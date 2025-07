Kiss-Cam-Debakel bei Coldplay-Konzert: Astronomer-CEO Andy Byron tritt zurück

Dass sie mit dem Besuch des Coldplay-Konzerts in Boston innerhalb von Stunden weltweite Bekanntheit erreichen würden, hätten sich Andy Byron und Kristin Cabot wohl in ihren schlimmsten Albträumen nicht ausgemalt. Doch genau das erlebten der CEO des US-Softwareunternehmens Astronomer und die Personalchefin der Firma.

Auf Coldplay-Konzert beim Schmusen erwischt

Der – nicht mit Cabot – verheiratete Byron und seine Arbeitskollegin waren von der Kiss-Cam in inniger Umarmung ertappt worden. Als die beiden bemerkten, dass sie darauf zu sehen waren, drehte sie sich zur Seite; er duckte sich weg.

Nicht unbedingt förderlich war wohl der begleitende Kommentar des Coldplay-Sängers Chris Martin, der spöttelte, dass die beiden entweder extrem schüchtern seien oder eine Affäre hätten. Die Reaktion sorgte jedenfalls dafür, dass ein entsprechender Videomitschnitt online viral ging.

Kiss-Cam-Video geht viral

Screenshots des Videos wurden von Meme-Maschinen gründlich ausgeweidet. Das alte Sprichwort laut dem, wer den Schaden hat, für den Spott nicht zu sorgen braucht, gilt hier in besonderer Weise. Denn Schaden richtete die Aktion gleich in mehrfacher Hinsicht an.

Neben den möglichen persönlichen Auswirkungen und Schmerzen, die die Enthüllung einer Affäre vor einem Millionenpublikum für die Beteiligten und ihre Familien haben dürften, kommen auch arbeitsrechtliche Konsequenzen hinzu. Byron hatte zwei Tage nach dem Kiss-Cam-Debakel seinen Rücktritt eingereicht, der jetzt auch gewährt wurde.

Vorstand stimmt CEO-Rücktritt zu

Der Astronomer-Vorstand habe dem Rücktritt zugestimmt und sei jetzt auf der Suche nach einem neuen CEO, wie das Unternehmen via Linkedin wissen ließ. Derweil übernimmt Mitgründer und Produktchef Pete DeJoy interimistisch die Agenden Byrons.

Zu möglichen Konsequenzen für die Personalchefin gibt es noch keine offizielle Mitteilung. Laut dem US-Portal Axios sei aber auch sie beurlaubt worden. Der Ausgang ist hier noch offen.

Wie Spiegel Online schreibt, haben insbesondere US-Unternehmen in vielen Fällen strenge Regeln für Beziehungen zwischen Mitarbeiter:innen – die noch strenger ausgelegt werden können, wenn Menschen auf der Managementebene betroffen sind.

Führungskräfte haben Regeln verletzt

Die offizielle Mitteilung von Astronomer lässt sich in diese Richtung deuten: „Von unseren Führungskräften wird erwartet, dass sie in Bezug auf Verhalten und Verantwortungsgefühl Maßstäbe setzen“. Dieser Standard sei aber zuletzt nicht eingehalten worden.

Die bisher nur in Fachkreisen bekannte US-Softwarefirma will den plötzlichen und eher zweifelhaften Ruhm, der sie über Nacht ereilt hat, aber wohl schnellstmöglich wieder loswerden. Man wolle jetzt einfach wieder den Kund:innen bei ihren drängendsten Problemen mit Daten und KI helfen, hieß es von Astronomer.

