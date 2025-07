Nächste Klage: Ex-Manager wirft SpaceX „schäbiges“ Verhalten in Sicherheitsfragen vor

Ein „verabscheuungswürdiges Verhalten“ in Bezug auf seine Sicherheitspraktiken wirft der frühere SpaceX-Manager Robert Markert Musks Raumfahrtfirma vor. Dieses Verhalten könne zu ernsten Verletzungen oder gar Todesfällen führen, so Markert, der fast 14 Jahre bei SpaceX tätig war.

Klage gegen SpaceX eingereicht

Zuletzt war Markert dort für ein Team von 16 Techniker:innen verantwortlich, das für die Wiedernutzbarmachung zur Erde zurückgekehrter Raketenstufen zuständig war. Jetzt hat er vor einem Bundesgericht in Los Angeles Zivilklage gegen SpaceX eingereicht, wie der britische Independet schreibt.

Darin kritisiert der ehemalige SpaceX-Supervisor, dass es aufgrund chronischer Unterbesetzung zu teils schweren Unfällen gekommen sei. Diese seien aber von den überarbeiteten Mitarbeiter:innen nicht gemeldet worden – aus Angst.

Vorwurf: Wirtschaftlichkeit vor Sicherheit

Darüber hinaus betonte Markert, dass SpaceX nicht auf seine „starken Bedenken“ eingegangen sei. Vielmehr soll das Unternehmen darauf bestanden haben, die bestehenden Praktiken beizubehalten, weil dies „wirtschaftlicher“ sei.

So habe sich SpaceX geweigert, den laut Markert gefährlich vollgepackten Startplan zu kürzen. Dieser stehe an erster Stelle, habe die Geschäftsleitung die Bedenken weggewischt. Deswegen hätten Mitarbeiter:innen bis zu drei Wochen am Stück durcharbeiten müssen.

Bedenken nicht ernst genommen

Als Markert versucht habe, ein paar freie Tage für sein Team herauszuschlagen, sei er gerügt worden. Er solle „Lösungen bringen, keine Probleme“, habe es geheißen. Zudem sollen aus Zeit- und Kostengründen wichtige Schulungsprogramme gestrichen worden sein. Der Wunsch nach mehr Mitarbeiter:innen sei abgewiesen worden.

Markert geht davon aus, dass seine Kritik an den Sicherheitspraktiken für seine Kündigung zumindest mitverantwortlich gewesen sei. Bei seinen Mitarbeiter:innen sei er laut Klageschrift beliebt gewesen und habe durchgängig positive Rückmeldungen erhalten, was seine Leistungen bei SpaceX angehe.

Ausgleichszahlung: Kläger will 6 Millionen

Markert fordert wegen seiner Entlassung im Rahmen der Klage eine Ausgleichszahlung von sechs Millionen US-Dollar. Ungefähr so viel hätte ihm an SpaceX-Aktien, Gehalt und Rentenzahlungen zugestanden, wenn er im Unternehmen geblieben wäre. Weder Markert noch SpaceX haben sich auf Anfrage von The Indpendent zu der Klage geäußert.

Die Klage ist nicht die erste, mit der sich SpaceX in den vergangenen Monaten auseinandersetzen musste. Anfang Juli 2025 hatte ein schwarzer SpaceX-Mitarbeiter, der wegen Verspätungen gekündigt wurde, Tesla verklagt. Er behauptete, dass bei weißen Mitarbeiter:innen ein Zuspätkommen regelmäßig toleriert werde.

Morbus-Crohn-Kranker wegen WC-Pausen gerügt

Im Mai 2025 hatte ein an der chronischen Darmentzündung Morbus Crohn leidender SpaceX-Mitarbeiter Klage gegen seinen Arbeitgeber eingereicht. Grund: Ein:e Vorgesetzte:r soll seine WC-Pausen eingeschränkt haben. Der Mitarbeiter sei verwarnt worden, wenn er länger als zehn Minuten auf der Toilette verbracht habe.

