Klarna, Wero & Co: Welcher Zahlungsdienst kann Paypal nach dem Ausfall Konkurrenz machen?

Wer Paypal nutzt, den dürften die Nachrichten der vergangenen Woche mit großen Fragezeichen zurückgelassen haben. Denn bei dem US-Zahlungsdienstleister herrschte am vergangenen Montag plötzlich Chaos. Zahlungen im Onlineshopping wurden teilweise zurückgewiesen, Händler bekamen kein Geld mehr.

Der Grund: Der Ausfall eines internen Systems zur Betrugsprävention, der dazu führte, dass Millionen betrügerischer Lastschriften an Banken ungeprüft weitergeleitet wurden. Daraufhin stoppten zahlreiche Institute, vor allem Landesbanken und Sparkassen, die Paypal-Zahlungen. In Summe wurden laut Medienberichten Zahlungen von über zehn Milliarden Euro eingefroren – mit der Folge, dass Zahlungen nicht per Lastschrift vom Bankkonto abgebucht werden konnten.

Paypal selbst bestätigte später die Störung, nannte aber keine konkreten Gründe. Man arbeite mit den Banken zusammen, um „eventuelle Unstimmigkeiten auf den Konten der Kundinnen und Kunden zu klären“, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Auch die Kommunikation des Zahlungsanbieters ließ wohl zu wünschen übrig. So bekamen einige Kunden wegen der eingefrorenen Zahlungen die Mitteilung, ihre Konten seien unzureichend gedeckt.

Warum Alternativen dringend gebraucht werden

Die Aufregung um den Vorfall ist auch deshalb so groß, weil Paypal vor allem im Onlineshopping der unangefochtene Platzhirsch ist – entsprechend spürbar war der Ausfall im gesamten Zahlungsverkehr. Zwar ist in Deutschland auch der Kauf auf Rechnung noch immer sehr beliebt: Ein Viertel aller E-Commerce-Umsätze werden so abgewickelt, weitere 17 Prozent der Zahlungen laufen über das SEPA-Lastschriftverfahren. Paypal steht allerdings mit rund 28,5 Prozent aller E-Commerce-Zahlungen klar an der Spitze.

Knapp 90 Prozent der Deutschen nutzen den US-Dienst für Einkäufe im Netz. Nach dem Ausfall fordern Politiker und Verbraucherschützer nun Alternativen zu Paypal, schließlich macht der Vorfall deutlich, wie verletzlich der Zahlungsverkehr ist, wenn dominante Anbieter den Markt prägen.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) rät aktuell, bei der Auswahl digitaler Produkte darauf zu achten, ob es Ausfallrisiken gibt. Kunden sollten sich bei der Entscheidung für ein Produkt oder eine Dienstleistung grundsätzlich nicht nur die Frage stellen, ob die Grundfunktionalität hilfreich ist, sondern darauf achten, welche Informationen der Anbieter mit Blick auf Sicherheitsvorfälle bereitstellt, etwa entsprechende Maßnahmen und Kontaktmöglichkeiten, heißt es ganz grundsätzlich vom BSI ohne den Namen Paypal zu nennen.

Wero: Europas Hoffnung auf digitale Souveränität

Viele Hoffnungen werden auf Wero gesetzt, ein europäischer Zahlungsanbieter, der gezielt als PayPal-Alternative aufgebaut wurde. Das Ziel: Europa soll bei Digitalzahlungen nicht den gleichen Fehler machen wie bei Kartenzahlungen – denn dort dominieren seit Jahren US-Anbieter wie Visa und Mastercard den Markt.

Das Problem: Wero befindet sich im Aufbau – und kann vieles (noch) nicht, was bei Paypal selbstverständlich ist. Hinter Wero steht die European Payment Initiative (EPI), ein Zusammenschluss europäischer Banken. Allerdings verlief der Start vor einem Jahr eher schleppend, was auch daran liegt, dass Nutzer mit Wero erstmal nur Geld an Freunde und Familie schicken können. Für die sogenannten Peer-to-Peer-Zahlungen braucht es lediglich eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse. Nutzer können dann Geld in Echtzeit versenden, ohne IBAN eingeben zu müssen. Noch in diesem Jahr soll aber der Einsatz im Onlineshopping möglich sein, für Zahlungen im Geschäft dann ab 2026.

Paypal hat es dagegen nicht nur verstanden ein für Kunden bequemes E-Commerce-Ökosystem mit vielen Funktionen wie dem Käuferschutz aufzubauen. Der Zahlungsanbieter ist längst auch mit vielen Lockangeboten im stationären Handel aktiv.

