Kleiner, billiger, umweltfreundlicher: US-Startup setzt auf eine neue Generation Redox-Flow-Batterien

Redox-Flow-Batterien eignen sich als Strompuffer für große PV-Anlagen, aber nicht nur. (Foto: Alf Ribeiro / Shutterstock)

Sogenannte Redox-Flow-Batterien machen eher selten von sich reden. Dabei sind diese stationären Stromspeicher besonders langlebig und leicht skalierbar. Ihr größtes Manko: die teuren und giftigen Batterieflüssigkeiten mit Vanadium-Verbindungen. Das US-Startup The BESSt Company will das Problem jetzt gelöst haben und eine Batterie-Variante mit Zink-Polyiodid auf den Markt bringen.

Der neue Redox-Flow-Batterietyp soll besonders platzsparend, kostengünstig und umweltfreundlich sein. Mit 320 Wattstunden pro Liter kann die Batterie laut Hersteller zudem mit einer bis zu 20-mal höheren Energiedichte punkten als konventionelle Redox-Flow-Varianten auf Vanadium-Grundlage.

Das Besondere an Redox-Flow-Batterien ist, dass die Batterieflüssigkeiten für die Reaktionen an Plus- und Minuspol in getrennten externen Tanks lagern. Nur beim Laden oder Entladen werden sie durch eine elektrochemische Zelle gepumpt. Die Kapazität dieser Akkus ist praktisch beliebig erweiterbar, da Tanks vergrößert oder ergänzt werden können. Vom Potenzial von Zinkiodid als Alternative zu den bisher gängigen Vanadium-Verbindungen im Elektrolyten war in den letzten Jahren immer wieder mal in Fachpublikationen zu lesen.

Solar, Windkraft, kritische Infrastruktur

Der neue Redox-Flow-Stromspeicher eignet sich laut The BESSt Company nicht nur dafür, Stromüberschüsse aus Photovoltaik- oder Windkraftanlagen zu puffern. „Unser Hauptaugenmerk wird zunächst auf dem gewerblichen Markt liegen, insbesondere auf Behörden, kritischen Infrastrukturen und industriellen Anwendern, die absolute Energiezuverlässigkeit und -sicherheit benötigen“, sagt Joley Michaelson, CEO von The BESSt Company und ehemalige Tesla-Managerin gegenüber dem pv magazine. Anfang 2028 sollen die Batterien auch im Wohnbereich eingeführt werden.

Die größten Systeme werden laut Artikel eine Nennleistung von 200 Kilowatt bis 2,4 Megawatt und eine Speicherkapazität von 400 bis 1600 Kilowattstunden haben. Ihre Lebensdauer betrage 20 bis 30 Jahre. Auch die Kosten liegen offenbar im Rahmen. Das Energieministerium der USA will die Stromgestehungskosten von Speichersystemen bis 2030 auf fünf Cent pro Kilowattstunde senken. Die Zinkiodid-Systeme, sagt Michelsen, seien auf dem besten Weg, diesen Schwellenwert zu erreichen.

Netzspeicher mit Zukunft

Am Forschungszentrum Jülich arbeitet ein Team um Mariano Grünebaum ebenfalls an einer neuen Generation Redox-Flow-Batterien mit Zinkiodid. Schließlich sei die Skalierbarkeit des konventionellen Typs durch die begrenzte Verfügbarkeit und den hohen Preis von Vanadium eingeschränkt. Auch ökologische Bedenken in Bezug auf die Rohstoffgewinnung spielten eine Rolle.

Die Alternativen mit Zinkiodid könnten „mittelfristig eine Lücke im Bereich kleiner bis mittelgroßer Netzspeicher bis 50 Megawatt sowie bei modularen, skalierbaren Lösungen schließen“, ist Grünebaum überzeugt. Langfristig sei aber auch denkbar, sie als Großspeicher mit Kapazitäten von mehr als 50 Megawattstunden zu nutzen.

Ein paar technische Herausforderungen müssen laut Grünebaum allerdings noch gemeistert werden. Zum Beispiel könnten sich in der elektrochemischen Zelle bei längerem Betrieb metallische Dendriten bilden, die den Wirkungsgrad mindern und im Extremfall für Kurzschlüsse sorgen. Auch die Qualität und Stabilität der Membranen seien für den Dauerbetrieb noch zu optimieren, berichtet der Forscher.

Ob The BESSt Company diese Probleme schon behoben hat, wird die Praxis zeigen. Derzeit plant das Startup mehrere Produktionsstätten, die von Partnerunternehmen betrieben werden sollen.