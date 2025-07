Sollten wir kirchliche Feiertage für mehr Wachstum abschaffen: Ein Pro und Contra

Die deutsche Wirtschaft strauchelt und das nicht erst seit gestern. Seit guten drei Jahren befindet sich die Bundesrepublik in der Rezession. Oder mit anderen Worten: Sie wächst nicht mehr. Auf der Suche nach einem Leistungsturbo wird derzeit über viele verschiedene Wege diskutiert. Dazu gehört auch die Streichung von kirchlichen Feiertagen. Lobbyverbände, Gewerkschaften aber auch Kirchen diskutieren darüber mit unterschiedlichen Argumenten.

Anzeige Anzeige

Auch in der gemeinsamen Redaktion der MIT Technology Review (TR) und t3n gehen die Meinungen auseinander. Die Leitende TR-Redakeurin Jo Schilling und t3n-Redakteur Andreas Weck legen dar, warum sie das für eine gute Idee halten – oder eben nicht.

Mehr Welt und weniger Kirche

Von Andreas Weck

Anzeige Anzeige

Wisst ihr, wofür Fronleichnam oder Mariä Himmelfahrt steht? Danke, ich auch nicht. Vielleicht liegt es an meiner norddeutschen Abstammung und der Tatsache, dass ich in der DDR geboren bin, wo die Kirche in den Lebenswelten der Menschen kaum bis gar keine Rolle gespielt hat, aber wenn ich die vielen kirchlichen Feiertage in meinem Kalender sehe, dann habe ich dazu wirklich keine Empfindung – von Weihnachten einmal abgesehen. Genieße ich Feiertage? Natürlich. Wer hat nicht gern viel Freizeit und verbringt sie mit Freunden und Familie oder nutzt den Tag für sich selbst, um eine ausgeprägte Jogging-Runde einzulegen, ein gutes Buch zu lesen oder einfach im Biergarten zu versacken? Aber an die leibliche Gegenwart des Sohn Gottes in der Eucharistie oder die Aufnahme Marias mit Leib und Seele in den Himmel denke ich nun wirklich nicht. Und das ist ja der Sinn dieser Feiertage.

Die Anzahl der Menschen, denen die Kirche nichts gibt, nimmt stetig zu. Die Zahl der Kirchenaustritte spricht Bände. Zwar basiert unsere Gesellschaft auf christlichen Werten. Kaiser und Päpste haben die Geschicke unserer westlichen Gemeinschaft zu gleichen Teilen viele Jahrhunderte gelenkt, doch ihr Einfluss hat in der modernen Welt kaum noch Gewicht. Zumal es Kaiser gar nicht mehr gibt.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Bundes- oder landesweite kirchliche Feiertage kosten der deutschen Wirtschaft zudem Milliarden. Ein einbehaltener Feiertag würde das Bruttoinlandsprodukt um 0,2 Prozent anheben, so das Institut der Deutschen Wirtschaft Berlin. Klingt wenig, ist aber viel. Wir sprechen von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Eine Abschaffung des ein oder anderen Feiertages, mit dem viele nichts mehr verbindet, sehe ich gelassen. Müssen Menschen sich erholen? Auf jeden Fall. Mein Vorschlag wäre deshalb, für jeden einbehaltenen kirchlichen Feiertag einen Urlaubstag zu gewähren. Dann können die Menschen sich trotzdem ausruhen, jedoch ohne, dass sofort der Großteil des deutschen Wirtschaftssystems für einen ganzen Tag zugunsten Jesus und Marias lahmgelegt wird.

Andreas Weck ist Redakteur im Bereich digitale Arbeitswelt. Kirchliche Feiertage versteht er nicht. Selbst Weihnachten ist für ihn oft mehr Stress als echte Besinnung. Er kann vorwiegend im Urlaub entspannen.

Anzeige Anzeige

Erinnerung an unsere Wurzeln

Von Jo Schilling

Sechs von neun gesetzlichen Feiertagen haben einen christlichen Hintergrund – sie bleiben dennoch gesetzliche Feiertage und sind keine kirchlichen. Egal, ob ich weiß, wofür Fronleichnam oder Mariä Himmelfahrt stehen: Sie erinnern allein durch die Tatsache, dass es sich um christliche Anlässe handelt, an die Werte unserer Gesellschaft. Auch wenn Menschen in Scharen aus den Kirchen austreten, heißt das nicht, dass sie nicht zu diesen Grundwerten stehen. Und auf diesen Werten fußt, ob es uns gefällt oder nicht, unser gesamtes Gesellschaftssystem. Höhere Mächte – wie auch immer wir sie nennen wollen – haben in unseren Gesetzen nichts verloren und bis auf die Präambel des Deutschen Grundgesetzes haben Götter keinen Platz in den Regeln für unser Zusammenleben (selbst in der Präambel ist Gott sehr umstritten). Aber dennoch geben wir uns in unseren Gesetzen die Regeln, die uns – nur in moderneren Worten und sorgfältig ausgearbeitet – vor Habgier, Wollust, Rache, Maßlosigkeit, Missgunst schützen und zu Nächstenliebe, Pazifismus, Recht und Gerechtigkeit anhalten.

Das sind Werte, die in nicht-christlichen Gesellschaften ebenso verankert sind – nur der Gott heißt eben anders. Und daran, diese Werte zu feiern – oder auch nur durch den Namen des Feiertages, zart daran erinnert zu werden –, kann ich nichts Schlechtes finden. Weshalb diesen mentalen Anker in unseren Wurzeln durch einen konstruierten ersetzen?

Anzeige Anzeige

Zumal die christlichen Feiertage dem Jahr einen Rhythmus geben. Den kann man gut oder schlecht finden, aber er taktet uns ein und wir haben uns daran gewöhnt. Bundes- oder landesweite Feiertage schaffen ein Gemeinschaftsgefühl, das kein frei verfügbarer Urlaubstag bieten kann. Um Feiertage herum entstehen Kulturangebote, der Tourismus profitiert und wenn es sich um Bundesland-spezifische Feiertage handelt, sogar der Einzelhandel. Wer an Fronleichnam in die Hannoversche Innenstadt geht, wird sich wundern. An den Grenzen, die die Fronleichnam-Länder Nordrhein-Westfalen, Hessen und in Teilen Thüringen mit Niedersachsen haben, brummen die Geschäfte. Und die Gastronomen freuen sich, die in Brot und Wein manifestierte Gegenwart Christi ihren Gästen verkaufen zu können.

Jo Schilling ist leitende Redakteurin der deutschen Ausgabe der MIT Technology Review. Auch wenn sie selbst nicht in der Kirche ist, so hält sie die Feiertage darum für gemeinschaftsstiftend.

Neue Arbeitswelt: 9 (+1) deutschsprachige Podcasts zum Folgen

10 Bilder ansehen Neue Arbeitswelt: 9 (+1) deutschsprachige Podcasts zum Folgen Quelle:

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Podcast