Rennen ab. Laut Herstellerangaben soll auch das Luxusauto in 3,3 Sekunden von 0 auf 100 Stundenkilometer beschleunigen.

Entscheidende Sekundenbruchteile: Kia lässt dem Ferrari keine Chance

Carwow testete beide Fahrzeuge in verschiedenen Konstellationen – stehend, rollend, mit und ohne manuelle Eingriffe. In fast allen Läufen war der Kia vorn.

Nur in einem speziellen Modus, bei dem der EV6 die Fahrweise eines Verbrenners nachahmt und sogar „Schaltpausen“ simuliert, konnte der Ferrari einmal knapp gewinnen. Doch sobald es um pure Leistung auf dem Asphalt geht, hat der E‑Antrieb die Nase vorn.

Die mechanische Trägheit des Verbrenners – inklusive Gangwechsel – kostet entscheidende Sekundenbruchteile.

E‑Motor: Mehr Power für weniger Geld

Dabei kostet das E-Fahrzeuf mit rund 65.000 US‑Dollar (ca. 57.000 Euro) nur einen Bruchteil des Ferrari, für den man über 390.000 US‑Dollar (rund 334.000 Euro) hinblättern muss. Trotzdem bringt er im Alltag nicht nur mehr Effizienz, sondern letztendlich auch die bessere Sprintleistung.

Das zeigt, wie sehr sich die Spielregeln verändert haben: PS‑Zahlen und Zylinder sind nicht mehr die entscheidenden Faktoren – sondern, wie schnell ein Fahrzeug seine Leistung auf die Straße bringt. Und hier hat der E‑Motor die Verbrenner-Konkurrenz mittlerweile überholt.

