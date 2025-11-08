Anzeige
Klage gegen OpenAI: Familien machen ChatGPT für Suizide verantwortlich

OpenAI wird beschuldigt, Sicherheitsrisiken ignoriert und psychisch labile Menschen damit bewusst in Gefahr gebracht zu haben. Einige Klagen beschuldigen ChatGPT sogar der fahrlässigen Tötung.

Von Noëlle Bölling
2 Min.
Klage gegen OpenAI: Familien machen ChatGPT für Suizide verantwortlich
Wie gefährlich ist ChatGPT? (Foto: Shutterstock / Pixel-Shot)

In den USA haben sieben weitere Familien Klage gegen OpenAI eingereicht. Wie The Guardian berichtet, umfassen die Vorwürfe unter anderem Beihilfe zum Suizid und fahrlässige Tötung. Schon im August war bekannt geworden, dass ein Ehepaar aus Kalifornien nach dem Suizid ihres 16-jährigen Sohnes Adam Klage gegen das Unternehmen erhoben hatte. Laut Techcrunch soll ChatGPT zwar empfohlen haben, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, dem Jugendlichen gelang es aber, die Sicherheitsmechanismen zu umgehen, indem er dem Chatbot erklärte, dass er für eine fiktive Geschichte Suizidmethoden recherchiere.

Kläger:innen erheben schwere Vorwürfe gegen OpenAI

Jetzt klagt unter anderem auch die Familie von Zane Shamblin gegen OpenAI, nachdem sich der 23-Jährige im Juli das Leben nahm. Sie werfen ChatGPT vor, seine soziale Isolation verstärkt und ihn letztlich in seinem Entschluss bestärkt zu haben, Selbstmord zu begehen. Laut Klage soll ChatGPT während eines vierstündigen Gesprächs vor Shamblins Tod wiederholt Suizid verherrlicht und dabei nur einmaml auf eine Notfall-Hotline verwiesen haben. Der Bot habe Shamblin zudem für seinen Abschiedsbrief gelobt und behauptet, seine verstorbene Katze würde „auf der anderen Seite“ auf ihn warten.

Ein weiterer Fall betrifft Joe Ceccanti. Seine Frau wirft dem Chatbot vor, ihren Mann in eine schwere depressive und psychotische Abwärtsspirale getrieben zu haben. Die Familie berichtet, er sei zunehmend davon überzeugt gewesen, dass der Bot empfindungsfähig sei. Im Juni habe er einen psychotischen Zusammenbruch erlitten, sei zweimal stationär behandelt worden und im August im Alter von 48 Jahren durch Suizid gestorben. Insgesamt vier der Klagen befassen sich mit dem mutmaßlichen Einfluss von ChatGPT auf Suizidfälle. Die übrigen drei werfen dem Bot vor, bestehende Wahnvorstellungen verstärkt zu haben, was teilweise zu stationären psychiatrischen Aufenthalten geführt habe.

Hat OpenAI Sicherheitsrisiken bewusst ignoriert?

In einer der Klagen heißt es: „Zanes Tod war weder ein Unfall noch ein Zufall, sondern vielmehr die vorhersehbare Folge der bewussten Entscheidung von OpenAI, die Sicherheitstests zu verkürzen und ChatGPT vorschnell auf den Markt zu bringen.“ Ein Sprecher des KI-Unternehmens erklärte: „Dies ist eine unglaublich herzzerreißende Situation, und wir prüfen die Unterlagen, um die Details zu verstehen.“ ChatGPT werde darauf trainiert, Anzeichen psychischer oder emotionaler Belastungen zu erkennen und Menschen an reale Hilfsangebote zu verweisen. „Wir arbeiten weiterhin eng mit Psycholog:innen zusammen, um die Reaktionen von ChatGPT in sensiblen Momenten zu verbessern“, so der Sprecher.

Alle betroffenen Nutzer:innen sollen GPT-4o verwendet haben. Das im Mai 2024 veröffentlichte KI-Modell galt im Vergleich zum Nachfolger GPT-5 als übermäßig zustimmend – ein Verhalten, das Expert:innen als „Sycophancy“ bezeichnen. Erst kürzlich hat OpenAI selbst eine Statistik darüber veröffentlicht, wie viele Nutzer:innen tatsächlich gefährdet sind, durch ChatGPT negative psychische Auswirkungen zu erleiden. Das Unternehmen schätzt, dass rund 0,15 Prozent der Nutzer:innen Gespräche führen, die „eindeutige Anzeichen für potenzielle Selbstmordpläne oder -absichten” enthalten. Angesichts der Tatsache, dass der Bot mehr als 800 Millionen aktive Nutzer:innen pro Woche verzeichnet, könnten also weit über eine Million Menschen betroffen sein.

