Kleinanzeigen macht Namen von Followern sichtbar: Was das für euch bedeutet

Das Onlineportal Kleinanzeigen bietet schon seit Langem eine Funktion, um anderen Nutzer:innen auf der Plattform zu folgen. Dadurch werdet ihr immer dann benachrichtigt, wenn die Person ein neues Angebot auf der Plattform einstellt. Folgt ihr also zuverlässigen Kleinanzeigen-Nutzer:innen, könnt ihr euch deren Produkte als Erste sichern. Jetzt führt Kleinanzeigen eine Änderung ein, die nicht allen gefallen dürfte.

Kleinanzeigen macht Namen von Follower:innen sichtbar

Bisher konnten die Personen, denen ihr auf Kleinanzeigen folgt, nicht sehen, wer sich für ihre Angebote interessiert. Wie das Unternehmen in einer Ankündigung bestätigt, werden künftig aber die Profilnamen der Follower:innen in einer Liste angezeigt. Die Neuerung soll schon für eine „Vielzahl“ von Nutzer:innen zur Verfügung stehen. Ihr findet sie im Bereich „Meins“ in der App und der Web-Version von Kleinanzeigen. Könnt ihr nicht auf eure Follower:innen klicken, um die Liste der Namen aufzurufen, müsst ihr euch noch etwas gedulden.

Eure eigene Liste an Follower:innen könnt ihr jederzeit bearbeiten. Wollt ihr nicht, dass euch eine Person folgt, könnt ihr sie entfernen. Laut Kleinanzeigen wird der oder die User:in nicht darüber informiert. In der Pressemitteilung heißt es zudem, dass die Neuerung nur für die jeweiligen Kontoinhaber:innen zählt. Heißt: Nur die Person, der ihr folgt, kann euren Namen einsehen. Besuchen Dritte das Kleinanzeigen-Profil derselben Person, sehen sie lediglich die Gesamtzahl der Nutzer:innen.

Neben dem Vorteil, eure Liste jederzeit bearbeiten zu können – und damit eure Angebote vor unerwünschten Blicken zu schützen – ergeben sich aus der Neuerung aber auch Nachteile. Wer einigen Kleinanzeigen-Profilen anonym gefolgt ist, um die neuen Angebote der User:innen im Auge zu behalten, könnte jetzt auffliegen. Natürlich gilt das nur, wenn ihr euren Klarnamen auf Kleinanzeigen nutzt. Da in der Liste immer nur euer Profilname aufgeführt wird, bleibt ihr weiterhin anonym, wenn ihr ein Alias verwendet habt.

