Klage: Hat Meta eine Studie zu psychischen Schäden durch Facebook-Nutzung vertuscht?

Facebook- und Instagram-Mutterkonzern Meta droht Ärger. Im Rahmen einer Klage eingereichte Akten sollen zeigen, dass Meta eine Studie zu psychischen Schäden bei der Nutzung seiner Produkte zurückgehalten hat. Was steckt dahinter?

Von Jörn Brien
2 Min.
Facebook Studie

Macht Facebook-Nutzung depressiv – und wollte Meta verhindern, dass das bekannt wird? (Symbolbild: Shutterstock/Twin Design)

Im Jahr 2019 soll Facebook eine interne Studie initiiert haben, die unter dem Namen „Project Mercury“ lief. Damit soll der Konzern, der jetzt Meta heißt und zu dem neben Facebook auch Instagram gehört, die Auswirkungen seiner Produkte auf die Nutzer:innen untersucht haben.

Interne Studie zur Facebook-Nutzung

Ziel war es herauszufinden, welchen Einfluss die Nutzung von Facebook und Instagram auf Themen wie die Polarisierung, den Nachrichtenkonsum, das Wohlbefinden und die sozialen Interaktionen hat. Die Ergebnisse dürften dem Social-Media-Konzern nicht gefallen haben und die Studie soll im Giftschrank verschwunden sein.

Das zumindest legen Unterlagen nahe, die im Rahmen einer Klage gegen verschiedene Unternehmen und deren Dienste wie Meta, Google, Snapchat oder Tiktok eingereicht wurde. Wie CNBC berichtet, gehen in den USA mehrere Schulbezirke, Eltern und Generalstaatsanwälte gegen die Firmen vor.

Meta soll bekannte Risiken verschwiegen haben

Sie werfen den Betreibern vor, die Risiken der Social-Media-Nutzung bewusst vor jungen Nutzer:innen, deren Eltern und Lehrer:innen verborgen zu haben. Konkret geht es um potenzielle psychische Schäden. Meta, Google und Co. hätten wider besseres Wissen keine Maßnahmen ergriffen, um dies zu verhindern, so einer der Vorwürfe.

Das Wissen, so die Klage, hätten die Konzerne etwa aus der „Project Mercury“-Studie ziehen können. Denn diese habe ergeben, dass Menschen, die aufgehört haben, Facebook zu nutzen, weniger deprimiert und ängstlich gewesen seien.

Nutzer waren nach Facebook-Stopp glücklicher

Für die Untersuchung seien einige zufällig ausgewählte Nutzer:innen aufgefordert worden, die Nutzung von Facebook und Instagram für einen Monat zu stoppen. Dass diese Menschen sich allgemein glücklicher fühlten, habe Meta enttäuscht, wie es in der Klageschrift heißt.

Das Unternehmen soll sich daraufhin entschieden haben, die Forschung einzustellen und die Studienergebnisse nicht zu veröffentlichen. Darüber hinaus soll Meta bei einer entsprechenden Anhörung vor dem Kongress über die ihm vorliegenden Erkenntnisse zu dem Thema gelogen haben.

Meta weist Anschuldigungen zurück

Meta wies die Anschuldigungen derweil zurück. Die Studie, so Meta-Sprecher Andy Stone, sei nur ein Pilot gewesen, der aufgrund eines schlechten Studiendesigns zurückgezogen worden sei. Wie andere ähnliche Studien zeigten die Ergebnisse nur, dass Menschen, die sowieso annahmen, dass Facebook schlecht für sie sei, sich besser fühlten, wenn sie damit aufhörten.

Gegenüber CNBC ergänzte Stone, dass die Anschuldigungen auf aus dem Zusammenhang gerissenen Zitaten beruhten und ein „absichtlich irreführendes Bild“ zeigten, mit dem Meta „entschieden nicht einverstanden“ sei. Die vollständigen Unterlagen würden beweisen, dass Meta „echte Änderungen zum Schutz von Teenagern vorgenommen“ habe.

Das jeweilige Logo von Youtube, Instagram, Facebook, Tiktok und Snapchat ist zu sehen; Hände halten sie hoch.
26 Bilder ansehen
Die Social-Media-Evolution Quelle: (Foto: Luiza Kamalova / Shutterstock)

Auch Google wies die in der Klage erhobenen Anschuldigungen, die vor allem auf Youtube abzielen, zurück. Zum einen sei Youtube ein Streamingdienst und kein soziales Netzwerk. Außerdem habe Google „spezielle Tools für junge Menschen entwickelt“.

Erste Anhörung zur Klage Ende Januar 2026

Eine erste Anhörung zu der Klage vor dem Bezirksgericht von Nordkalifornien soll am 26. Januar 2026 stattfinden.

