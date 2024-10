Kinderstartgeld – ist das eine gute Idee?

Zehn Euro jeden Monat in Aktien stecken – das sollen in Deutschland bald schon Kinder ab sechs Jahren tun, zumindest wenn es nach den „Wirtschaftsweisen“ geht. Der Sachverständigenrat der Bundesregierung, der aus fünf Ökonomen besteht, hat dazu einen Vorschlag für das “Kinderstartgeld” vorgelegt. Zweck des Ganzen: Breite Bevölkerungsschichten sollen so eine höhere Finanzkompetenz erwerben und die Aktienkultur in Deutschland gestärkt werden.