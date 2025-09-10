Klarna-IPO: 40 neue Millionäre und ein alter Bekannter als Hauptgewinner

Der auf „Buy Now, Pay Later“-Dienste (BNPL) spezialisierte Zahlungsdienstleister Klarna aus dem schwedischen Stockholm hat seinen Börsengang an der New York Stock Exchange (NYSE) erfolgreich abgeschlossen. Dabei sammelte das Unternehmen durch die Ausgabe von rund 34,3 Millionen Aktien etwa 1,37 Milliarden US-Dollar ein. Die Aktien, die unter dem Ticker-Symbol „KLAR“ gehandelt werden, wurden zu einem Preis von 40 US-Dollar platziert und lagen damit über der zuvor anvisierten Preisspanne, was auf eine hohe Nachfrage hindeutet.

Anzeige Anzeige

Wie t3n bereits Anfang des Monats über die Pläne berichtete, strebte Klarna eine Bewertung in ähnlicher Höhe an. Basierend auf den ausstehenden Aktien erreicht das Unternehmen nun eine Gesamtbewertung von rund 15,1 Milliarden Dollar. Der Börsengang selbst war laut Berichten mehr als 20-fach überzeichnet, was das erhebliche Interesse von Investor:innen unterstreicht.

Die Achterbahnfahrt der Bewertung

Die aktuelle Bewertung markiert einen wichtigen Meilenstein, erzählt aber nicht die ganze Geschichte. Sie ist eine deutliche Erholung von der Bewertung in Höhe von 6,7 Milliarden Dollar aus dem Jahr 2022, als der Tech-Markt abkühlte. Gleichzeitig liegt sie weit unter der Spitzenbewertung von 46 Milliarden Dollar, die Klarna auf dem Höhepunkt des Fintech-Hypes im Jahr 2021 erreichte.

Anzeige Anzeige

Diese Entwicklung spiegelt die Volatilität im Technologiesektor wider und zeigt, wie sensibel die Märkte auf Zinsänderungen und die wirtschaftliche Gesamtlage reagieren. Für Klarna ist der erfolgreiche IPO somit auch ein Beweis für ein wiedererstarktes Vertrauen in das Geschäftsmodell des Unternehmens.

Über 40 neue Millionär:innen – und ein starker Investor

Ein bemerkenswerter Aspekt des Börsengangs ist die Beteiligung der Belegschaft. Wie etwa Trending Topics berichtet, hat der Börsengang mehr als 40 Mitarbeiter:innen zu Dollar-Millionär:innen gemacht. Solche Mitarbeiterbeteiligungsprogramme sind ein zentrales Instrument, um Talente in der hart umkämpften Tech-Branche zu halten.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Hauptprofiteur unter den externen Geldgebern ist der Risikokapitalgeber Sequoia Capital aus Menlo Park im US-Bundesstaat Kalifornien. Mit einer kolportierten Rendite von rund 2,65 Milliarden Dollar auf seine Gesamtinvestition hat sich das Engagement für den Investor mehr als gelohnt. Sequoia Capital verkaufte beim IPO Berichten zufolge nur einen kleinen Teil seiner Anteile, was als starkes Signal des Vertrauens in die langfristige Strategie von Klarna gewertet wird.

Wachstum vor Profit: Die große Herausforderung bleibt

Trotz des erfolgreichen Starts an der Wall Street steht Klarna weiterhin vor der Herausforderung, nachhaltig profitabel zu werden. In den zwölf Monaten vor Juni dieses Jahres wies das Unternehmen bei einem Umsatz von 3,1 Milliarden Dollar einen Nettoverlust von 100 Millionen Dollar aus. Der CEO Sebastian Siemiatkowski betonte in diesem Zusammenhang eine „bewusste Balance zwischen Wachstum und Profitabilität“.

Anzeige Anzeige

Diese Verluste sind vor allem auf hohe Investitionen in die Expansion zurückzuführen, insbesondere auf dem strategisch wichtigen US-Markt. Klarna verweist darauf, von seiner Gründung 2005 bis 2018 durchgehend profitabel gewirtschaftet zu haben. Die aktuelle Strategie zielt darauf ab, das Geschäftsmodell von einem reinen BNPL-Anbieter zu einer umfassenden Neobank mit Girokonten und weiteren Finanzprodukten auszubauen, um sich im Wettbewerb mit traditionellen Banken zu positionieren.