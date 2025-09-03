Comeback-Versuch: Klarna will mit 14-Milliarden-Bewertung an die Börse

Der Zahlungsdienstleister Klarna aus dem schwedischen Stockholm belebt seine Pläne für einen Börsengang (IPO) wieder. Wie aus einem aktualisierten Zulassungsantrag bei der US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht, strebt das Unternehmen eine Notierung an der New York Stock Exchange (NYSE) an.

Anzeige Anzeige

Dabei sollen bis zu 1,27 Milliarden US-Dollar eingenommen werden, was auf eine Gesamtbewertung von bis zu 14 Milliarden Dollar hinauslaufen würde. Das Unternehmen plant den Verkauf von rund 34,3 Millionen Aktien in einer Preisspanne von 35 bis 37 Dollar.

Eine Bewertung auf Talfahrt

Dieser Schritt ist bemerkenswert, blickt man auf die jüngste Vergangenheit des Unternehmens. Im Jahr 2021, auf dem Höhepunkt des Tech-Booms, wurde Klarna in einer Finanzierungsrunde noch mit über 45 Milliarden Dollar bewertet und galt als eines der wertvollsten Startups Europas.

Anzeige Anzeige

Mit dem Ende der Niedrigzinsphase und dem Platzen der Venture-Capital-Blase stürzte die Bewertung im Jahr 2022 jedoch dramatisch auf nur noch 6,5 Milliarden Dollar ab. Der nun angestrebte Wert liegt zwar deutlich darüber, aber immer noch weit unter den einstigen Höchstständen.

Wachstum ja, Gewinn nein

Die aktuellen Geschäftszahlen zeichnen ein gemischtes Bild. Im zweiten Quartal konnte Klarna seinen Umsatz im Jahresvergleich um 54 Prozent auf 823 Millionen Dollar steigern, wie Techcrunch berichtet.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Auch das abgewickelte Bruttowarenvolumen (GMV) legte um 14 Prozent auf 6,9 Milliarden Dollar zu. Allerdings schreibt das Unternehmen weiterhin Verluste. Der Nettoverlust belief sich auf 53 Millionen Dollar, was jedoch eine deutliche Verringerung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum darstellt, in dem noch 92 Millionen Dollar Verlust anfielen.

Wer vom Börsengang profitiert

Der Börsengang wird von einem Konsortium namhafter Banken begleitet, darunter Goldman Sachs, JP Morgan und Morgan Stanley. Interessant ist die Struktur der Aktienplatzierung: Nur ein kleiner Teil der Erlöse, nämlich aus dem Verkauf von rund 5,6 Millionen

Mehr zu diesem Thema