Neue Partner, mehr Nutzen?

Was für Wero spricht: Zuletzt hat der Dienst wichtige neue Partner gewonnen, die ihm zum Durchbruch verhelfen könnten.

So wird die Deutsche Bank als Deutschlands größte Privatbank offizieller Partner. Europas größte Direktbank, die ING integriert Wero bereits seit August in ihre Banking-App. Ebenfalls im Sommer 2025 kam das britische Fintech Revolut an Bord – ein wichtiger Schritt, um digital-affine Menschen als Nutzer zu gewinnen. Für Endkunden weniger sichtbar unterstützen im Hintergrund außerdem die Zahlungsanbieter Worldline, Nexi und Computop die künftige Wero-Akzeptanz bei deutschen Online-Händlern. Ihnen verspricht Wero Preise „unterhalb derer von Paypal und Kreditkarten“.

Auch das politische Momentum steht auf der Seite von Wero: Die Wirtschafts- und Sicherheitspolitik von US-Präsident Donald Trump setzt Europa unter Druck. Viele Europäer wünschen sich daher mehr Unabhängigkeit von US-Anbietern.

Mittlerweile haben sich bereits 1,8 Millionen Deutsche und europaweit 43 Millionen aktive Nutzer in Deutschland, Frankreich und Belgien für den Dienst registriert. Trotzdem hat Paypal weiter einen enormen Vorsprung: Allein in Deutschland zählt der Dienst über 35 Millionen aktive Kundenkonten.

Und während Paypal in ganz Europa verfügbar ist, sammelt Wero bislang “nur” in Deutschland, Frankreich und Belgien Kunden. Die Ausweitung in die Niederlande und Luxemburg ist zwar für 2026 geplant, ebenso die Zusammenarbeit mit den Zahlungsdiensten Bizum in Spanien und Sibs in Portugal. Aber für eine echte Alternative zu Paypal ist es sowohl was die Funktionen angeht, als auch in puncto europaweite Akzeptanz bei Händlern und Kunden noch ein weiter Weg.

Klarna: Das kann die skandinavische Konkurrenz

Eine etabliertere Alternative kommt aus Schweden: der Bezahldienstleister Klarna, bekannt vor allem für sein „Buy-now-Pay-Later“-Angebot im Onlineshopping. Mit dieser Zahlung splittest du die Rechnung in verschiedene Teilzahlungen auf. Bei Klarna kannst du aber auch per Kauf auf Rechnung, Lastschrift, Kreditkarte oder Sofortüberweisung zahlen. Für letztere brauchst du mittlerweile allerdings zwingend ein Konto bei Klarna, was die Zahlungen sicherer machen soll.

In einigen Geschäften kannst du über die Klarna App auch vor Ort bezahlen, indem du an der Kasse einen QR-Code scannst. Die Zahl der aktiven Klarna-Konten liegt hierzulande bei etwa 18 bis 22 Millionen Nutzern, weltweit nutzen rund 111 Millionen aktive Endkunden das Fintech, das mittlerweile auch Bankkonten und die Klarna Card (eine Visa-Karte) anbietet.

Was du mit Klarna nicht machen kannst: Geld an Freunde schicken. Im Vergleich zu Wero ist Klarna allerdings schon in allen wichtigen europäischen Märkten verfügbar.

Schnelle Lösungen (mit kleinen Haken)

Die nächsten naheliegenden Alternativen für digitalaffine Menschen sind dann aber wieder US-Anbieter, etwa Wallets wie Apple Pay und Google Pay, mit denen man in Online-Shops und einigen Läden bezahlen kann. Die Zahlungen laufen hier immer über eine hinterlegte Kredit- oder Bankkarte. Einen Käuferschutz oder den Geldversand an Freunde und Familie gibt es hier allerdings ebenfalls nicht.

Im Onlineshopping ist außerdem der Kauf auf Rechnung noch sehr beliebt – in Deutschland wird jeder vierte Online-Kauf (25,8 Prozent) so bezahlt. Wem es jetzt also vor allem darum geht, Kontrolle zurückzugewinnen, kann diese Alternative nutzen – auch wenn sie ganz ohne digitale Zusatzfunktionen daher kommt.

Wer häufig beim gleichen Anbieter wie etwa bei Amazon kauft, kann für ein bisschen mehr Komfort noch ein SEPA-Lastschriftmandat einrichten und den Betrag direkt vom Bankkonto abbuchen lassen. Das hat den Vorteil, dass du selbst die Buchung acht Wochen lang widerrufen kannst, falls irgendetwas schiefgeht.