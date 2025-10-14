Anzeige
News
KI-Supercomputer für 4.000 Dollar: Was der Nvidia DGX Spark leistet und für wen er gedacht ist

Einen eigenen KI-Supercomputer besitzen? Das ist jetzt tatsächlich möglich. Denn Nvidia bietet jetzt eine Mini-Version seiner DGX-Modelle zum Verkauf an. Warum sich der Computer aber trotzdem nicht an Privatpersonen richtet.

Von Marvin Fuhrmann
2 Min.
Nvidias Supercomputer im Mini-Format bietet ausreichend Leistung für KI-Anwendungen. (Bild: Shutterstock/Hepha1st0s)

Wenn der Begriff „Supercomputer“ fällt, dürften viele große Hallen vor Augen haben, in denen Serverracks aneinandergereiht stehen. Aber es geht auch kompakter, sodass sogar der Einsatz auf dem heimischen Schreibtisch möglich ist. Das zeigt Nvidia jetzt mit DGX Spark, dem „kleinsten KI-Supercomputer der Welt“.

Was bietet der Nvidia-Supercomputer im Kleinformat?

Der DGX Spark von Nvidia misst dabei 15 × 15 Zentimeter und ist lediglich fünf Zentimeter hoch. Insgesamt kommt er auf ein Gewicht von 1,2 Kilogramm. Zum Vergleich: Der DGX-1, den Nvidia 2016 als „weltweit ersten Deep-Learning-Großrechner“ veröffentlicht hat, misst 86 × 44 × 13 Zentimeter und ist über 60 Kilogramm schwer.

Während das große Pendant mit einer Leistungsaufnahme von mehr als 3.000 Watt aufwartet, ist der Mini-Supercomputer mit 240 Watt Leistungsaufnahme deutlich sparsamer. Nvidia verspricht eine dennoch beachtliche Rechenleistung von einem Teraflop, wodurch die Verarbeitung von KI-Modellen mit bis zu 200 Milliarden Parametern möglich ist. Damit gehört der DGX Spark zwar nicht zu den weltweit schnellsten Supercomputern, doch dürfte die Leistung für viele Anwendungsbereiche ausreichen. Bei den Preisen gibt es seit dem DGX-1 aus dem Jahr 2016 enorme Sprünge. Dieser kostete noch 129.000 US-Dollar. Der DGX Spark kostet hingegen 3.999 Dollar. In Kooperation mit Asus, Dell, HP und vielen anderen Hardware-Herstellern gibt es sogar Custom-Modelle des Supercomputers.

Natürlich dürfte der Preis für Privatanwender:innen abschreckend sein. Tatsächlich richtet sich Nvidias Mini-Supercomputer aber auch nicht an Privatpersonen. Jensen Huang, CEO von Nvidia, sagt dazu in der Ankündigung: „2016 haben wir den DGX-1 gebaut, um KI-Forschern einen eigenen Supercomputer zu geben. Ich habe das erste Modell an Elon bei einem kleinen Startup namens OpenAI abgeliefert – und daraus entstand ChatGPT und die KI-Revolution. […] Mit dem DGX Spark kehren wir zu dieser Mission zurück: einen KI-Computer in die Hände von jedem Entwickler zu geben, um die nächste Welle an Durchbrüchen in Gang zu bringen“.

Für einzelne KI-Forscher:innen oder kleinere Teams dürfte sich die Anschaffung wohl in einigen Fällen rentieren. Nämlich dann, wenn die Forscher:innen sonst auf Cloud-KI-Dienste zurückgreifen müssten. Je nach Nutzung können die Kosten für die Dienste ebenfalls in die Höhe schnellen und einen einmaligen Kauf attraktiver machen. Laut Nvidia arbeiten schon jetzt Unternehmen wie Meta, Microsoft, Google und Hugging Face mit dem DGX Spark, um ihre Programme für den Mini-Supercomputer zu optimieren.

