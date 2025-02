Klima-Kipppunkt: Wie wahrscheinlich ist ein Kollaps des Golfstroms?

Die Atlantische Umwälzzirkulation (AMOC) transportiert Wärme vom Golf von Mexiko nach Europa. Damit ist sie von zentraler Bedeutung für das hiesige Klima. Doch seit Jahren geht die Sorge um, dass er sich durch den Klimawandel abschwächen oder gar stoppen könnte. Doch die Befunde sind widersprüchlich. 2023 hatte ein Forscherteam über die Analyse der vergangenen 40 Jahre dem Golfstrom eine Verlangsamung bescheinigt. Jüngst gab wiederum eine Studie der University of Exeter zumindest eine gewisse Entwarnung: Die Strömung sei offenbar robuster als bisher angenommen. Was stimmt also? Und warum ist es eigentlich so schwer, zu gesicherten Erkenntnissen zu gelangen? Hier findet ihr die wichtigsten Informationen zum Forschungsstand: